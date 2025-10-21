REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

iPhone wreszcie normalny. Koniec męczącej stylistyki

Pozbędziesz się brzydkiego wyglądu w swoim iPhonie. Ja też to zrobię. Apple w nowej wersji systemu iOS 26.1 pozwoli ci zrezygnować ze stylistki Liquid Glass.

Albert Żurek
iOS 26 będzie ładniejszy
REKLAMA

Wraz z iOS 26 (oraz innymi tą liczbą - iPadOS, macOS, watchOS) Apple wprowadził jednolite wzornictwo obowiązujące we wszystkich systemach operacyjnych. Niemal wszędzie w urządzeniach Apple’a są widoczne przezroczyste elementy interfejsu nawiązujące do Windowsa Vista, które - szczególnie w niektórych miejscach - nie wyglądają zbyt dobrze. Na szczęście będzie można się ich pozbyć.

REKLAMA

Apple wie, że Liquid Glass w iOS 26 ci się nie podoba. Pozwoli ci go wyłączyć

Co prawda istnieją nieoficjalne sposoby na pozbycie się stylistyki Liquid Glass - jeden z nich, polegający na zmniejszeniu przezroczystości w ustawieniach, prezentowaliśmy w tym artykule. Takie rozwiązanie jednak nie wyglądało najlepiej, mimo że przezroczystości było mniej. Jednak Apple niebawem wprowadzi oficjalny sposób na pozbycie się efektu przezroczystości.

Zauważono, że wraz z systemem iOS w testowej wersji 26.1 Beta 4 Apple dodał opcję sterowania Liquid Glass. Oprócz dotychczasowego stopnia przezroczystości elementów interfejsu (który w nowej opcji nazywa się po prostu "Przezroczysty") firma dodała również nową opcję "Przyciemniony".

Włączenie tej funkcji znacznie ogranicza przezroczystość elementów interfejsu, w których Liquid Glass był szczególnie widoczny: menu sterowania i przycisków, a także centrum sterowania. To właśnie w tym ostatnim nowa stylistyka Apple'a przeszkadza najbardziej. Pamiętajmy, że centrum sterowania wysuwane z górnej części ekranu to bardzo często wykorzystywana opcja w telefonie - pozwala zarządzać opcjami takimi jak Bluetooth, WiFi czy dane komórkowe. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że nowa opcja "Przyciemnione" nie usuwa całkowicie przezroczystości z systemu iOS 26. Wciąż jest widoczna, natomiast nie rzuca się aż tak bardzo w oczy - szczególnie na krawędziach elementów interfejsu. Rozwiązanie nie przywróci całkowicie stylistyki zastosowanej we wcześniejszym wydaniu iOS 18 - wiele suwaków i przycisków wciąż pozostaje mocno zaokrąglona. 

Opcja będzie dostępna w Ustawieniach > Ekran i jasność > Liquid Glass na systemach iOS i iPadOS.
Dobra wiadomość - opcja zostanie udostępniona wraz z macOS 26 w zakładce Wygląd w ustawieniach systemowych.

Apple słucha klientów. To świetna wiadomość

Apple uważa, że nowy przełącznik został wprowadzony ze względu na opinie ludzi, którzy już podczas wczesnych testów beta oprogramowania (przed jego wydaniem) sugerowali, że woleliby mieć możliwość skorzystania z mniejszej przezroczystości. Firma posłuchała niezadowolonych użytkowników iOS’a i wprowadziła rozwiązanie. Nie wiemy, kiedy wyjdzie finalna wersja iOS 26.1 - najprawdopodobniej to kwestia kilku następnych tygodni.

Nie wiem jak wy, ale dla mnie zbyt mocna przezroczystość w iOS 26 to za dużo. Znacznie bardziej podobało mi się podejście w poprzednich systemach operacyjnych, gdzie niektóre elementy były tylko lekko przezroczyste. Apple na szczęście słucha klientów i nie jest nieugięty w niektórych kwestiach nowości - gigant potrafi pójść na kompromis.

REKLAMA

Więcej o Apple przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
21.10.2025 15:27
Tagi: AppleiOSiPhone
Najnowsze
15:27
iPhone wreszcie normalny. Koniec męczącej stylistyki
Aktualizacja: 2025-10-21T15:27:59+02:00
14:39
Audio Video Show 2025 wraca do stolicy. Audiofile szykujcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-21T14:39:20+02:00
13:38
Ikea odpala sklep z używanymi meblami. Już możesz sprzedawać
Aktualizacja: 2025-10-21T13:38:57+02:00
12:48
Orange kusi ofertą na kartę. 1 TB internetu za darmo
Aktualizacja: 2025-10-21T12:48:18+02:00
12:18
Ranking najlepszych robotów do mycia okien 2026. TOP 15
Aktualizacja: 2025-10-21T12:18:28+02:00
12:14
Założyli fotowoltaikę i ją podpalili. Tak miało być
Aktualizacja: 2025-10-21T12:14:44+02:00
11:39
Głupi błąd wysadził pół internetu. Oto co się stało w serwerowni Amazonu
Aktualizacja: 2025-10-21T11:39:32+02:00
10:53
Muzyków będą oceniać boty. Polacy mówią, że ludzie są stronniczy
Aktualizacja: 2025-10-21T10:53:02+02:00
10:49
Nad polskimi miastami powstaną specjalne strefy. Chodzi o latanie
Aktualizacja: 2025-10-21T10:49:13+02:00
9:38
Słuchawki nauszne kontra douszne. Które są lepsze?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:38:31+02:00
8:59
Google ma problem z pluskwami. Pracownicy debugują... kanapy
Aktualizacja: 2025-10-21T08:59:54+02:00
8:50
Pociągi ominą najważniejszy polski dworzec. Będzie piekło
Aktualizacja: 2025-10-21T08:50:46+02:00
8:07
Google da fanom prototyp swojego telefonu. Dostana Pixela wcześniej
Aktualizacja: 2025-10-21T08:07:19+02:00
6:23
Dane z teleskopu na abonament. Płacisz, masz dostęp
Aktualizacja: 2025-10-21T06:23:52+02:00
6:23
Wielka zmiana w telewizorach. Teraz sobie pogadasz
Aktualizacja: 2025-10-21T06:23:00+02:00
6:21
Najmniejszy silnik świata. Osiąga większą temperaturę niż korona Słońca
Aktualizacja: 2025-10-21T06:21:53+02:00
21:49
Nowa Siri ma problem. Boją się o jej przyszłość
Aktualizacja: 2025-10-20T21:49:52+02:00
20:13
Xiaomi tworzy wyjątkowy smartfon. Uderzy basem prosto w twarz
Aktualizacja: 2025-10-20T20:13:41+02:00
19:39
Wywalisz myszkę i założysz pierścień. Tego jeszcze nie widziałem
Aktualizacja: 2025-10-20T19:39:58+02:00
19:30
DNA zdradzi twój wiek. Polacy stworzyli przełomowe narzędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T19:30:18+02:00
18:41
Rekordowa promocja na VPN. Tak tanio jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-20T18:41:40+02:00
18:09
Wielka awaria internetu. Tak krucha jest nasza sieć
Aktualizacja: 2025-10-20T18:09:28+02:00
17:49
Nowa broń Rosji. Lata jak rakieta, kosztuje jak bomba
Aktualizacja: 2025-10-20T17:49:36+02:00
16:51
Nowy laser działa w deszczu i we mgle. Wróg go nie wykryje
Aktualizacja: 2025-10-20T16:51:22+02:00
15:43
PKP Intercity kupi używane niemieckie wagony. Oj, będzie ryk
Aktualizacja: 2025-10-20T15:43:37+02:00
15:08
WhatsApp z limitem wiadomości. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-10-20T15:08:54+02:00
13:41
Operator daje sposób na tańsze paliwo. Pokazujemy, co trzeba zrobić
Aktualizacja: 2025-10-20T13:41:22+02:00
12:53
iPhone 17 schodzi jak ciepłe bułeczki. Wystarczyło dać lepszy ekran
Aktualizacja: 2025-10-20T12:53:56+02:00
12:12
Karta pamięci przetrwała implozję 4 km pod wodą. Możesz kupić taką w sklepie
Aktualizacja: 2025-10-20T12:12:18+02:00
11:41
System kaucyjny nie działa. Rząd powiedział, kiedy zacznie
Aktualizacja: 2025-10-20T11:41:03+02:00
10:39
Wielka awaria, leży pół internetu. Nie odświeżaj, nic to nie da
Aktualizacja: 2025-10-20T10:39:33+02:00
10:32
Nowa metoda płatności w Polsce. Wystarczy telefon Samsunga
Aktualizacja: 2025-10-20T10:32:38+02:00
10:00
Ekran tego laptopa składa się na pół. Bawiłem się MateBookiem Fold Ultimate Design
Aktualizacja: 2025-10-20T10:00:00+02:00
9:40
Ty zadajesz głupie pytania, ktoś inny płaci zdrowiem. Oto mroczna strona chatbotów
Aktualizacja: 2025-10-20T09:40:09+02:00
9:21
Cieszą się, że sprzedają więcej biletów. Mieszkańcy: nie dali nam wyboru
Aktualizacja: 2025-10-20T09:21:19+02:00
8:58
Wystarczyło 5 minut na OLX i dopadli mnie oszuści. Ludzie, jak wy tu żyjecie?
Aktualizacja: 2025-10-20T08:58:08+02:00
8:26
OpenAI ogłosiło przełom w matematyce. Uwierzyli botowi i się skompromitowali
Aktualizacja: 2025-10-20T08:26:21+02:00
6:23
Smartfon przed 13. urodzinami = cyfrowe kalectwo. Polskie państwo patrzy i milczy
Aktualizacja: 2025-10-20T06:23:52+02:00
6:20
Jak zrobić ankietę na WhatsApp? To proste - poradnik
Aktualizacja: 2025-10-20T06:20:00+02:00
6:10
Śnieg, bagno, woda. BvS 10 dowiezie oddział wszędzie
Aktualizacja: 2025-10-20T06:10:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA