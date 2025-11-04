REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Twój smartfon ściemnia z zasięgiem. Google dorzuca kreskę ekstra

Wygląda na to, że smartfony mogą nas okłamać co do zasięgu sieci komórkowej. Pokazują więcej kresek, niż faktycznie powinny. Google macza w tym palce. 

Albert Żurek
Fejkowy zasięg 5G
REKLAMA

Niedawno pisaliśmy, że jeśli smartfon wyświetla ikonę 5G, nie zawsze oznacza, że jesteśmy podłączeni do sieci najnowszej generacji. Teraz dowiadujemy się, że system Android może też wskazywać nieadekwatną siłę sygnału. W tym celu Google miał opracować dedykowaną funkcję.

REKLAMA

Kreski zasięgu w telefonie bywają mylące

Od lat jednym z charakterystycznych elementów interfejsu w każdym smartfonie są tzw. kreski sygnału sieci komórkowej. Zasada jest wszystkim znana - im więcej, tym lepiej. Najczęściej możemy zobaczyć maksymalnie cztery kreski, gdzie jedna to słaby zasięg, a cztery - możliwie najlepszy (zero oznacza brak dostępu do sieci komórkowej).

System operacyjny telefonu przelicza jakość połączenia z wybraną stacją bazową (w zależności od technologii - 2G, 3G, 4G, 5G) i pokazuje ją jako siłę sygnału. To proste, ale nieprecyzyjne narzędzie. Wysoki zasięg oczywiście nie musi oznaczać dostępu do szybkiego internetu - liczy się też technologia sieci komórkowej, z którą łączy się nasz smartfon.

Jeśli mamy silne połączenie z siecią 2G i obok np. trzech kresek widzimy znacznik E lub G, połączenie z internetem będzie praktycznie niemożliwe. Jedna kreska LTE lub 5G może zapewniać lepsze efekty.

Android potrafi zawyżać siłę sygnału

Okazuje się jednak, że telefony z Androidem mogą nas oszukiwać co do faktycznego zasięgu komórkowego. Nowy raport Nick vs Networking pokazuje, że w systemie operacyjnym Google znaleziono funkcję, która odpowiada za sztuczne zawyżanie wskaźnika sygnału. Po jej aktywowaniu telefon pokazuje jedną kreskę więcej, niż powinien.

Czyli jeśli normalnie mielibyśmy jeden pasek zasięgu, zobaczymy dwa. Rzecz jasna Google nie chwali się publicznie tą funkcją. Nie znajdziemy jej w dokumentacji pomocy technicznej Androida.

Funkcja nie jest też domyślnie włączona. Problemem jest to, że operatorzy sieci komórkowych mogą ją aktywować za pomocą jednej aktualizacji. Trudno jednak powiedzieć, czy sprawa dotyczy tylko urządzeń z Androidem z blokadą SIM (choć takie w Polsce praktycznie już nie występują), czy telefonów pozbawionych tego ograniczenia. W teorii ustawienia konfiguracyjne mogą zostać wczytane z karty SIM. 

Nick vs Networking znalazł dowody, że co najmniej dwójka amerykańskich operatorów korzysta z tego rozwiązania: AT&T i Verizon. W urządzeniach z iOS nie znajdziemy takiego rozwiązania (a przynajmniej nie ma na to dowodów). Pamiętajcie jednak, że kreski zasięgu telefonie są tylko pomocniczym narzędziem, które warto traktować z przymrużeniem oka.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
04.11.2025 21:29
Tagi: AndroidGoogleSmartfony
Najnowsze
21:01
Samsung kusi świetną promką na TV. Czas wymienić staruszka
Aktualizacja: 2025-11-04T21:01:02+01:00
20:32
Orange z rozmachem rozszerza światłowód 8 Gb/s. Załapiesz się?
Aktualizacja: 2025-11-04T20:32:23+01:00
20:06
iPhone dogoni Androida. Musisz tylko poczekać rok
Aktualizacja: 2025-11-04T20:06:43+01:00
19:26
Smartfony mogą mocno podrożeć. Zaczyna się od Samsunga
Aktualizacja: 2025-11-04T19:26:47+01:00
18:54
Nowy system zrobi porządek z kolejkami do lekarza. Oby zadziałało
Aktualizacja: 2025-11-04T18:54:33+01:00
17:52
Windows naprawia irytujący błąd. Trzeba było tylko 10 lat
Aktualizacja: 2025-11-04T17:52:18+01:00
17:16
Czarna dziura pożarła gwiazdę-giganta. Absolutny szok
Aktualizacja: 2025-11-04T17:16:45+01:00
16:22
Tajne testy jądrowe Rosji i Chin. CIA nie ma już wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-04T16:22:39+01:00
15:41
Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku
Aktualizacja: 2025-11-04T15:41:06+01:00
15:03
Lidl z nowym konkurentem Thermomixa. Ale on malutki
Aktualizacja: 2025-11-04T15:03:20+01:00
13:53
Najważniejsza chwila w 18-letniej historii Spider’s Web. Przejmujemy Grupę NaTemat
Aktualizacja: 2025-11-04T13:53:28+01:00
13:26
Największa pełnia Księżyca w 2025 r. Będzie spektakularnie
Aktualizacja: 2025-11-04T13:26:12+01:00
13:21
AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę
Aktualizacja: 2025-11-04T13:21:02+01:00
13:09
"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać
Aktualizacja: 2025-11-04T13:09:03+01:00
12:54
Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-04T12:54:04+01:00
12:47
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach
Aktualizacja: 2025-11-04T12:47:37+01:00
12:11
Elon Musk o komecie 3I/ATLAS: "To może być statek obcych"
Aktualizacja: 2025-11-04T12:11:18+01:00
11:04
W jadącą Teslę trafiło coś z kosmosu. Szyba stopiona jak laserem
Aktualizacja: 2025-11-04T11:04:57+01:00
10:29
Przeglądarka OpenAI omija pół internetu. To po co ją zrobili?
Aktualizacja: 2025-11-04T10:29:04+01:00
9:43
Nowa reklama Coca-Coli to dramat. Bardziej tandetna niż zestaw bombek z targu
Aktualizacja: 2025-11-04T09:43:16+01:00
9:31
Ubrania zasypały kontenery. Kraków znalazł sposób i ma się czym chwalić
Aktualizacja: 2025-11-04T09:31:54+01:00
8:06
Elon Musk chce zasłonić słońce satelitami. Eksperci pukają się w czoło
Aktualizacja: 2025-11-04T08:06:03+01:00
7:25
Apple odpalił App Store w sieci. Który mamy rok?
Aktualizacja: 2025-11-04T07:25:57+01:00
7:16
Chrome chce numer mojego paszportu. Chyba mu podam
Aktualizacja: 2025-11-04T07:16:38+01:00
6:35
Chcę to w Polsce: mają sposób, by karty działały bez sieci i zasięgu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:35:40+01:00
6:23
Strach, przemoc, zaburzenia - czatboty niszczą dzieci. Fala pozwów
Aktualizacja: 2025-11-04T06:23:00+01:00
6:12
PKP modernizuje wagony. Petarda 200 km/h nie powala od środka
Aktualizacja: 2025-11-04T06:12:00+01:00
6:01
Recenzja Football Manager 26. Ważny wykład o życiu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:01:00+01:00
21:46
Microsoft szczerze: blokuje nas prąd, nie moc obliczeniowa
Aktualizacja: 2025-11-03T21:46:18+01:00
21:35
Okulary Lenovo mają wiadomości i nawigację. O wiele taniej niż Meta
Aktualizacja: 2025-11-03T21:35:51+01:00
21:25
AMD nie zostawia graczy na lodzie. Tłumaczymy aferkę RDNA
Aktualizacja: 2025-11-03T21:25:48+01:00
20:11
Najtańszy MacBook w historii już zaraz. Co czeka Apple w 2026 r.
Aktualizacja: 2025-11-03T20:11:54+01:00
20:02
Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię
Aktualizacja: 2025-11-03T20:02:11+01:00
19:48
Energylandii rośnie rywal. Zamiast małych dzieci starsi klienci
Aktualizacja: 2025-11-03T19:48:33+01:00
19:33
iPhone 18 Pro wygląda dziwnie. Apple przesadził z kolorami
Aktualizacja: 2025-11-03T19:33:38+01:00
19:00
iOS 26.1 lada moment. Oto najciekawsze zmiany i nowości w iPhone
Aktualizacja: 2025-11-03T19:00:25+01:00
18:03
Apple płaci Google za nową Siri. Steve Jobs przewraca się w grobie
Aktualizacja: 2025-11-03T18:03:00+01:00
17:53
Microsoft rozkłada ręce. Nie potrafi załatać Windowsa, my cierpimy
Aktualizacja: 2025-11-03T17:53:38+01:00
17:16
Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz
Aktualizacja: 2025-11-03T17:16:41+01:00
17:05
Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto
Aktualizacja: 2025-11-03T17:05:11+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA