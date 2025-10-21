iPhone wreszcie normalny. Koniec męczącej stylistyki

Ładowanie...

Wraz z iOS 26 (oraz innymi tą liczbą - iPadOS, macOS, watchOS) Apple wprowadził jednolite wzornictwo obowiązujące we wszystkich systemach operacyjnych. Niemal wszędzie w urządzeniach Apple’a są widoczne przezroczyste elementy interfejsu nawiązujące do Windowsa Vista, które - szczególnie w niektórych miejscach - nie wyglądają zbyt dobrze. Na szczęście będzie można się ich pozbyć.

REKLAMA

Apple wie, że Liquid Glass w iOS 26 ci się nie podoba. Pozwoli ci go wyłączyć

Co prawda istnieją nieoficjalne sposoby na pozbycie się stylistyki Liquid Glass - jeden z nich, polegający na zmniejszeniu przezroczystości w ustawieniach, prezentowaliśmy w tym artykule. Takie rozwiązanie jednak nie wyglądało najlepiej, mimo że przezroczystości było mniej. Jednak Apple niebawem wprowadzi oficjalny sposób na pozbycie się efektu przezroczystości.

Zauważono, że wraz z systemem iOS w testowej wersji 26.1 Beta 4 Apple dodał opcję sterowania Liquid Glass. Oprócz dotychczasowego stopnia przezroczystości elementów interfejsu (który w nowej opcji nazywa się po prostu "Przezroczysty") firma dodała również nową opcję "Przyciemniony".

Włączenie tej funkcji znacznie ogranicza przezroczystość elementów interfejsu, w których Liquid Glass był szczególnie widoczny: menu sterowania i przycisków, a także centrum sterowania. To właśnie w tym ostatnim nowa stylistyka Apple'a przeszkadza najbardziej. Pamiętajmy, że centrum sterowania wysuwane z górnej części ekranu to bardzo często wykorzystywana opcja w telefonie - pozwala zarządzać opcjami takimi jak Bluetooth, WiFi czy dane komórkowe.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nowa opcja "Przyciemnione" nie usuwa całkowicie przezroczystości z systemu iOS 26. Wciąż jest widoczna, natomiast nie rzuca się aż tak bardzo w oczy - szczególnie na krawędziach elementów interfejsu. Rozwiązanie nie przywróci całkowicie stylistyki zastosowanej we wcześniejszym wydaniu iOS 18 - wiele suwaków i przycisków wciąż pozostaje mocno zaokrąglona.

Opcja będzie dostępna w Ustawieniach > Ekran i jasność > Liquid Glass na systemach iOS i iPadOS.

Dobra wiadomość - opcja zostanie udostępniona wraz z macOS 26 w zakładce Wygląd w ustawieniach systemowych.

Apple słucha klientów. To świetna wiadomość

Apple uważa, że nowy przełącznik został wprowadzony ze względu na opinie ludzi, którzy już podczas wczesnych testów beta oprogramowania (przed jego wydaniem) sugerowali, że woleliby mieć możliwość skorzystania z mniejszej przezroczystości. Firma posłuchała niezadowolonych użytkowników iOS’a i wprowadziła rozwiązanie. Nie wiemy, kiedy wyjdzie finalna wersja iOS 26.1 - najprawdopodobniej to kwestia kilku następnych tygodni.

Nie wiem jak wy, ale dla mnie zbyt mocna przezroczystość w iOS 26 to za dużo. Znacznie bardziej podobało mi się podejście w poprzednich systemach operacyjnych, gdzie niektóre elementy były tylko lekko przezroczyste. Apple na szczęście słucha klientów i nie jest nieugięty w niektórych kwestiach nowości - gigant potrafi pójść na kompromis.

REKLAMA

Więcej o Apple przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 21.10.2025 15:27

Ładowanie...