Ładowanie...

Firma ma w ofercie trzy nowe sztandarowe urządzenia: Xiaomi 17, 17 Pro oraz 17 Pro Max. Modele z dopiskami Pro wyróżniają się na tle konkurencji obecnością dwóch ekranów. Sprawdźmy, co potrafią.

REKLAMA

Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max to takie iPhone’y 17 Pro (Max) na sterydach

Wystarczy spojrzeć na nowe propozycje chińskiego producenta. Xiaomi zastosowało bardzo podobne podejście do wyspy na aparaty, która rozciąga się niemal na całej szerokości panelu tylnego, zupełnie jak w tegorocznych iPhone’ach z dopiskiem Pro. Firma z Chin jednak lepiej spożytkowała to miejsce, implementując dodatkowy ekran. Mówcie, co chcecie, ale jest to naprawdę świetne rozwiązanie.

W mniejszym Xiaomi 17 Pro zastosowano 2,7-calowy ekran OLED (rozdzielczość 904 x 572 pikseli), a w większym 17 Pro Max - 2,9-calowy panel OLED pracujący w rozdzielczości 976 x 597 pikseli. Ekran oczywiście został trochę ograniczony ze względu na zastosowane dwa obiektywy aparatów, ale i tak jest znacznie większy niż drugi wyświetlacz w wydanym kilka lat temu Xiaomi Mi 11 Ultra. Dodatkowy panel pozwala wyświetlać np. powiadomienia oraz godzinę.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, smartfony mogą pochwalić się obecnością najlepszych komponentów:

ekrany: 6,3 (17 Pro) lub 6,9 cala (17 Pro Max) - oba to AMOLED LTPO o rozdzielczości 1,5K, odświeżeniu 1-120 Hz, jasności 3500 nitów;

procesory: Snapdragon 8 Elite Gen 5;

pamięć: 12 lub 16 GB RAM, 256 GB - 1 TB przestrzeni na dane;

aparaty: główny 50 Mpix f/1.67, szeroki 50 Mpix f/2.4, teleobiektyw 50 Mpix f/2.6 z 5-krotnym zbliżeniem optycznym;

akumulatory: 6300 mAh (17 Pro) lub 7500 mAh (17 Pro Max), ładowanie 100 W przewodowe, 50 W bezprzewodowe, zwrotne przewodowe 22,5 W;

wodoszczelność IP68.

Urządzenia różnią się od siebie głównie rozmiarami. Można zauważyć tu bardzo podobne podejście jak u Apple’a - w jego ofercie znajdziemy dwa iPhone’y Pro oraz Pro Max, które pod względem możliwości technicznych są praktycznie identyczne.

Na uwagę zasługuje ogromny akumulator w Xiaomi 17 Pro Max - 7500 mAh to świetny wynik. Oba urządzenia zostały wyposażone też w autorski czip G2 zarządzający kondycją baterii: po 2000 cyklach jednostka wciąż zachowa 80 proc. oryginalnej pojemności.

Jest też zwykły Xiaomi 17

Oprócz bardziej zaawansowanych modeli producent wprowadził też na rynek zwykłego Xiaomi 17. To urządzenie pozbawione dodatkowego wyświetlacza i oferujące trochę gorsze możliwości techniczne. Telefon może pochwalić się:

ekranem 6,3 cala, AMOLED LTPO, 1220 x 2656 pikseli, 1-120 Hz, jasność 3500 nitów;

procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5;

12 - 16 GB pamięci operacyjnej, 256 - 512 GB pamięci na dane;

potrójnym aparatem: głównym 50 Mpix, szerokim 50 Mpix i teleobiektywem 50 Mpix o 2,6-krotnym zbliżeniu optycznym;

akumulatorem 7000 mAh z ładowaniem 100 W po kablu, 50 W bezprzewodowym;

systemem HyperOS 3;

wodoszczelnością IP68.

Sprzęt mimo podobnych wymiarów w porównaniu do Xiaomi 17 Pro oferuje większy akumulator - 7000 mAh - co w przypadku smartfona z ekranem 6,3 cala robi duże wrażenie. Telefon zaoferuje też trochę gorszy zestaw fotograficzny. Widać jednak, że zwykły Xiaomi 17 jest odpowiedzią na najnowszego iPhone’a 17 od Apple’a.

Ile będą kosztować nowe smartfony Xiaomi? Ceny w Chinach zaczynają się od 4500 juanów, ale pamiętajmy, że to wartości nieosiągalne na globalnym rynku. Musimy poczekać, aż sprzęty trafią do Europy i Polski. Zanim to nastąpi minie co najmniej kilka miesięcy.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 25.09.2025 18:43

Ładowanie...