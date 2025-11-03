iOS 26.1 już jest. Oto najciekawsze zmiany i nowości w iPhone

Ładowanie...

Pierwsze duże uaktualnienie systemu iOS już tu jest. Aby je pobrać, trzeba wejść do Ustawień > Ogólne > Uaktualnienia i chwilę poczekać. Oprogramowanie zostało udostępnione w poniedziałek 3 listopada o godz. 19:00 dla posiadaczy iPhone’ów 11 i nowszych.

Wyłączysz sobie Liquid Glass. Częściowo, ale jednak

Apple wysłuchał użytkowników i w nowym systemie pozwala ograniczyć wygląd Windowsa Visty. W zakładce Ustawienia > Ekran i jasność znajdziemy dedykowaną funkcję pozwalającą kontrolować efekt Liquid Glass dwoma ustawieniami.

Przezroczysty to dotychczasowe ustawienie, natomiast druga opcja Przyciemniony pozwala zredukować szklany efekt w kluczowych elementach interfejsu. Dzięki temu przyciski, menu i inne zakątki iOS’a 26.1 nie będą aż tak przezroczyste.

Alarm z suwakiem stop. Już nie zaśpisz

W iOS 26.0 i 26.0.1 wyświetlano dwa duże przyciski: drzemki oraz stop zaraz obok siebie. Chcąc kliknąć drzemkę, łatwo było omyłkowo trafić w przycisk stop i wyłączyć alarm.

Wraz z iOS 26.1 wprowadzono rozwiązanie - zatrzymanie alarmu wymaga przesunięcia z lewej do prawej strony. Jeśli będziemy próbować kliknąć drzemkę, nie będzie możliwości przypadkowego dezaktywowania alarmu, a co za tym idzie - możliwego zaspania.

Wyłączenie gestu przesunięcia na ekranie blokady

Kolejną małą, lecz przydatną zmianą jest możliwość zablokowania gestu przesunięcia w lewo w celu wywołania aplikacji na ekranie blokady. Opcja z jednej strony jest przydatna, z drugiej denerwująca. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto próbując odblokować ekran iPhone’a (do czego potrzebny jest gest przesunięcia w górę), wywołał aparat.

Aby zablokować gest, wystarczy wejść w Ustawienia > Aparat i zjechać na sam dół ekranu.@

Wibracja w momencie odbierania i odrzucania połączeń

Bazowy iOS 26 wprowadził charakterystyczną wibrację w momencie połączenia. Dzięki niej wiemy, że osoba po drugiej stronie odebrała nasze połączenie. Haptyczny efekt nie każdemu jednak przypadł do gustu, dlatego teraz można go wyłączyć.

Wibracje podczas odbierania można wyłączyć w Ustawienia > Aplikacje > Telefon > Haptyka.

Inne, mniejsze zmiany, które wprowadza iOS 26.1

Apple w nowej aktualizacji systemu iOS Apple ulepszył kilka pomniejszych kwestii:

lekko odświeżony wygląd aplikacji Ustawienia - wszystkie sekcje z nagłówkami (np. Ogólne) charakteryzują się tekstem z wyrównaniem do lewej strony;

gest przesuwania palcem po odtwarzaczu muzyki w Apple Music stworzony do przełączania utworów;

tytuły folderów z tekstem wyrównanym do lewej strony;

ulepszony suwak odtwarzacza filmów w aplikacji Zdjęcia;

szerszy pasek kart w Safari w trybie ustawienia “Na dole”.

To właściwie wszystkie najważniejsze zmiany, które zauważycie instalując najnowszego iOS’a 26.1. Oprogramowanie jest już dostępne do pobrania dla wszystkich.

Albert Żurek 03.11.2025 19:00

