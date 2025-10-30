Ulepszył iPhone 17 Pro Max i oszczędził 4000 zł. Apple się wkurzy

Ładowanie...

Podstawowa wersja najlepszego smartfona Apple’a z 256 GB przestrzeni na dane kosztuje 6299 zł. Każde podwojenie pamięci do 1 TB to wydatek 1000 zł, natomiast przejście z 1 TB do 2 TB to już kwestia 2000 zł. Łącznie telefon może kosztować nawet 10299 zł, co jest astronomiczną sumą - tyle kosztują najlepsze MacBooki Pro z procesorem M4 Pro.

Pokazał, że oszczędził 4000 zł na iPhone 17 Pro Max. Zamienił 256 GB na 2 TB

Jeden z odważnych posiadaczy iPhone’a 17 Pro Max 256 GB postanowił go ulepszyć do najwyższej wersji 2 TB. Nie zapłacił jednak dodatkowych 4000 zł Apple’owi, a zamiast tego zrobił to sam. Rozebrał urządzenie i przeszedł do procesu modyfikacji płyty głównej. Było to możliwe dzięki temu, że Apple stosuje czip pamięci NAND bezpośrednio na płytce obok procesora.

W teorii nie jest to pamięć, którą ot tak można ulepszyć. Moduł został przylutowany na stałe, ale dzięki odpowiedniej wiedzy, umiejętnościom i narzędziom użytkownikowi DirectorFeng udało się go usunąć. Później wykorzystał moduł NAND marki Toshiba o pojemności 2 TB. Bardzo podobny do tego, który Apple fabrycznie stosuje w swoich urządzeniach. Nie powiedział, skąd go wziął, ale najprawdopodobniej został zamówiony na rynku w Chinach.

Nie podał również ceny takiego komponentu. Możemy być jednak pewni, że na pewno jest on niższy niż kupno 2-terabajtowego iPhone’a bezpośrednio od Apple’a. Sam moduł praktycznie idealnie pasował do płyty głównej modelu 17 Pro Max, z małymi zastrzeżeniami - miał być trochę grubszy i szerszy, co jednak nie przeszkodziło w instalacji.

Oczywiście proces nie należy do najprostszych. Bez wieloletniego doświadczenia nie byłby możliwy, ale DirectorFeng poradził sobie z nim śpiewająco. Mimo że trwał kilka godzin, pozwolił oszczędzić niemal 4000 zł dopłaty do 2-terabajtowego modelu iPhone 17 Pro Max.

Dla nas śmiertelników pozostaje liczyć się z “podatkiem Apple”

Dla tych, którzy nie potrafią robić tak niesamowitych rzeczy - czyli większości z nas - pozostaje dopłata. iPhone 17 Pro Max w zwykłej wersji 256 GB kosztuje 6299 zł i dla większości osób ta wartość będzie wystarczająca. Nawet jeśli robi się stosunkowo wiele zdjęć i filmów.

W telefonach nie musimy przechowywać tak ogromnych plików, jak gry z komputerów czy konsol, które nierzadko ważą nawet ponad 100 GB. Aplikacje w smartfonach zajmują najczęściej kilkadziesiąt MB.

Albert Żurek 30.10.2025 16:14

