REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Wielka zmiana na WhatsApp. Zadziała bez konta i aplikacji

WhatsApp pozwoli na korzystanie z komunikatora bez konta. Do aplikacji trafiła nowa funkcja, która pozwoli pisać z osobami, które nie korzystają z komunikatora Mety.

Albert Żurek
WhatsApp bez konta
REKLAMA

Przyzwyczailiśmy się do tego, że aby użytkować daną aplikację, potrzebne jest konto zakładane klasycznym adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu. Nie bez powodu korzysta się z takiego rozwiązania - bez konta nie byłoby możliwe przechowywanie historii czatów i innych informacji. WhatsApp podszedł do sprawy braku wymogu konta w trochę inny sposób.

REKLAMA

WhatsApp zadziała ci bez konta. Możesz pisać z rodziną i znajomymi bez WhatsAppa

Z doniesień serwisu WABetaInfo dowiadujemy się, że pojawiła się nowa wersja WhatsAppa z odniesieniami do funkcji tzw. czatów gościnnych (ang. guest chats). Pod rozwiązaniem kryje się pierwszy w historii pomost umożliwiający (częściowe) korzystanie z oprogramowania bez potrzeby logowania się do konta.

Do skorzystania z nowej funkcji będzie potrzebny jeden aktywny użytkownik komunikatora, który utworzy tzw. czat gościnny dla drugiej osoby nieposiadającej konta. Dla każdej konwersacji będzie przypisany określony link, który należy udostępnić innej osobie.

Po otwarciu linku na smartfonie odbiorcy, uruchomi się szyfrowany metodą end to end (nawet WhatsApp nie zobaczy, o czym piszemy) czat online - najprawdopodobniej w formie przeglądarkowej aplikacji podobnej do internetowej wersji WhatsApp. Do skorzystania z komunikatora nie będzie potrzebne zatem ani konto, ani tym bardziej zainstalowana aplikacja. Użytkownicy będą mogli wymieniać między sobą wiadomości tekstowe w czasie rzeczywistym.

Obsługa bez konta będzie równoznaczna z pewnym ograniczeniami. Funkcja czatów gościnnych ma umożliwiać wyłącznie wysyłanie wiadomości tekstowych. Nie skorzystamy więc z rozmów (także tych wideo) oraz z przesyłania plików multimedialnych: zdjęć, filmów, GIF-ów. Tryb czatów gościnnych ma być zarezerwowany tylko dla rozmów indywidaulnych - nie obsłuży konwersacji grupowych. 

Opcja została zauważona w formie testów. Obecnie jeszcze nie działa tak jak powinna, nawet w testowym wydaniu aplikacji. Nie wiemy zatem, kiedy możemy jej oczekiwać w oficjalnym wydaniu WhatsAppa, z którego korzysta większość z nas. Najprawdopodobniej będzie to kwestia następnych tygodni, a nawet miesięcy. Powinniśmy się spodziewać, że rozwiązanie zostanie udostępnione zarówno na smartfony z Androidem (właśnie na tej platformie dostrzeżono opcję), jak i na iPhone’y. 

Wygląda na to, że wprowadzenie czatów gościnnych do WhatsAppa to wynik aktu o rynkach cyfrowych Unii Europejskiej. Przepisy zakładają, że komunikatory największych dostawców (takich jak Meta) muszą oferować funkcję interoperacyjności, czyli możliwości komunikowania się z użytkownikami innych usług.

Obecnie WhatsApp jednak nie pozwala na wysyłanie wiadomości np. do Messengera oraz innych komunikatorów. Być może zmieni się to w przyszłości - funkcja czatów gościnnych jest tego zalążkiem.

Więcej o mediach społecznościowych przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: miss.cabul / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
05.08.2025 20:48
Tagi: Komunikatory internetowekontaMetaWhatsApp
Najnowsze
20:05
Rusza pierwsze Mortal Kombat czatbotów. Google robi turniej
Aktualizacja: 2025-08-05T20:05:31+02:00
19:50
Składana hybryda iPada i MacBooka opóźniona. Nie składa mi się ta wizja
Aktualizacja: 2025-08-05T19:50:53+02:00
19:18
Marie Curie NIE Skłodowska. Rząd zawalczy o polskość banknotu
Aktualizacja: 2025-08-05T19:18:22+02:00
18:55
iPhone 17 trafi do nas wcześniej. Telekomy puściły farbę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:55:27+02:00
18:37
Microsoft ma unikalną tapetę Windows na 50-lecie. Jak na stypę
Aktualizacja: 2025-08-05T18:37:56+02:00
18:26
Do Polski dotarły ostateczne maszyny budowlane. Zrobią nam Tarczę Wschód
Aktualizacja: 2025-08-05T18:26:00+02:00
17:57
Ludzkość właśnie odkryła nowego gada morskiego. Leżał... w muzeum
Aktualizacja: 2025-08-05T17:57:05+02:00
17:16
Twój hotel pisze na Booking i chce przelew. Skuteczność oszustów przeraża
Aktualizacja: 2025-08-05T17:16:31+02:00
16:37
Tak będzie wyglądał Windows 2030. Nie wszystkim się spodoba
Aktualizacja: 2025-08-05T16:37:30+02:00
16:23
Jeśli liczysz, że ChatGPT to chwilowa moda, mam potwornie złe dane
Aktualizacja: 2025-08-05T16:23:22+02:00
16:01
Telewizory Samsunga dostaną darmowe turbodoładowanie. Zazdroszczę
Aktualizacja: 2025-08-05T16:01:48+02:00
15:48
Polacy mają dosyć symboli rozwoju. "Dziś 654 osoby, jutro 12500"
Aktualizacja: 2025-08-05T15:48:02+02:00
15:15
Zrobili ChatGPT dla katolików. Wyjaśnia, z czego się spowiadać
Aktualizacja: 2025-08-05T15:15:24+02:00
14:56
W Lidlu kasa sama rozpozna produkty. Ułatwienie czy brak zaufania?
Aktualizacja: 2025-08-05T14:56:33+02:00
13:25
Popularny bot kradł na masową skalę. Zastawili pułapkę, by to udowodnić
Aktualizacja: 2025-08-05T13:25:23+02:00
13:03
Huawei zapowiada potęgę zamkniętą w 11 calach. Ogłasza też promocję
Aktualizacja: 2025-08-05T13:03:26+02:00
12:55
Znany wokalista ożywił zmarłych artystów. To najbardziej krindżowa rzecz, jaką dziś zobaczycie
Aktualizacja: 2025-08-05T12:55:20+02:00
12:18
Jak lokalizować swoje dziecko? Oto najlepsze rozwiązania
Aktualizacja: 2025-08-05T12:18:41+02:00
11:37
Czarne krzyże Luftwaffe nad Polską. Kiedyś ten widok budziłby przerażenie
Aktualizacja: 2025-08-05T11:37:27+02:00
10:32
Polska firma wyprodukuje sprzęt dla NATO. Ratuje życie
Aktualizacja: 2025-08-05T10:32:45+02:00
9:50
Moja żona dostanie w tym roku wyjątkowo brzydki telefon. Ale za to zrobi dobre zdjęcia
Aktualizacja: 2025-08-05T09:50:21+02:00
9:35
Składamy komputer do Battlefield 6. Dwie konfiguracje nie puszczą cię z torbami
Aktualizacja: 2025-08-05T09:35:02+02:00
9:02
Zabezpieczenia partii Mentzena są jak podatki w jej mokrych snach. Bardzo niskie
Aktualizacja: 2025-08-05T09:02:07+02:00
8:40
Zakupy do szkoły to nie tylko podręczniki i zeszyty. Co jeszcze kupić przed 1 września?
Aktualizacja: 2025-08-05T08:40:46+02:00
8:32
Oto najszybsze telefony na świecie. Kupisz je też w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-05T08:32:04+02:00
8:25
Laptop dla nauczyciela - który model wybrać? Ranking ofert na 2025
Aktualizacja: 2025-08-05T08:25:42+02:00
7:42
Google bezlitośnie kpi z Apple'a. Nowa reklama musiała podnieść ciśnienie Tima Cooka
Aktualizacja: 2025-08-05T07:42:13+02:00
7:34
Sieć 6G jest za szybka dla obecnej elektroniki. Amerykanie znaleźli rozwiązanie
Aktualizacja: 2025-08-05T07:34:11+02:00
7:20
Będą tanie słuchawki Samsunga. Jest na co czekać?
Aktualizacja: 2025-08-05T07:20:54+02:00
7:00
Europa testuje nową superbroń. Koniec uzależnienia od USA?
Aktualizacja: 2025-08-05T07:00:00+02:00
6:36
Xiaomi lepsze? ChatGPT ma nowego rywala
Aktualizacja: 2025-08-05T06:36:15+02:00
6:31
Znalazł playlisty elit Doliny Krzemowej. Spotify ich zdradziło
Aktualizacja: 2025-08-05T06:31:00+02:00
6:21
Stacja kosmiczna traci powietrze. Rosyjski moduł do wymiany
Aktualizacja: 2025-08-05T06:21:00+02:00
6:11
Dlaczego nie możemy mieć ładnych rzeczy? Tak wyglądał pogrzebany telefon Microsoftu
Aktualizacja: 2025-08-05T06:11:00+02:00
6:01
Konwoje z gotówką? Nudne. Teraz kradną ciężarówki ze smartfonami
Aktualizacja: 2025-08-05T06:01:00+02:00
21:23
Powrót do przenośnej konsoli PlayStation. Poczujesz się jak za czasów PSP 
Aktualizacja: 2025-08-04T21:23:04+02:00
20:59
Galaxy S25 FE w czterech kolorach. Znamy nowe szczegóły
Aktualizacja: 2025-08-04T20:59:16+02:00
20:33
Microsoft się poddał. Ta wersja Windowsa 11 idzie do kosza
Aktualizacja: 2025-08-04T20:33:07+02:00
20:07
Nie śpi, bo składa i rozkłada smartfona. Cel? 200 tys. razy
Aktualizacja: 2025-08-04T20:07:52+02:00
19:12
Czemu w Battlefield 6 nie walczymy z Rosją lub Chinami? Zapytałem twórców
Aktualizacja: 2025-08-04T19:12:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA