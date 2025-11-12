Świetna nowość w Google Play. Już wiemy która appka męczy smartfon

Ładowanie...

Aplikacja aplikacji nierówna. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, by wiedzieć, że godzina spędzona z grą na telefonie zje więcej baterii niż godzina przeglądania internetu. Jednak istnieją aplikacje z błędami programistycznymi - albo po prostu kiepsko napisane - które zjadają znacznie więcej baterii niż powinny. Dlatego Google wprowadza nowy system ostrzeżeń w sklepie Play, który ma pomóc użytkownikom unikać najbardziej prądożernych aplikacji.

Google bierze się za prądożerne aplikacje. Sklep Play ostrzeże cię przed pobraniem ich

Od 1 marca 2026 roku na stronach niektórych aplikacji w Sklepie Google Play pojawi się czerwony komunikat: "Ta aplikacja może zużywać więcej baterii niż oczekiwano z powodu wysokiej aktywności w tle”. Nowy system korzysta z danych o działaniu aplikacji w tle i ma wychwytywać te, które nadmiernie obciążają baterię.

Tak mniej-więcej będzie wyglądać ostrzeżenie o zjadaczach baterii w Google Play

Google przygotowało nowy mechanizm wspólnie z Samsungiem, wykorzystując doświadczenia producenta w analizowaniu realnego zużycia energii. Jeśli aplikacja przez dłuższy czas - np. ponad dwie godziny dziennie - nie daje urządzeniu odpocząć, a takie zachowanie dotyczy zauważalnej części użytkowników, w sklepie Play pojawi się ostrzeżenie.

Co więcej, deweloperzy muszą liczyć się nie tylko z ryzykiem nieatrakcyjnej etykiety przy ich aplikacjach, ale także z ogólnym spadkiem widoczności w sklepie z aplikacjami - apki uznane za zbyt energożerne mogą też zniknąć z list polecanych aplikacji i rankingów.

Z punktu widzenia użytkownika to dobra wiadomość: w końcu łatwiej będzie zobaczyć, które aplikacje są dobrze zoptymalizowane, a które potrafią rozładować telefon w połowie dnia. Ponadto samo widmo konsekwencji dla pozycji aplikacji w sklepie Play może zmotywować programistów do wytężonej pracy nad tym aspektem aplikacji.

Malwina Kuśmierek 12.11.2025 09:14

