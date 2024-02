Tak ogarniesz wiadomości na WhatsAppie. Do komunikatora wleciała przydatna zmiana

Formatowanie tekstu to coś, co znamy od wielu lat i jest powszechne w edytorach tekstowych, takich jak Microsoft Word czy Google Docs. W niektórych komunikatorach internetowych jest to możliwe, np. w Messengerze, przede wszystkim w wersjach na przeglądarki internetowe. W aplikacji mobilnej już tego nie uświadczymy. Takie rozwiązanie mogłoby znacznie pomóc: bo na przykład łatwiej jest znaleźć wypunktowaną listę z zakupami w długim czacie.