Podwyżki u Apple'a. Wciskają kit, że to tylko korekta

Ceny w polskim App Store mają długą historię dostosowań, które bezpośrednio wynikały ze zmian walutowych i polityki podatkowej. Przez wiele lat Polacy płacili za aplikacje w euro, co oznaczało, że ceny były bezpośrednio powiązane z siłą tej waluty, a nie lokalnego złotego. W tamtym okresie ceny w Polsce były takie same jak np. w Niemczech czy Francji (np. standardowy próg 0,99 euro).

W maju 2017 roku Apple ostatecznie przeszedł na rozliczenia w polskiej walucie. Zmiana ta nie była jednak prostym przeliczeniem kursowym; Apple wprowadził nowe progi cenowe. Ówczesny najniższy próg (podniesiony niedługo wcześniej do 1,09 euro) został zastąpiony przez 4,99 zł.

Kolejna znacząca i dotkliwa zmiana nastąpiła w październiku 2022 r. Wtedy Apple przeprowadził szeroką korektę cen w całej strefie euro oraz w kilku innych krajach, w tym w Polsce. Była to reakcja na globalne wahania kursów walut, a przede wszystkim na historycznie silnego dolara amerykańskiego, który jest bazową walutą dla Apple'a.

W Polsce najniższy próg cenowy (Tier 1) wzrósł wówczas z 4,99 do 5,99 zł, co stanowiło skokową podwyżkę o około 20 proc. Historycznie więc Polacy płacili ceny zbliżone do europejskich, jednak każda większa korekta walutowa (jak osłabienie złotego lub euro względem dolara) skutkowała podwyżkami, sprawiając, że za te same aplikacje płaciliśmy realnie coraz więcej.

App Store - nadchodzi korekta cenowa w 2025 r.

Jak zauważył serwis 9to5mac, trend okresowych korekt cenowych jest kontynuowany, co potwierdza komunikat Apple'a dla deweloperów z 30 października 2025 r. Firma poinformowała, że 17 listopada 2025 r. nastąpi kolejna aktualizacja cen aplikacji oraz zakupów w aplikacji na trzech rynkach: w Polsce, Szwajcarii i Turcji. Po raz kolejny jako powód podano konieczność dostosowania stawek do bieżących wahań kursów walutowych oraz lokalnych regulacji podatkowych.

Mechanizm tej zmiany jest kluczowy dla zrozumienia jej skutków. App Store oferuje deweloperom 175 witryn sklepowych na całym świecie i udostępnia automatyczne poziomy cenowe (tzw. tiery).

Deweloper może wybrać jeden kraj (np. Stany Zjednoczone) jako bazowy dla swojej aplikacji i ustalić cenę np. na 0,99 dol. System Apple'a następnie automatycznie przelicza tę kwotę na 44 inne waluty, starając się utrzymać spójność cenową na całym świecie. To właśnie te automatycznie przeliczane ceny zostaną zaktualizowane 17 listopada w Polsce.

Jak działa mechanizm podwyżek Apple'a?

W praktyce oznacza to, że jeśli deweloper polegał na automatycznym systemie cenowym Apple'a (co robi bardzo wielu twórców dla wygody), ceny jego aplikacji i jednorazowych zakupów w Polsce wzrosną. Jeśli jednak deweloper ustawił Polskę jako swój sklep bazowy lub ręcznie zarządzał cenami na polskim rynku (np. wpisując konkretną kwotę 5,99 zł), ceny te pozostaną bez zmian, dopóki sam ich nie zaktualizuje.

Co istotne, komunikat Apple'a wyraźnie zaznacza, że nadchodząca automatyczna korekta cen nie obejmuje subskrypcji auto-odnawialnych. Jest to chyba najważniejsza informacja dla użytkowników, ponieważ oznacza, że ceny za usługi takie jak streaming, aplikacje fitness czy narzędzia opłacane miesięcznie lub rocznie pozostaną na dotychczasowym poziomie (chyba że deweloper sam zdecyduje się na ich ręczną podwyżkę, co jest osobnym procesem).

Zmiana dotyczy więc głównie aplikacji płatnych jednorazowo oraz jednorazowych zakupów wewnątrz aplikacji, np. dodatkowych poziomów w grach czy wirtualnej waluty.

Co to oznacza dla użytkowników w Polsce?

Dla polskich użytkowników nadchodząca zmiana, zaplanowana na 17 listopada 2025 r., oznacza więc niemal na pewno kolejną falę podwyżek.

Chociaż Apple używa neutralnego sformułowania dostosowanie, w kontekście globalnych wahań walut i inflacji rzadko oznacza to obniżki. Polacy zapłacą więcej za wiele aplikacji i gier, za które płaci się jednorazowo. Skala podwyżki nie została publicznie określona w procentach, ale deweloperzy mogą już zobaczyć nowe, wyższe progi cenowe w panelu App Store Connect.

Warto jednak pamiętać o dwóch kluczowych wyjątkach. Po pierwsze, zmiana nie dotknie automatycznych subskrypcji. Jeśli płacisz stałą kwotę miesięczną za dostęp do aplikacji, ta opłata nie wzrośnie z powodu tej konkretnej korekty systemowej.

Po drugie, jeśli twórca aplikacji (np. polski deweloper) ręcznie ustalił cenę w złotówkach, zamiast polegać na automatycznym przeliczniku Apple'a, jego cena również się nie zmieni. Najbardziej odczuwalne będą więc podwyżki cen aplikacji od dużych, globalnych studiów, które najczęściej korzystają z automatycznego systemu wyrównywania cen na 175 rynkach jednocześnie.

Oliwier Nytko 31.10.2025 07:02

