Psobot człapie w Katowicach i rozdaje cukierki. Pyszne.pl pokazuje przyszłość dostaw

Futurystyczna psina to Deep Robotics Lite 3 – czworonożny robot o masie 12 kilogramów, pokonujący na jednym ładowaniu dystans do 5 kilometrów. Taki piesek pokonuje przeszkody terenowe wysokie na 15 cm, a także wspina się na wzniesienia o 40-stopniowym przechyle. Do tego może dźwigać bagaż o łącznej masie 7,5 kg. Raczej wystarczy do uniesienia zamówionego obiadu dla całej rodziny.