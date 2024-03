Z WhatsAppa i Messengera napiszesz do innych komunikatorów, ale jest haczyk. Meta ostrzega

7 marca 2024 roku to ważna data dla wszystkich strażników dostępu - usług i produktów dużych koncernów technologicznych, które posiadają znaczący udział na cyfrowym rynku europejskim. To właśnie dziś wchodzi w życie ustawa o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act, DMA), w myśl której szereg aplikacji i platform - zależnie od ich specyfiki - musi zapewnić interoperacyjność, możliwość wyboru alternatywnego produktu czy uzyskać zgodę użytkownika na dzielenie się danymi w ramach różnych usług tego samego koncernu.



Obecnie najgłośniej mówi się o znaczeniu DMA dla Apple'a, który wraz z aktualizacją systemu iOS do wersji 17.4 umożliwił instalowanie aplikacji spoza App Store (o ile jesteś fizycznie w jednym z krajów UE) oraz Google'a, który w ramach nowego prawa musiał wprowadzić zmiany w wyszukiwarce, systemie Android czy przeglądarce Google Chrome. Jednak równie ważne są zmiany w produktach Mety - Facebooku, Instagramie, Messengerze oraz Whatsappie.