Koniec płacenia za dostawę jedzenia. Pyszne.pl ma wygodne rozwiązanie

Zamawianie jedzenia będzie teraz prostsze i tańsze. Pyszne.pl wprowadza świetną nowość dla swoich użytkowników. Dzięki niej nie trzeba będzie za każdym razem płacić za dostawę podczas zamawiania jedzenia. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Albert Żurek
Pyszne.pl+
Popularny serwis uruchomił program subskrypcyjny Pyszne.pl+. Nie jest to jednak zwykły abonament - w ramach jednorazowej opłaty w wysokości 9,99 zł korzystający mogą liczyć na dostęp do nielimitowanych darmowych dostaw przez 90 dni. Usługa nie obejmuje automatycznego odnawiania.

Rusza Pyszne.pl+. To abonament taki jak Allegro Smart!, tyle że do zamawiania jedzenia

Subskrypcje gwarantujące nielimitowane darmowe dostawy stały się istnym hitem w Polsce - wystarczy spojrzeć na usługę Allegro Smart!, która kosztuje ok. 60 zł/rocznie (ok. 5 zł/mies.). Dzięki niej użytkownicy Allegro przy zakupach od 45 zł otrzymują darmową dostawę do automatów i punktów (kurier dotyczy zamówień powyżej 65 zł). Podobną ścieżką poszły aplikacje do zamawiania jedzenia, takie jak Wolt (Wolt+) czy Uber One.

Teraz do tego grona dołącza Pyszne.pl z programem subskrypcyjnym kosztującym zaledwie 9,99 zł na 90 dni. Oznacza to, że miesięcznie wychodzi niecałe 3,33 zł - bardzo korzystna cena. W ramach jednorazowej opłaty klienci otrzymają możliwość korzystania z darmowej dostawy przy zamówieniach o wartości co najmniej 50 zł.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/08/IMG_7209-.jpeg
Darmowa dostawa dotyczy prawie wszystkich restauracji i sklepów dostępnych na platformie. Przy każdym zamówieniu użytkownik będzie informowany, czy może skorzystać z darmowej dostawy. Jeśli wybierze restaurację lub punkt, który nie kwalifikuje się do promocji, podczas procesu składnia zamówienia zobaczy standardową opłatę.

Użytkownicy, którzy jeszcze nie korzystają z Pyszne.pl+, przy każdym etapie składania zamówienia będą widzieć informację o możliwości dołączenia do programu. Powiadomienia pojawią się w koszyku, przy finalizacji płatności oraz w aplikacji mobilnej.

Bardzo ważnym elementem nowego programu subskrypcyjnego jest to, że usługa nie obejmuje automatycznego odnawiania i ukrytych zobowiązań. Nie jest to typowy abonament. Użytkownik korzysta tylko wtedy, gdy tego chce. Płaci raz na trzy miesiące i ma spokój - a cena jest naprawdę atrakcyjna.

Albert Żurek
20.08.2025 13:48
