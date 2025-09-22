Jest afera. iPhone 17 Pro rysuje się od patrzenia

Ładowanie...

iPhone’y 17 Pro to nie tylko mocny układ i wyświetlacz z najwyższej półki. To także nowy wygląd z subtelnymi zmianami konstrukcyjnymi, w tym z bardziej agresywnie wyprofilowaną wyspą aparatów. To właśnie ten element okazuje się piętą achillesową urządzenia.

Podczas testów wytrzymałości youtuber Zack Nelson (JerryRigEverything) pokazał, że krawędzie wokół aparatu bardzo łatwo się rysują – nawet od kluczy czy monet noszonych w tej samej kieszeni. To niestety efekt niezbyt trafnych decyzji projektowych.

REKLAMA

Apple wiedziało, co robi. Zrobiło to mimo wszystko

Powierzchnia wokół aparatu została pokryta warstwą anodowanego aluminium, która ma tendencję do odspajania się na ostrych krawędziach. To znany problem procesu anodowania, który Apple najwidoczniej świadomie zignorowało.

Bloomberg donosi, że już egzemplarze demonstracyjne w Apple Store’ach po kilku godz. ekspozycji miały widoczne zarysowania, zwłaszcza ciemnoniebieskie wersje Pro oraz czarny iPhone Air. W praktyce telefon za grube tysiące może wyglądać na zużyty szybciej, niż się tego spodziewasz i tego oczekujesz.

Rysy te są czysto kosmetyczne i oczywiście nie wpływają na działanie samego telefonu. Jednak w świecie, gdzie iPhone ma być nie tylko narzędziem, lecz także elementem wizerunku, może to być spory problem dla użytkowników. I mieliby zupełną rację.

SPRAWDŹ OFERTĘ NA IPHONE 17 PRO IPHONE 17 PRO 256 GB Komputronik

REKLAMA

Przeczytaj także:

REKLAMA

Marcin Kusz 22.09.2025 17:37

Ładowanie...