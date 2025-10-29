REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Google miał szalony pomysł na telefon. Szkoda, że skończyło się na prototypie

W ręce jednego z internautów wpadły prototypy nigdy niewydanego na rynek modułowego smartfona Google'a. Aż boli patrzeć, jak blisko byliśmy świata, w którym telefon składa się jak klocki, zamiast wymieniać go co dwa lata.

Malwina Kuśmierek
Prototyp Project Ara wraca na zdjęciach
REKLAMA

Najstarsi stażem użytkownicy smartfonów na pewno pamiętają obietnicę, że następną rewolucją jaka nas czeka to modułowe smartfony. Jedziesz w teren i potrzebujesz lepszego aparatu? Cyk cyk, klik klik i już w telefonie jest nowy, lepszy obiektyw. A może potrzebujesz dodatkowej baterii? To też da się wymienić.

Mniej-więcej taki smartfon na rynek wypuścił LG, a wcześniej planował go też Google. Planował, bo po trwających trzy lata zapowiedziach „projekt Ara” został zakopany - ale nie jego prototypy.

REKLAMA

Prototyp modułowego smartfona Google'a trafił do internetu. Ależ dawka nostalgii!

Właśnie jeden z nich - a konkretnie aż trzy egzemplarze - trafiły do sieci dzięki użytkownikowi TikToka o pseudonimie Racoondetectionsquad. Na jego profilu pojawiły się nowe fotografie prezentujące nigdy niewydany na rynek smartfon Google’a, który miał działać na zasadzie "telefonu z klocków": wyjmujesz jedną część, wkładasz inną. Do wyboru: dwa różne aparaty, głośnik, dodatkowe baterie, a nawet moduł z przełącznikiem.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/google-project-ara-prototyp-tikok-tyl.jpg
1/3
photophotophoto
Prototyp Google Project Ara

Projekt Ara zapowiedziano w 2013 roku, a pierwsze działające prototypy pokazano już na konferencji Google I/O 2014. Od samego początku była to idea, która rozpalała wyobraźnię: zamiast kupować nowy telefon co dwa lata, użytkownik mógłby wymieniać tylko poszczególne części - np. lepszy aparat, nowszy procesor czy większą baterię - zachowując resztę obudowy. Do tego dochodziła też szansa na lepszą naprawialność, a więc i zmniejszenie ilości elektrośmieci.

Prototypy były testowane do 2016 roku, po czym Google niespodziewanie ogłosiło zawieszenie projektu, tłumacząc się potrzebą "uproszczenia portfolio sprzętowego". Nieoficjalnie mówiło się jednak, że modułowy telefon był zbyt skomplikowany technicznie i za drogi do masowej produkcji.

Zainteresowanie tematem jednak nie zniknęło - Project Ara do dziś uchodzi za jeden z najbardziej intrygujących "niewypałów" w historii Androida. Nic dziwnego, że nowe zdjęcia i wideo wywołały falę nostalgii wśród fanów mobilnych technologii. Widzimy na nich m.in. ekran główny działającego urządzenia, mechanizm wyjmowania modułów za pomocą narzędzia do kart SIM, a także wiele nieznanych wcześniej części.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/10/google-project-ara-prototyp-tikok-moduly.jpg
1/3
photophotophoto

Czy taki telefon miałby szansę dziś? Wątpliwe - dzisiejsze smartfony idą w stronę maksymalnej integracji, minimalizmu i szczelności. Moduły to dla współczesnych gigantów sprzętowych coś w rodzaju herezji: trudniejsze w produkcji, trudniejsze w kontrolowaniu jakości, trudniejsze w sprzedaniu przeciętnemu zjadaczowi chleba. A potem pojawia się problem kompatybilności i użycia wielu modułów jednocześnie, który dotknął choćby LG G5 - smartfon mógł obsługiwać jednocześnie jeden moduł, wobec czego nici z użycia jednocześnie przystawki Hi-Fi i modułu dla aparatu.

Ale jedno trzeba przyznać: Ara była projektem odważnym. I choć nigdy nie zawitała na półki sklepowe, to dzięki takim odkryciom jak to od Racoondetectionsquad, możemy znów przez chwilę poczuć ekscytację tamtych dni.

REKLAMA

Więcej na temat smartfonów:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
29.10.2025 17:46
Tagi: Googleprojekt araSmartfony
Najnowsze
17:38
Na Xboksie zagrasz w hity PlayStation. Ryzykowny plan Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-29T17:38:38+01:00
17:11
Szef Microsoftu zadarł z Trumpem. To może się źle skończyć
Aktualizacja: 2025-10-29T17:11:02+01:00
16:58
Zmiana zasad odprawy w Ryanairze. Słono zapłacisz za gapiostwo
Aktualizacja: 2025-10-29T16:58:48+01:00
16:22
Będzie WiFi w tanich liniach lotniczych. Super, ale o Netfliksie zapomnij
Aktualizacja: 2025-10-29T16:22:56+01:00
16:12
Polska w Dolinie Krzemowej. Mamy tam nawet biuro
Aktualizacja: 2025-10-29T16:12:03+01:00
15:27
Nowość na OLX. Wreszcie nie wcisną ci podróbki z bazaru
Aktualizacja: 2025-10-29T15:27:25+01:00
15:10
Mamy już siedem F-35. Najlepsze dopiero przed nami
Aktualizacja: 2025-10-29T15:10:05+01:00
14:49
Nowy Nothing Phone (3a) Lite. Tani telefon dla każdego 
Aktualizacja: 2025-10-29T14:49:01+01:00
14:28
Polska niezależna w produkcji amunicji. Potężna inwestycja w Kraśniku
Aktualizacja: 2025-10-29T14:28:59+01:00
13:50
Słońce z demonicznym uśmiechem. NASA: to nie wróży nic dobrego
Aktualizacja: 2025-10-29T13:50:16+01:00
13:16
Gigantyczna tarcza blokuje centrum miasta. Czas na plan awaryjny
Aktualizacja: 2025-10-29T13:16:47+01:00
12:55
Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy
Aktualizacja: 2025-10-29T12:55:46+01:00
12:45
Kometa 3I/ATLAS intryguje jak żadna inna. "To koń trojański obcych"
Aktualizacja: 2025-10-29T12:45:42+01:00
11:52
Ryanair definitywnie kończy z papierem. Lepiej naładuj telefon
Aktualizacja: 2025-10-29T11:52:04+01:00
11:22
Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie
Aktualizacja: 2025-10-29T11:22:46+01:00
10:35
NASA przebiła barierę dźwięku. Bez huku, ale z rozmachem
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
9:57
Nie chcą szybkiego internetu, bo kłuje w oczy. "Cofamy się o wiek"
Aktualizacja: 2025-10-29T09:57:58+01:00
9:17
Ślady życia poza Drogą Mleczną. Aż włos się jeży
Aktualizacja: 2025-10-29T09:17:29+01:00
8:34
OpenAI porzuca aureolę. Teraz gra w to samo co Google i spółka
Aktualizacja: 2025-10-29T08:34:54+01:00
6:47
ChatGPT bawi się w psychologa. "Potrafi wykrywać i reagować"
Aktualizacja: 2025-10-29T06:47:00+01:00
6:45
Windows naprawi ci komputer. Niebieski ekran przestaje straszyć
Aktualizacja: 2025-10-29T06:45:00+01:00
6:39
Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał
Aktualizacja: 2025-10-29T06:39:00+01:00
5:57
Nietypowa instalacja na dachu kościoła. "Ksiądz pogodził zwaśnione Polski"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:57:00+01:00
5:48
Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:48:00+01:00
18:43
Apple wyrzuci przyciski z iPhone'a. Już nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2025-10-28T18:43:45+01:00
17:44
Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Aktualizacja: 2025-10-28T17:44:30+01:00
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
16:03
WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa
Aktualizacja: 2025-10-28T16:03:48+01:00
15:16
Kometa 3I/ATLAS wprawia astronomów w osłupienie. To nie powinno tam istnieć
Aktualizacja: 2025-10-28T15:16:26+01:00
14:15
Jak odzyskać wiadomości z WhatsAppa, także te usunięte i stare?
Aktualizacja: 2025-10-28T14:15:58+01:00
13:42
Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności
Aktualizacja: 2025-10-28T13:42:58+01:00
13:13
Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło
Aktualizacja: 2025-10-28T13:13:25+01:00
12:54
Takiego Samsunga jeszcze nie widziałeś. Ale musisz wziąć kredyt
Aktualizacja: 2025-10-28T12:54:30+01:00
12:09
Spadła ci na dom rakieta wojskowa? 200 tys. zł się należy 
Aktualizacja: 2025-10-28T12:09:48+01:00
12:05
Jak zainstalować WhatsApp na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-10-28T12:05:03+01:00
11:57
Kasa samoobsługowa jak sąd. Już nie oszukasz, ale i unikniesz bycia oszukanym
Aktualizacja: 2025-10-28T11:57:21+01:00
10:35
Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-10-28T10:35:13+01:00
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA