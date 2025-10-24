Niemcy męczą Apple, aby wyłączyć ochronę użytkownika. Zaraz, co?

Ładowanie...

Rozwiązanie zostało nazwane App Tracking Transparency (ATT) - wprowadzono je wraz z iOS 14.5 ponad cztery lata temu. Cel funkcji jest prosty - zwiększenie prywatności i przejrzystości danych użytkowników przez aplikacje - to korzystający decydują, czy inne aplikacje i witryny mogą śledzić aktywność. Niestety, ale to może być koniec rozwiązania.

Smartfony Apple'a z funkcją ograniczenia śledzenia

Jak działa omawiana opcja w praktyce? Tak, że każda aplikacja musi uzyskać wyraźną zgodę użytkownika, aby otrzymać dostęp do identyfikatora reklamowego, umożliwiającego śledzenie działań użytkownika w celu profilowania reklam. To jednak nie tak, że opcja pozwala wyłączyć śledzenie w aplikacji, którą uruchamiamy.

Opcja wyświetla komunikat dot. śledzenia aktywności w aplikacjach i witrynach innych firm. Czyli np. jeśli korzystamy z programu X, ten może zbierać dane z aplikacji Y. Ważnym elementem rozwiązania jest fakt, że użytkownik może poprosić aplikację o nieśledzenie (lub pozwolić, ale wtedy zastosowanie funkcji nie ma sensu).

Jeśli skorzystamy z opcji, wtedy mamy pewność, że twórcy programu nie uzyskają dostępu do systemu identyfikatora reklamowego (który jest wykorzystywany do śledzenia) ani aktywności przy użyciu innych informacji - np. adresu e-mail. Rozwiązanie jest domyślne aktywowane dla użytkowników iPhone’a - można je znaleźć w Ustawieniach > Prywatność i ochrona > Śledzenie.

Przy opcji pozwalaj aplikacjom żądać możliwości śledzenia zobaczycie nieaktywowany przełącznik - wtedy rozwiązanie automatycznie wysyła do aplikacji prośbę o nieśledzenie. Możemy też sprawdzić, które aplikacje, które żądały możliwości śledzenia przy użyciu identyfikatora reklamowego.

Aplikacje znowu będą śledzić. Apple chce wycofać swoją funkcję w Europie

Opcja oczywiście spotkała się z dużą krytyką ze strony twórców aplikacji - np. Facebooka (a jakżeby inaczej?), który głośno protestował i przedstawiał Apple jako “wroga małych firm”. App Tracking Transparency nie podoba się także wielu europejskim krajom - Apple w nowym oświadczeniu wymienia głównie dwa kraje.

Intensywne działania lobbingowe w Niemczech, Włoszech i innych krajach Europy mogą zmusić nas do wycofania tej funkcji, co będzie niekorzystne dla europejskich konsumentów

Niemcy rozpoczęły dochodzenie w sprawie przejrzystości śledzenia aplikacji w 2022 r., a w lutym 2025 r. pojawiła się wstępne orzeczenie: Apple miał nadużyć swoją pozycję rynkową, przyznając sobie "preferencyjne traktowanie". Gigant oczywiście zdementował te zarzuty, twierdząc, że nie gromadzi danych z aplikacji innych firm.

Podobne działania prowadzi Francja, która w marcu 2025 r. nałożyła na Apple’a grzywnę w wysokości 150 mln euro. Twierdząc, że gigant skomplikował proces rezygnacji z monitorowania użytkowników oraz niesprawiedliwie pokrzywdził twórców aplikacji i dostawców reklam. Największy zarzut dotyczy jednak naruszenia zasad konkurencji - Apple miał nie stosować tych samych standardów prywatności w swoich aplikacjach. Podobne śledztwo jest prowadzone we Włoszech.

Apple twierdzi, że dla siebie stawia wyższe standardy niż te, które oczekuje od zewnętrznych twórców aplikacji. Firma dodaje, iż nie może łączyć danych między różnymi aplikacjami: FaceTime, iMessage, Mapy, nawet gdyby tego chciała.

Mimo wszystko gigant technologiczny wciąż chce oferować funkcję ATT dla użytkowników ze Starego Kontynentu. "Będziemy nadal apelować do odpowiednich władz w Niemczech, Włoszech i całej Europie, aby umożliwiły Apple dalsze udostępnianie naszym użytkownikom tego ważnego narzędzia do ochrony prywatności". Jeśli władze poszczególnych państw zdecydują, wszyscy na tym stracimy. Aplikacje będą śledzić tak jak wcześniej.

Albert Żurek 24.10.2025 19:06

