Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał

Wraz z najnowszymi Xiaomi 17 Pro (Max) gigant z Chin nie tylko wprowadził nazwę zaczerpniętą z iPhone’ów. Wykorzystał też wygląd smartfonów Apple’a z dużą wyspą na aparaty rozciągającą się z na całą szerokość panelu tylnego, ale na własny, ciekawszy sposób. Zastosował tam dodatkowy wyświetlacz, który sprawia, że sprzęt wyróżnia się na tle konkurencji. Mam jednak złą wiadomość.

Xiaomi 17 Ultra bez dodatkowego wyświetlacza. Możemy sobie o nim pomarzyć

Nie wszystkie smartfony z serii Xiaomi 17 mają dodatkowy ekran - dotyczy to tylko dwóch modeli: 17 Pro i 17 Pro Max (które różnią się od siebie głównie rozmiarem ekranu oraz baterią). W podstawowym Xiaomi 17 znajdziemy wyłącznie jeden standardowy wyświetlacz. Podobnie będzie w najbardziej zaawansowanym z całej serii Xiaomi 17 Ultra.

Nowe doniesienie zaufanego informatora z Chin sugeruje, że ta decyzja jest spowodowana chęcią zastosowania możliwie najlepszego zestawu aparatów na tylnym panelu. Wyspa na aparaty będzie w kształcie koła, podobnie tak jak w poprzednich modelach, takich jak Xiaomi 14 Ultra czy 15 Ultra. Z jednej strony - producentowi może nie opłacać się stosowanie specjalnego okrągłego ekranu stworzonego wyłącznie dla jednego modelu.

Istotniejszą kwestią może być to, że zestaw czterech dużych obiektywów umiejscowionych na środku wyspy aparatu sprawiałby, że obsługa takiego ekranu byłaby niewygodna. W Xiaomi 17 Pro (Max) ekran tylny charakteryzuje się dwoma oczkami aparatów umiejscowionymi na lewej stronie. Moduły wcale przeszkadzają w obsłudze ekranu. Z czterema aparatami byłoby trudno o wygodną obsługę wyświetlacza.

Xiaomi 17 Ultra zaoferuje potężny zestaw aparatów

Nadchodzący Xiaomi 17 Ultra ma wyróżniać się przede wszystkim potężnym zestawem fotograficznym składającym się z czterech modułów:

aparat główny z matrycą 50 Mpix o jeszcze większej matrycy (w Xiaomi 15 Ultra znajduje się czujnik Sony LYT-900 o rozmiarze 1/0,98”);

ulepszony teleobiektyw peryskopowy bazujący na czujniku 200 Mpix wspierający wiele ogniskowych oraz funkcją telemakro;

zwykły teleobiektyw o mniejszym przybliżeniu 50 Mpix;

ultraszeroki kąt 50 Mpix.

Poza tym urządzenie ma zaoferować 6,8-calowy płaski wyświetlacz OLED pracujący w rozdzielczości 2K oraz działać na najlepszym procesorze Snapdragon 8 Elite Gen 5. Premiera? Najprawdopodobniej dopiero w następnym roku.

Albert Żurek 29.10.2025 06:39

