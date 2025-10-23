iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem

Ładowanie...

W przyszłym roku Apple wprowadzi swój pierwszy składany telefon. Konstrukcja będzie przypominała raczej książkę - podobnie jak dobrze znana seria Galaxy Z Fold od Samsunga. W późniejszym czasie pojawi się jeszcze inny typ urządzenia - składany telefon typu klapka. Takie rozwiązanie Samsung oferuje od lat w serii Galaxy Z Flip. Apple jak zwykle pojawia się z opóźnieniem.

Apple spóźni się tylko o 8 lat. Zrobi składany telefon w kształcie puderniczki

Pierwszy składany Samsung Galaxy Fold pojawił się na rynku w 2019 r., a rok później koreański producent wypuścił Galaxy Z Flipa. Mówimy więc o sprzętach obecnych na rynku od wielu lat - nie są już żadną nowością. Apple, jak zawsze, pozostaje w tyle i swoją pierwszą generację iPhone Fold wyda dopiero w przyszłym roku, czyli siedem lat później.

Na debiut pierwszego iPhone'a Flip poczekamy jeszcze dłużej. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, jego premiera spodziewana jest na 2028 r. - czyli sprzęt zadebiutuje dopiero za trzy lata. Oznacza to, że Apple’owi zajmie aż osiem lat, aby dogonić swojego największego konkurenta. To niemal dekada!

Urządzenie ma bazować na formacie dobrze znanym od ponad pięciu lat. W środku znajdzie się duży, elastyczny ekran o przekątnej poniżej 7 cali, wyposażony w mechanizm składania umożliwiający złożenie telefonu na pół. Po rozłożeniu sprzęt będzie wyglądał jak typowy smartfon, po złożeniu – jak kompaktowy kawałek elektroniki, przypominający właśnie puderniczkę.

Miejmy nadzieję, że pierwszy składany iPhone Flip będzie składał się całkowicie na płasko - w początkowych wersjach Samsunga nie było to takie oczywiste. To bardzo ważna kwesta, bo złożona obudowa chroni ekran zintegrowany z folią ochronną przed zarysowaniami.. Z zewnątrz urządzenia znajdzie się dodatkowy ekran o przekątnej ok. 4 cali, który pozwoli wyświetlić podstawowe informacje, powiadomienia oraz skróty sztucznej inteligencji. Panel ma być również zakrzywiony po bokach.

Oba składaki Apple’a będą drogie. To wiemy już teraz

martfony ze składanymi ekranami nigdy nie były tanie, a przyszłe urządzenia Apple’a również zostaną wycenione wysoko - podobnie jak klasyczne modele tej marki. Można się spodziewać, że przyszłoroczny iPhone Fold będzie najdroższym smartfonem Apple w historii i jego najbardziej podstawowa wersja pamięciowa będzie kosztować ok. 10 000 zł.

Dla porównania: konkurencyjny, najnowszy Samsung Galaxy Z Fold 7 kosztuje 8799 zł, a Samsung słynie z nieco niższych cen niż Apple. Za Galaxy Z Flip 7 - z racji mniej zaawansowanej konstrukcji - trzeba zapłacić 4500 zł, czyli tyle co za typowe smartfony Galaxy. Składany iPhone w kształcie puderniczki również powinien kosztować tyle co klasyczne iPhone’y.

Albert Żurek 23.10.2025 17:17

