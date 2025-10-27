REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje

Dzięki nadchodzącej aktualizacji systemu iOS posiadacze iPhone’ów zyskają realny wybór aplikacji innej niż domyślne Zdjęcia od Apple’a. Będzie można łatwo wykonać kopię zapasową fotografii i filmów z iPhone’a przez aplikację innych firm.

Albert Żurek
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
REKLAMA

Obecnie wygląda to tak, że tylko domyślna aplikacja Galerii wykonuje automatyczne kopie zapasowe. Jeśli zrobimy zdjęcie iPhone'em, natychmiast pojawia się w chmurze. To przydatne rozwiązanie, gdy mamy więcej urządzeń Apple’a (np. Maka), ale niekoniecznie, gdy korzystamy z połączenia iPhone oraz Windows. Niebawem nie będzie to już problemem.

REKLAMA

iPhone polubi się ze Zdjęciami Google. Zapisywanie zdjęć i filmów będzie łatwiejsze

Posiadacze iPhone’a mają możliwość wykonania kopii zapasowej innymi aplikacjami, ale działa to po prostu średnio. Trzeba uruchomić daną usługę, wybrać, że chcemy przesłać pliki do chmury i upewnić się, że mamy włączoną aplikację w tle. W innym razie tak pozornie  prosta czynność jak przesyłanie plików zostaje zatrzymana.

Natomiast w iOS 26.1 Apple doda nową funkcję wspieraną przez dedykowane narzędzie nazwane PhotoKit. Gigant ujawnia, że twórcy aplikacji będą mogli dodać do swoich programów rozwiązanie, które pozwala usługom firm trzecich działanie przypominające domyślną aplikację Zdjęcia w iPhone.

W praktyce będzie wyglądać to tak, że to system - a nie aplikacja - będzie zarządzać przesyłaniem zdjęć i filmów. Nawet jeśli użytkownik przełączy się na inną aplikację, zablokuje urządzenie lub wyłączy dany program, narzędzie wciąż ma synchronizować pliki. System wywołuje funkcję, zarządza łącznością sieciową, energią i przesyłaniem.

Zamiast czekać, aż użytkownik ponownie uruchomi aplikację, narzędzie będzie mogło przesyłać pliki w tle, bez potrzeby angażowania korzystającego z telefonu w ten proces. Rozwiązanie powinno działać na podobnej zasadzie jak chmura iCloud, a więc to nie tak, że zdjęcia będą przesyłane cały czas w każdych warunkach.

Posiadacz iPhone’a może ustawić, aby synchronizacja nie odbywała się podczas łączności z danymi komórkowymi. Operatorzy najczęściej oferują limitowane paczki internetu do wykorzystania na miesiąc, a zdjęcia i filmy (szczególnie filmy) potrafią ważyć naprawdę sporo. Synchronizacja kilku materiałów w rozdzielczości 4K i 60 kl./s na danych mogłaby zużyć cały pakiet dosłownie w kilka chwil - dlatego ogranicza się ten proces wyłącznie do połączenia z siecią domową WiFi.

Automatyczne przesyłanie plików do chmury nie odbywa się też np. podczas uruchomienia trybu oszczędzania danych, ponieważ obciąża to urządzenie i konsumuje cenne miliamperogodziny akumulatora. Jeśli twórcy zaimplementują nowe narzędzie PhotoKit do swoich aplikacji też będą musieli zapewnić użytkownikowi możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie podczas łączności z siecią komórkową (i nie tylko).

Opcja obecnie ma być w fazie beta i zostanie udostępniona dopiero wraz z iOS 26.1. System powinien mieć premierę w ciągu kilku następnych tygodni - najprawdopodobniej jeszcze w listopadzie. Dzięki niemu użytkownicy iPhone’ów zyskają jeszcze większą niezależność od usług Apple’a niż dotychczas. 

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
27.10.2025 21:55
Tagi: AppleiOSiPhoneSmartfony
Najnowsze
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
18:50
Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną
Aktualizacja: 2025-10-27T18:50:30+01:00
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
12:22
Lotniska muszą być cichsze niż drogi. Mamy absurdalne przepisy
Aktualizacja: 2025-10-27T12:22:52+01:00
11:59
Polski najlepszym językiem dla botów. Kochają naszą gramatykę
Aktualizacja: 2025-10-27T11:59:02+01:00
11:12
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować
Aktualizacja: 2025-10-27T11:12:15+01:00
10:44
Obejrzałem El Clasico jak król. Hansi Flick mi zazdrościł
Aktualizacja: 2025-10-27T10:44:11+01:00
9:22
Bot jak myśliwi - pomylił broń z chipsami. Dzieciak w kajdankach
Aktualizacja: 2025-10-27T09:22:40+01:00
8:51
Pieniądze wyparowały ludziom z kont. Niepokojące sygnały z całej Polski
Aktualizacja: 2025-10-27T08:51:04+01:00
8:08
Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko
Aktualizacja: 2025-10-27T08:08:29+01:00
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
6:15
Wyglądał jak krzyżówka smoka i konia. Paleontolodzy przecierają oczy
Aktualizacja: 2025-10-27T06:15:00+01:00
6:00
Dokumenty wojskowe w śmieciach. Prokuratura umarza kompromitację polskiej armii
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
5:45
ChatGPT Atlas mnie rozczarował. Przeglądarka musi się poprawić
Aktualizacja: 2025-10-27T05:45:00+01:00
18:30
Czekają godzinami, by posłuchać muzyki w wibroakustycznym fotelu
Aktualizacja: 2025-10-26T18:30:00+01:00
17:30
Kolumny Stenheim Reference Ultime Two ważą 230 kg. To aluminium wręcz śpiewa
Aktualizacja: 2025-10-26T17:30:00+01:00
17:00
A co, jeśli dobrze już było? Lekką ręką łatwo zaprzepaścić sukces
Aktualizacja: 2025-10-26T17:00:00+01:00
16:40
Lotnisko traci miliony, ale przyleciał znany aktor. Najdziwniejsza obrona, jaką słyszałem
Aktualizacja: 2025-10-26T16:40:00+01:00
16:30
Niech żyje zmiana czasu. Byłem przeciwnikiem, jestem żarliwym obrońcą
Aktualizacja: 2025-10-26T16:30:00+01:00
16:20
Będziemy produkowali wojskowe drony FPV w hurtowych ilościach. "Tanie i zabójczo skuteczne"
Aktualizacja: 2025-10-26T16:20:00+01:00
16:10
Budujemy cybertarczę dla elektrowni jądrowej. Gra o najwyższą stawkę
Aktualizacja: 2025-10-26T16:10:00+01:00
16:00
Tuż obok nas odkryto super-Ziemię. Idealny cel do poszukiwania życia
Aktualizacja: 2025-10-26T16:00:00+01:00
15:40
Światowa premiera szalonych G1 Spirit Cu. Trudno przejść obojętnie
Aktualizacja: 2025-10-26T15:40:00+01:00
15:15
Loewe Stellar na warszawskiej premierze. Made in Germany
Aktualizacja: 2025-10-26T15:15:00+01:00
14:45
Dowód, że rozmiar nie jest taki ważny. Przynajmniej w muzyce
Aktualizacja: 2025-10-26T14:45:30+01:00
13:45
Jak działa głośnik wstęgowy? Przekonałem się, że to nie żart
Aktualizacja: 2025-10-26T13:45:00+01:00
12:55
Budowali ten wzmacniacz 5 lat. Na opad szczęki wystarczyło mi 5 minut
Aktualizacja: 2025-10-26T12:55:10+01:00
10:05
Winyle przeżywają drugą młodość. Giełda na AVS to niezbity dowód
Aktualizacja: 2025-10-26T10:05:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA