Siedzisz na WhatsAppie i rozmawiasz z ludźmi z Messengera czy Telegrama. Coś dobrego zmierza do komunikatorów

Fakt, że testowa wersja komunikatora Whatsapp na iOS wstępnie "otrzymała" funkcję dostępu do Czatów aplikacji firm trzecich oznacza, że Meta ma informacje dotyczące statusu iMessage i na tej podstawie jest w stanie przygotować funkcję pod działanie na systemie operacyjnym Apple'a. Jeżeli iMessage zostanie oznaczony jako strażnik dostępu, oznaczać to będzie, że z iMessage wyślemy wiadomość na Whatsappa - i vice versa. Jeżeli nie, będzie oznaczać to dla Apple większą swobodę w dotychczasowym rozwoju komunikatora i brak konieczności dostosowania do interoperacyjności, gdyż iMessage oficjalnie "nie będzie stanowić ważnej bramy dostępowej do usług cyfrowych".