Wielka zmiana na WhatsApp. Zadziała bez konta i aplikacji

Przyzwyczailiśmy się do tego, że aby użytkować daną aplikację, potrzebne jest konto zakładane klasycznym adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu. Nie bez powodu korzysta się z takiego rozwiązania - bez konta nie byłoby możliwe przechowywanie historii czatów i innych informacji. WhatsApp podszedł do sprawy braku wymogu konta w trochę inny sposób.

WhatsApp zadziała ci bez konta. Możesz pisać z rodziną i znajomymi bez WhatsAppa

Z doniesień serwisu WABetaInfo dowiadujemy się, że pojawiła się nowa wersja WhatsAppa z odniesieniami do funkcji tzw. czatów gościnnych (ang. guest chats). Pod rozwiązaniem kryje się pierwszy w historii pomost umożliwiający (częściowe) korzystanie z oprogramowania bez potrzeby logowania się do konta.

Do skorzystania z nowej funkcji będzie potrzebny jeden aktywny użytkownik komunikatora, który utworzy tzw. czat gościnny dla drugiej osoby nieposiadającej konta. Dla każdej konwersacji będzie przypisany określony link, który należy udostępnić innej osobie.

Po otwarciu linku na smartfonie odbiorcy, uruchomi się szyfrowany metodą end to end (nawet WhatsApp nie zobaczy, o czym piszemy) czat online - najprawdopodobniej w formie przeglądarkowej aplikacji podobnej do internetowej wersji WhatsApp. Do skorzystania z komunikatora nie będzie potrzebne zatem ani konto, ani tym bardziej zainstalowana aplikacja. Użytkownicy będą mogli wymieniać między sobą wiadomości tekstowe w czasie rzeczywistym.

Obsługa bez konta będzie równoznaczna z pewnym ograniczeniami. Funkcja czatów gościnnych ma umożliwiać wyłącznie wysyłanie wiadomości tekstowych. Nie skorzystamy więc z rozmów (także tych wideo) oraz z przesyłania plików multimedialnych: zdjęć, filmów, GIF-ów. Tryb czatów gościnnych ma być zarezerwowany tylko dla rozmów indywidaulnych - nie obsłuży konwersacji grupowych.

Opcja została zauważona w formie testów. Obecnie jeszcze nie działa tak jak powinna, nawet w testowym wydaniu aplikacji. Nie wiemy zatem, kiedy możemy jej oczekiwać w oficjalnym wydaniu WhatsAppa, z którego korzysta większość z nas. Najprawdopodobniej będzie to kwestia następnych tygodni, a nawet miesięcy. Powinniśmy się spodziewać, że rozwiązanie zostanie udostępnione zarówno na smartfony z Androidem (właśnie na tej platformie dostrzeżono opcję), jak i na iPhone’y.

Wygląda na to, że wprowadzenie czatów gościnnych do WhatsAppa to wynik aktu o rynkach cyfrowych Unii Europejskiej. Przepisy zakładają, że komunikatory największych dostawców (takich jak Meta) muszą oferować funkcję interoperacyjności, czyli możliwości komunikowania się z użytkownikami innych usług.

Obecnie WhatsApp jednak nie pozwala na wysyłanie wiadomości np. do Messengera oraz innych komunikatorów. Być może zmieni się to w przyszłości - funkcja czatów gościnnych jest tego zalążkiem.

Obrazek główny: miss.cabul / Shutterstock.com

Albert Żurek 05.08.2025 20:48

