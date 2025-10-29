REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Tech /
  3. Technologie
  4. Sprzęt

Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał

Wygląda na to, że najlepszy smartfon Xiaomi będzie pozbawiony dwóch ekranów. Zostanie wyposażony tylko w jeden standardowy panel.

Albert Żurek
Xiaomi 17 Ultra bez 2 ekranu
REKLAMA

Wraz z najnowszymi Xiaomi 17 Pro (Max) gigant z Chin nie tylko wprowadził nazwę zaczerpniętą z iPhone’ów. Wykorzystał też wygląd smartfonów Apple’a z dużą wyspą na aparaty rozciągającą się z na całą szerokość panelu tylnego, ale na własny, ciekawszy sposób. Zastosował tam dodatkowy wyświetlacz, który sprawia, że sprzęt wyróżnia się na tle konkurencji. Mam jednak złą wiadomość. 

REKLAMA

Xiaomi 17 Ultra bez dodatkowego wyświetlacza. Możemy sobie o nim pomarzyć

Nie wszystkie smartfony z serii Xiaomi 17 mają dodatkowy ekran - dotyczy to tylko dwóch modeli: 17 Pro i 17 Pro Max (które różnią się od siebie głównie rozmiarem ekranu oraz baterią). W podstawowym Xiaomi 17 znajdziemy wyłącznie jeden standardowy wyświetlacz. Podobnie będzie w najbardziej zaawansowanym z całej serii Xiaomi 17 Ultra.

Nowe doniesienie zaufanego informatora z Chin sugeruje, że ta decyzja jest spowodowana chęcią zastosowania możliwie najlepszego zestawu aparatów na tylnym panelu. Wyspa na aparaty będzie w kształcie koła, podobnie tak jak w poprzednich modelach, takich jak Xiaomi 14 Ultra czy 15 Ultra. Z jednej strony - producentowi może nie opłacać się stosowanie specjalnego okrągłego ekranu stworzonego wyłącznie dla jednego modelu.

Istotniejszą kwestią może być to, że zestaw czterech dużych obiektywów umiejscowionych na środku wyspy aparatu sprawiałby, że obsługa takiego ekranu byłaby niewygodna. W Xiaomi 17 Pro (Max) ekran tylny charakteryzuje się dwoma oczkami aparatów umiejscowionymi na lewej stronie. Moduły wcale przeszkadzają w obsłudze ekranu. Z czterema aparatami byłoby trudno o wygodną obsługę wyświetlacza.

Xiaomi 17 Ultra zaoferuje potężny zestaw aparatów

Nadchodzący Xiaomi 17 Ultra ma wyróżniać się przede wszystkim potężnym zestawem fotograficznym składającym się z czterech modułów:

  • aparat główny z matrycą 50 Mpix o jeszcze większej matrycy (w Xiaomi 15 Ultra znajduje się czujnik Sony LYT-900 o rozmiarze 1/0,98”);
  • ulepszony teleobiektyw peryskopowy bazujący na czujniku 200 Mpix wspierający wiele ogniskowych oraz funkcją telemakro;
  • zwykły teleobiektyw o mniejszym przybliżeniu 50 Mpix;
  • ultraszeroki kąt 50 Mpix.

Poza tym urządzenie ma zaoferować 6,8-calowy płaski wyświetlacz OLED pracujący w rozdzielczości 2K oraz działać na najlepszym procesorze Snapdragon 8 Elite Gen 5. Premiera? Najprawdopodobniej dopiero w następnym roku.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
29.10.2025 06:39
Tagi: SmartfonyXiaomi
Najnowsze
5:57
Nietypowa instalacja na dachu kościoła. "Ksiądz pogodził zwaśnione Polski"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:57:00+01:00
5:48
Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:48:00+01:00
18:43
Apple wyrzuci przyciski z iPhone'a. Już nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2025-10-28T18:43:45+01:00
17:44
Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Aktualizacja: 2025-10-28T17:44:30+01:00
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
16:03
WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa
Aktualizacja: 2025-10-28T16:03:48+01:00
15:16
Kometa 3I/ATLAS wprawia astronomów w osłupienie. To nie powinno tam istnieć
Aktualizacja: 2025-10-28T15:16:26+01:00
14:15
Jak odzyskać wiadomości z WhatsAppa, także te usunięte i stare?
Aktualizacja: 2025-10-28T14:15:58+01:00
13:42
Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności
Aktualizacja: 2025-10-28T13:42:58+01:00
13:13
Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło
Aktualizacja: 2025-10-28T13:13:25+01:00
12:54
Takiego Samsunga jeszcze nie widziałeś. Ale musisz wziąć kredyt
Aktualizacja: 2025-10-28T12:54:30+01:00
12:09
Spadła ci na dom rakieta wojskowa? 200 tys. zł się należy 
Aktualizacja: 2025-10-28T12:09:48+01:00
12:05
Jak zainstalować WhatsApp na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-10-28T12:05:03+01:00
11:57
Kasa samoobsługowa jak sąd. Już nie oszukasz, ale i unikniesz bycia oszukanym
Aktualizacja: 2025-10-28T11:57:21+01:00
10:35
Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-10-28T10:35:13+01:00
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
6:18
Apacze, F-35 i tarcza na drony. Holandia i Polska zacieśniają sojusz
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:51+01:00
6:18
Polski algorytm czyta chromosomy. To naukowy majstersztyk
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:02+01:00
6:17
Europa szykuje się na kosmiczny kataklizm. Zegar już tyka
Aktualizacja: 2025-10-28T06:17:22+01:00
6:16
Bateria, która zaskoczy kierowców. Skończy się hejt na elektryki
Aktualizacja: 2025-10-28T06:16:39+01:00
6:11
iPad Pro z M5 w praktyce. Jedno widać od razu: jest moc
Aktualizacja: 2025-10-28T06:11:00+01:00
21:55
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
Aktualizacja: 2025-10-27T21:55:57+01:00
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
18:50
Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną
Aktualizacja: 2025-10-27T18:50:30+01:00
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA