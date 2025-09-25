#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Oto Xiaomi 17 Pro Max. Ta nazwa to nie przypadek

Na rynku debiutuje 17 Pro Max. Tyle tylko, że nie chodzi o nowego iPhone'a, a nowy sprzęt od Xiaomi. Wygląda znajomo, ale jednocześnie jest znacznie bardziej nowoczesny.

Albert Żurek
Xiaomi 17 Pro Max
REKLAMA

Firma ma w ofercie trzy nowe sztandarowe urządzenia: Xiaomi 17, 17 Pro oraz 17 Pro Max. Modele z dopiskami Pro wyróżniają się na tle konkurencji obecnością dwóch ekranów. Sprawdźmy, co potrafią.

REKLAMA

Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max to takie iPhone’y 17 Pro (Max) na sterydach

Wystarczy spojrzeć na nowe propozycje chińskiego producenta. Xiaomi zastosowało bardzo podobne podejście do wyspy na aparaty, która rozciąga się niemal na całej szerokości panelu tylnego, zupełnie jak w tegorocznych iPhone’ach z dopiskiem Pro. Firma z Chin jednak lepiej spożytkowała to miejsce, implementując dodatkowy ekran. Mówcie, co chcecie, ale jest to naprawdę świetne rozwiązanie. 

W mniejszym Xiaomi 17 Pro zastosowano 2,7-calowy ekran OLED (rozdzielczość 904 x 572 pikseli), a w większym 17 Pro Max - 2,9-calowy panel OLED pracujący w rozdzielczości 976 x 597 pikseli. Ekran oczywiście został trochę ograniczony ze względu na zastosowane dwa obiektywy aparatów, ale i tak jest znacznie większy niż drugi wyświetlacz w wydanym kilka lat temu Xiaomi Mi 11 Ultra. Dodatkowy panel pozwala wyświetlać np. powiadomienia oraz godzinę.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, smartfony mogą pochwalić się obecnością najlepszych komponentów:

  • ekrany: 6,3 (17 Pro) lub 6,9 cala (17 Pro Max) - oba to AMOLED LTPO o rozdzielczości 1,5K, odświeżeniu 1-120 Hz, jasności 3500 nitów;
  • procesory: Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • pamięć: 12 lub 16 GB RAM, 256 GB - 1 TB przestrzeni na dane;
  • aparaty: główny 50 Mpix f/1.67, szeroki 50 Mpix f/2.4, teleobiektyw 50 Mpix f/2.6 z 5-krotnym zbliżeniem optycznym;
  • akumulatory: 6300 mAh (17 Pro) lub 7500 mAh (17 Pro Max), ładowanie 100 W przewodowe, 50 W bezprzewodowe, zwrotne przewodowe 22,5 W;
  • wodoszczelność IP68.

Urządzenia różnią się od siebie głównie rozmiarami. Można zauważyć tu bardzo podobne podejście jak u Apple’a - w jego ofercie znajdziemy dwa iPhone’y Pro oraz Pro Max, które pod względem możliwości technicznych są praktycznie identyczne. 

Na uwagę zasługuje ogromny akumulator w Xiaomi 17 Pro Max - 7500 mAh to świetny wynik. Oba urządzenia zostały wyposażone też w autorski czip G2 zarządzający kondycją baterii: po 2000 cyklach jednostka wciąż zachowa 80 proc. oryginalnej pojemności. 

Jest też zwykły Xiaomi 17

Oprócz bardziej zaawansowanych modeli producent wprowadził też na rynek zwykłego Xiaomi 17. To urządzenie pozbawione dodatkowego wyświetlacza i oferujące trochę gorsze możliwości techniczne. Telefon może pochwalić się:

  • ekranem 6,3 cala, AMOLED LTPO, 1220 x 2656 pikseli, 1-120 Hz, jasność 3500 nitów;
  • procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • 12 - 16 GB pamięci operacyjnej, 256 - 512 GB pamięci na dane;
  • potrójnym aparatem: głównym 50 Mpix, szerokim 50 Mpix i teleobiektywem 50 Mpix o 2,6-krotnym zbliżeniu optycznym;
  • akumulatorem 7000 mAh z ładowaniem 100 W po kablu, 50 W bezprzewodowym;
  • systemem HyperOS 3;
  • wodoszczelnością IP68.

Sprzęt mimo podobnych wymiarów w porównaniu do Xiaomi 17 Pro oferuje większy akumulator - 7000 mAh - co w przypadku smartfona z ekranem 6,3 cala robi duże wrażenie. Telefon zaoferuje też trochę gorszy zestaw fotograficzny. Widać jednak, że zwykły Xiaomi 17 jest odpowiedzią na najnowszego iPhone’a 17 od Apple’a.

Ile będą kosztować nowe smartfony Xiaomi? Ceny w Chinach zaczynają się od 4500 juanów, ale pamiętajmy, że to wartości nieosiągalne na globalnym rynku. Musimy poczekać, aż sprzęty trafią do Europy i Polski. Zanim to nastąpi minie co najmniej kilka miesięcy.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
25.09.2025 18:43
Tagi: iPhoneSmartfonyXiaomi
Najnowsze
18:18
Nowe symulatory pociągów dla PKP Intercity. Takich nie kupisz na Steamie
Aktualizacja: 2025-09-25T18:18:19+02:00
17:37
Facebook z dużą nowością. Część użytkowników dostanie specjalne konta
Aktualizacja: 2025-09-25T17:37:54+02:00
16:49
Forza Horizon 6 zapowiedziana. Tym razem przeniesiemy się do Japonii
Aktualizacja: 2025-09-25T16:49:18+02:00
15:43
To będzie jeden z najlepszych smartfonów 2026 r. Czekam na OnePlus 15 
Aktualizacja: 2025-09-25T15:43:22+02:00
14:42
Oto nowy podstawowy samochód terenowy Wojska Polskiego. To młodszy brat Rosomaka
Aktualizacja: 2025-09-25T14:42:16+02:00
14:00
Nowe smartfony jesieni 2025 - co wybrać i gdzie kupić najtaniej?
Aktualizacja: 2025-09-25T14:00:00+02:00
13:25
Gigantyczna zmiana w Ryanair. Bez telefonu nie wejdziesz do samolotu
Aktualizacja: 2025-09-25T13:25:55+02:00
12:37
Tej premiery nikt się nie spodziewał. Sony pokazało nowy dodatek do PlayStation
Aktualizacja: 2025-09-25T12:37:26+02:00
11:14
Apple mówi, że twój iPhone cofa się w rozwoju. Zwala winę na Unię Europejską
Aktualizacja: 2025-09-25T11:14:54+02:00
11:11
Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-09-25T11:11:51+02:00
10:10
Chcą darmowej wody w restauracji. Przeczytaj to, zanim zaczniesz krzyczeć "komunizm"
Aktualizacja: 2025-09-25T10:10:02+02:00
9:12
Absurdalnie dobra promocja na iPhone'a 17 Pro. Dorzucasz akcesoria, oszczędzasz kilka stówek
Aktualizacja: 2025-09-25T09:12:02+02:00
8:19
599 zł za gadżety na 10-lecie Wiedźmina 3? Rozum mówi nie, ale jest jeszcze serce
Aktualizacja: 2025-09-25T08:19:52+02:00
8:00
Stary zegarek Casio jak nowy smartwatch. 10 minut roboty i połączysz go ze smartfonem
Aktualizacja: 2025-09-25T08:00:08+02:00
7:14
Wysłał 4 tys. CV i nic. Tiktoker rozpalił internet opowieścią o patologii rynku pracy
Aktualizacja: 2025-09-25T07:14:02+02:00
6:20
Policzyli koszty tej całej sztucznej inteligencji. Wyniki są szokujące
Aktualizacja: 2025-09-25T06:20:00+02:00
6:13
Rozłożyli iPhone'a 17 Pro, żebyś nie musiał go psuć. Arcydzieło, ale z dużym problemem
Aktualizacja: 2025-09-25T06:13:00+02:00
6:11
Z toru wyścigowego na pole bitwy. Ten dron kamikadze wywodzi się z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-09-25T06:11:00+02:00
6:05
Za chwilę ludzie polecą dookoła Księżyca. Pierwszy taki lot od pół wieku
Aktualizacja: 2025-09-25T06:05:00+02:00
6:00
Mieszkańcy Helu błagają premiera o pomoc. Inwestor chce zdewastować półwysep
Aktualizacja: 2025-09-25T06:00:00+02:00
21:12
Szykuj się na nowe. Jest lista telefonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 3
Aktualizacja: 2025-09-24T21:12:52+02:00
20:21
Nadchodzą wielkie zmiany w telefonach Samsunga. Co nowego w One UI 8.5?
Aktualizacja: 2025-09-24T20:21:02+02:00
19:37
Bezprzewodowe słuchawki w cenie wypasionego iPhone'a? Poproszę
Aktualizacja: 2025-09-24T19:37:26+02:00
19:00
Koniec idiotycznych ograniczeń dla iPhone'ów i zegarków. Apple musiał się ugiąć
Aktualizacja: 2025-09-24T19:00:11+02:00
18:41
Rewolucja w Windowsie. Nadchodzi nowy porządek rzeczy
Aktualizacja: 2025-09-24T18:41:04+02:00
17:44
W telefonie masz wolniejszy internet niż na komputerze? Wskazali winowajcę
Aktualizacja: 2025-09-24T17:44:29+02:00
17:14
Najlepsze usługi ochrony tożsamości w 2025 roku. Jak nie dać się okraść
Aktualizacja: 2025-09-24T17:14:27+02:00
16:24
Mówi, że widział Androida na komputery. "To coś niesamowitego"
Aktualizacja: 2025-09-24T16:24:39+02:00
15:30
Sprawdziłem HyperOS 3.0 od Xiaomi. Najlepsza nowość? Dynamiczna Wyspa. Serio mówię
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:30
Nie tylko telefony. Mnóstwo nowości od Xiaomi
Aktualizacja: 2025-09-24T15:30:00+02:00
15:28
Xiaomi 15T Pro. Jest co najmniej 5 powodów, by go kupić
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:28
Tydzień z Xiaomi 15T Pro. Co potrafi topowy telefon za niewielkie pieniądze?
Aktualizacja: 2025-09-24T15:28:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T: są polskie ceny i promocje na start
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
15:20
Xiaomi 15T Pro i 15T oficjalnie. Wiemy, jak wypadają nowe "tanie flagowce"
Aktualizacja: 2025-09-24T15:20:00+02:00
14:53
Pokazali trasę metra w Krakowie. Szału nie ma
Aktualizacja: 2025-09-24T14:53:31+02:00
14:18
Weszli do nowych wagonów i złapali się za głowy. Prezes PKP Intercity tłumaczy
Aktualizacja: 2025-09-24T14:18:18+02:00
14:01
Kupiła bilet, a i tak dostała mandat. Polskie miasto skończy z absurdem
Aktualizacja: 2025-09-24T14:01:00+02:00
13:32
Huawei rozdaje 250 zł rabatu. Nowy zegarek i tablet taniej na start
Aktualizacja: 2025-09-24T13:32:30+02:00
12:59
Wirtualny papież? Leon XVI mówi jasno: "Nie będę chatbotem"
Aktualizacja: 2025-09-24T12:59:15+02:00
12:35
Przyjdziesz z butelką, a pod automatem chaos. Ekspertka: rząd popełnił jeden kluczowy błąd
Aktualizacja: 2025-09-24T12:35:19+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA