Jak odzyskać wiadomości z WhatsApp, także te usunięte i stare?

A co jeśli to starsza wiadomość lub w kopii zapasowej jej już nie ma, bo została wykonana po jej usunięciu? Na szczęście tych kopii jest wiele. Każda z nich ma formę pliku o nazwie sgstore-RRRR-MM-DD.1.db.crypt12 (gdzie RRRR to rok, MM to miesiąc a DD to dzień). Należy wybrać starszą kopię, zmienić jej nazwę na msgstore.db.crypt12 i wykonać te same czynności, co w pierwszym akapicie - w ten sposób odzyskamy wiadomości z WhatsAppa. Niektóre pliki mogą mieć inne cyfry przy crypt (np. crypt9 czy crypt10) - tych cyfr nie należy zmieniać lub usuwać.