Koniec płacenia za dostawę jedzenia. Pyszne.pl ma wygodne rozwiązanie
Zamawianie jedzenia będzie teraz prostsze i tańsze. Pyszne.pl wprowadza świetną nowość dla swoich użytkowników. Dzięki niej nie trzeba będzie za każdym razem płacić za dostawę podczas zamawiania jedzenia. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy.
Popularny serwis uruchomił program subskrypcyjny Pyszne.pl+. Nie jest to jednak zwykły abonament - w ramach jednorazowej opłaty w wysokości 9,99 zł korzystający mogą liczyć na dostęp do nielimitowanych darmowych dostaw przez 90 dni. Usługa nie obejmuje automatycznego odnawiania.
Rusza Pyszne.pl+. To abonament taki jak Allegro Smart!, tyle że do zamawiania jedzenia
Subskrypcje gwarantujące nielimitowane darmowe dostawy stały się istnym hitem w Polsce - wystarczy spojrzeć na usługę Allegro Smart!, która kosztuje ok. 60 zł/rocznie (ok. 5 zł/mies.). Dzięki niej użytkownicy Allegro przy zakupach od 45 zł otrzymują darmową dostawę do automatów i punktów (kurier dotyczy zamówień powyżej 65 zł). Podobną ścieżką poszły aplikacje do zamawiania jedzenia, takie jak Wolt (Wolt+) czy Uber One.
Teraz do tego grona dołącza Pyszne.pl z programem subskrypcyjnym kosztującym zaledwie 9,99 zł na 90 dni. Oznacza to, że miesięcznie wychodzi niecałe 3,33 zł - bardzo korzystna cena. W ramach jednorazowej opłaty klienci otrzymają możliwość korzystania z darmowej dostawy przy zamówieniach o wartości co najmniej 50 zł.
Darmowa dostawa dotyczy prawie wszystkich restauracji i sklepów dostępnych na platformie. Przy każdym zamówieniu użytkownik będzie informowany, czy może skorzystać z darmowej dostawy. Jeśli wybierze restaurację lub punkt, który nie kwalifikuje się do promocji, podczas procesu składnia zamówienia zobaczy standardową opłatę.
Użytkownicy, którzy jeszcze nie korzystają z Pyszne.pl+, przy każdym etapie składania zamówienia będą widzieć informację o możliwości dołączenia do programu. Powiadomienia pojawią się w koszyku, przy finalizacji płatności oraz w aplikacji mobilnej.
Bardzo ważnym elementem nowego programu subskrypcyjnego jest to, że usługa nie obejmuje automatycznego odnawiania i ukrytych zobowiązań. Nie jest to typowy abonament. Użytkownik korzysta tylko wtedy, gdy tego chce. Płaci raz na trzy miesiące i ma spokój - a cena jest naprawdę atrakcyjna.
