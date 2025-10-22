REKLAMA
Phone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz

Ostatnio zrobiło się głośno o tym, że iPhone’y 17 Pro zmieniają kolor. Apple najwyraźniej wie o tym problemie i mówi, co z nim zrobić.

Albert Żurek
iPhone 17 Pro
Nowy smartfon Apple’a poza odświeżonym wyglądem przyniósł także sporo kontrowersji w związku z trwałością obudowy, która miała rysować się od samego patrzenia. Gdyby tego było mało, w ubiegłym tygodniu w sieci pojawiły się doniesienia, że aluminiowe elementy urządzenia w pomarańczowej wersji zmieniają kolor na różowo-złoty. Czy to jednak nie aby kolejna sztucznie napompowana afera?

Pomarańczowy iPhone 17 Pro staje się różowy. Jeśli tego naprawdę chcesz

Wszystko zaczęło się od posta na Reddicie, na którym widać zdjęcia iPhone’a 17 Pro Max w pomarańczowej wersji, którego aluminiowa rama oraz wyspa na aparaty stała się bardziej różowo-złota. Kolejny przypadek pokazano na TikToku, na którym również widać, że niektóre części korpusu stały się bardziej różowe niż pomarańczowe - głównie na dolnej części urządzenia, ale też lekko na wyspie aparatów. 

W serwisie X udało znaleźć się także jeszcze inny przypadek, w którym głównie wyspa na aparaty zmieniła swój kolor. Problem zatem istnieje, ale nie jest on tak powszechny, jak mogłoby się wydawać. Zresztą, podobnie było w przypadku rysujących się krawędzi w nowych modelach Apple’a, z których po prostu odpadała farba. W sieci wykorzystywano te same zdjęcia - zwykli użytkownicy nie skarżyli się na podobny problem.

Więc o co chodzi? O to, że przebarwienia nie wynikają ze zwykłego użytkowania, a reakcji z środkami czyszczącymi bazującymi na wodzie utlenionej. Obudowa iPhone’ów 17 Pro jest wykonana z anodowanego aluminium z warstwą tlenków, dzięki któremu ma zapewniać odporność na korozję oraz jednolity kolor na całej powierzchni. Problemem jest to, że woda utleniona (nadtlenek wodoru) jest silnym utleniaczem i może uszkodzić warstwę ochronną aluminium. W związku z długotrwałym kontaktem efekty mogą być takie, że urządzenie zmienia kolor.

To wyjaśnia dlaczego problem dotyka wyłącznie aluminiowej części obudowy urządzenia, a szklany panel tylny pozostaje nietknięty. Apple na swojej stronie internetowej pomocy technicznej zawiera także ostrzeżenie przed stosowaniem środków czyszczących takich jak wybielacz czy nadtlenek wodoru.

Nie używaj produktów zawierających wybielacz ani nadtlenek wodoru. Unikaj dostania się wilgoci do otworów i nie zanurzaj iPhone'a w żadnych środkach czyszczących.

Oznacza to, że Apple sam widzi problem w stosowaniu nadtlenku wodoru (czyli po prostu wody utlenionej). W komunikacie co prawda nie pada nazwa iPhone 17 Pro, ale nie bez powodu firma wspomniała o tym na stronie dotyczącej czyszczenia iPhone’a. Gigant poleca czyścić swoje urządzenia za pomocą alkoholu izopropylowego lub etylowego. Jeśli masz środek czyszczenia telefonów, który zawiera wodę utlenioną - lepiej z niego zrezygnuj.

Podczas zwykłego korzystania z iPhone’ów 17 Pro nie powinniście jednak spotkać problemu z obudową zmieniającą kolor. Jeśli się tego boicie, polecam wybrać srebrną wersję kolorystyczną.

Więcej o Apple przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
22.10.2025 16:09
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
