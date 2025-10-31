Top 6 najlepszych fotograficznych smartfonów aktualnie na rynku. Trudny wybór

Ładowanie...

Rok 2025 przyniósł wiele mocnych premier w świecie fotosmartfonów. Producenci prześcigają się w rozwoju matryc, coraz jaśniejszych obiektywów oraz zaawansowanych algorytmów AI. Wybór jest trudny, dlatego przygotowaliśmy zestawienie urządzeń, które naszym zdaniem wyznaczają nowe standardy. Uwzględniamy wyłącznie smartfony z premierą do połowy października 2025.

Kluczową zasadą tego zestawienia jest praktyczny test. Na liście znalazły się tylko te modele, które fizycznie trafiły do naszej redakcji i przeszły pełną procedurę testową w różnych warunkach oświetleniowych.

Z tego powodu w zestawieniu brakuje sprzętów planowanych na samą końcówkę roku – jak choćby nadchodzącego Vivo X300. Chociaż zapowiada się on interesująco, nie mieliśmy jeszcze okazji zweryfikować jego możliwości w praktyce.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Specyfikacja aparatów:

Aparat główny: 200 MP, f/1.7, OIS

Ultraszerokokątny: 50 MP, f/1.9

Teleobiektyw 3x: 10 MP, f/2.4, OIS

Teleobiektyw peryskopowy 5x: 50 MP, f/3.4, OIS

Aparat przedni: 12 MP

Kluczowe informacje:

Cena: od 3999 zł (12/256 GB);

Data wydania: 6 lutego 2025 r.

Samsung Galaxy S25 Ultra utrzymuje pozycję na fotograficznym podium, oferując kompletny zestaw ogniskowych. Główny sensor 200 MP z przysłoną f/1,7 gwarantuje szczegółowość w każdych warunkach oświetleniowych, a dwuetapowy system stabilizacji OIS eliminuje drgania nawet przy fotografii makro z ręki czy zdjęciach w ruchu. Ultraszerokokątny aparat 50 MP zapewnia lepszą szczegółowość szerszych kadrów i makro z odległości zaledwie 1,5 cm.

Dwa teleobiektywy 3x i 5x z optyczną stabilizacją pozwalają fotografować portrety i dziką przyrodę, a technologia Space Zoom pozwala osiągnąć nawet 100-krotne zbliżenie cyfrowe z zachowaniem jakkolwiek użytecznych detali. Przedni aparat 12 MP z autofokusem świetnie sprawdza się przy selfie i vlogch w 4K.

Procesor Snapdragon 8 Elite oraz system ProVisual Engine analizują scenę w czasie rzeczywistym i samodzielnie ustawiają optymalne parametry każdego obiektywu. Zaawansowane algorytmy AI automatycznie rozpoznają 30 różnych typów scen i dostosowują balans bieli, nasycenie i ostrość, gwarantując bardzo dobre ujęcie bez ingerencji użytkownika.

Oppo Find X9 Pro

Specyfikacja aparatów:

Aparat główny: 50 MP Sony LYT-828 (1/1.28"), f/1,5, OIS

Ultraszerokokątny: 50 MP Samsung ISOCELL JN5, f/2,0, 120°, autofokus

Teleobiektyw peryskopowy: 200 MP Samsung ISOCELL HP5 (1/1.56"), f/2,1, 3x zoom optyczny (70mm), OIS

Czujnik multispektralny: 2 MP

Aparat przedni: 50 MP

Kluczowe informacje:

Cena: 5499 zł

Data wydania: 28 października 2025 r.

Oppo Find X9 Pro to prawdziwy gigant fotograficzny wyposażony w najbardziej zaawansowany system aparatów na rynku - stworzony we współpracy z Hasselblad. Główny aparat wykorzystuje sensor Sony LYT-828 o rozmiarze 1/1.28 cala z najszerszą przysłoną f/1.5, który zbiera o 48 proc. więcej światła niż poprzednik, zapewniając wyjątkową jakość zdjęć zarówno w dzień, jak i w najtrudniejszych warunkach nocnych. Czteroosiowa stabilizacja OIS w połączeniu z 7-elementowym obiektywem eliminuje drgania, a algorytmy HDR+ automatycznie łączą wielokrotne ekspozycje dla idealnego zakresu tonalnego.

Ultraszerokokątny obiektyw 50 MP Samsung JN5 z autofokusem oferuje nie tylko szerokie kadry, lecz także makro z odległości 3 cm. Przedni aparat 50 MP wygrywa w kategorii selfie, dając jakość dorównującą tylnym aparatom.

Czujnik multispektralny Danxia Color Restoration czwartej generacji to unikalny element, który analizuje barwy w 64 strefach, zapewniając naturalne odwzorowanie kolorów przy każdym typie oświetlenia. System LUMO Image Engine scala wszystkie aparaty w spójną całość, zapewniając jednolitą kolorystykę i ekspozycję niezależnie od wybranej ogniskowej, a profile kolorów Hasselblad Natural, Vivid i Textured dają pełną kontrolę nad charakterem obrazu.

Całościowy zestaw aparatów to prawdziwy owoc współpracy Oppo i Hasselblad - każdy sensor został precyzyjnie skalibrowany według rygorystycznych standardów fotograficznych, a dedykowane tryby jak XPan, Master czy Portrait wykorzystują pełny potencjał sprzętu do tworzenia profesjonalnych kompozycji.

Kluczowym elementem jest rewolucyjny 200-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy z najnowszą matrycą Samsung ISOCELL HP5 o rozmiarze 1/1.56 cala - pierwszą na świecie matrycą 200 MP z ultramalutkimi pikselami 0,5 µm, która łączy najwyższą rozdzielczość z kompaktowym designem. Dzięki przysłonie f/2.1 (najjaśniejszej w tej klasie teleobiektywów), ogniskowej 70 mm (3x zoom optyczny) i czteroosiowej stabilizacji OIS z technologią Active Optical Alignment, aparat ten dostarcza krystalicznie ostre zdjęcia nawet przy ekstremalnym zbliżeniu z ręki.

Technologia Tetrapixel pozwala inteligentnie łączyć piksele w większe struktury (1,0 µm przy 50 MP, 2,0 µm przy 12,5 MP), co znacząco poprawia jakość w słabym świetle i eliminuje szumy przy wysokich ISO.

System umożliwia 2-6x bezstratny zoom cyfrowy wykorzystujący zaawansowany in-sensor zoom oraz imponujący 120-krotny Super Zoom cyfrowy z zachowaniem użytecznych detali dzięki algorytmom AI i wielokadrowemu łączeniu.

Find X9 Pro obsługuje nagrywanie 4K w 120 fps w standardzie Dolby Vision oraz profesjonalny zapis LOG z obsługą ACES dla zaawansowanej postprodukcji, a funkcje Stage Mode i AI Sound Focus optymalizują nagrywanie koncertów i wydarzeń na żywo.

Z procesorem MediaTek Dimensity 9500, baterią 7500 mAh (80W przewodowo, 50W bezprzewodowo) i przepięknym 6,78" ekranem LTPO OLED z ultracienkimi ramkami, Find X9 Pro to najbardziej kompletny smartfon fotograficzny 2025 roku.

iPhone 17 Pro (Max)

Specyfikacja aparatów:

Aparat główny Fusion: 48 MP, f/1.78

Ultraszerokokątny Fusion: 48 MP, makro

Teleobiektyw Fusion: 48 MP, 4x/8x zoom optyczny (100 mm/200 mm), OIS

Aparat przedni Center Stage: 18 MP

Kluczowe informacje:

Cena: od 5799 zł (Pro), od 6299 zł (Pro Max)

Data wydania: 19 września 2025 r.

iPhone 17 Pro Max wprowadza przełomowy system aparatów Fusion – wszystkie trzy tylne aparaty mają identyczne 48-megapikselowe matryce, co daje spójne kolory i jakość, niezależnie od wybranego obiektywu. Główny aparat z sensor-shift OIS i przysłoną f/1.78 zapewnia detal i stabilność, a cyfrowy 2x zoom pozwala zyskać bezstratne zbliżenie bez dedykowanego teleobiektywu.

Ultraszerokokątny aparat Fusion oferuje nie tylko klasyczne zdjęcia krajobrazowe, ale również zaawansowaną fotografię makro z autofokusem i możliwością pracy w trybie nocnym - funkcja niedostępną w poprzednich generacjach. Teleobiektyw umożliwia 4x i 8x zoom optyczny – najdłuższy w historii iPhone'a – pozwalając na profesjonalne portrety i zbliżenia. Przedni aparat 18 MP Center Stage automatycznie śledzi użytkownika podczas rozmów wideo, gwarantując perfekcyjne selfie.

Obudowa unibody z kutego aluminium oraz procesor A19 Pro z chłodzeniem parowym gwarantuje stabilną wydajność nawet podczas długich sesji fotograficznych czy nagrywania wideo ProRes w 4K 120 kl./s. Algorytmy fotografii obliczeniowej Apple, takie jak Photographic Styles 2.0 czy ProRAW MAX, daje pełną kontrolę nad finalnym efektem, bez konieczności edycji, a funkcje takie jak Photographic Styles 2.0 pozwalają personalizować wygląd zdjęć zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

System ProRAW MAX oferuje fotografom pełną kontrolę nad obrazem, zachowując maksimum informacji z sensora w pliku o rozmiarze nawet 75 MB. To idealny wybór dla twórców i entuzjastów ekosystemu Apple, którzy cenią integrację z innymi urządzeniami i system iOS.

Google Pixel 10 Pro (XL)

Specyfikacja aparatów:

Aparat główny: 50 MP, OIS

Ultraszerokokątny: 48 MP

Teleobiektyw peryskopowy 5x: 48 MP, OIS

Aparat przedni: 42 MP

Kluczowe informacje:

Cena: od 4399 zł (16/128 GB)

Data wydania: 28 sierpnia 2025 r.

Google Pixel 10 Pro wyróżnia się rewolucyjnym procesorem Tensor G5 i oferuje najlepszą fotografią obliczeniową - robieni idealne zdjęcia bez wysiłku. Główny aparat 50 MP z przysłoną f/1.85 wykorzystuje najnowszą matrycę Samsung GNK z o 35 proc. większymi pikselami, co przekłada się na znacznie lepszą jakość w słabym świetle i wyraźnie zredukowany szum cyfrowy. Stabilizacja Hybrid OIS/EIS eliminuje drgania nawet przy długich czasach naświetlania.

Ultraszerokokątny aparat 48 MP z kątem widzenia 125.8 stopni i autofokusem odaje nie tylko świetne panoramy, ale też makro z bliska i doskonałe architektury dzięki automatycznej korekcji zniekształceń. 5-krotny teleobiektyw peryskopowy 48 MP i algorytmy AI Google pozwalają na naturalne zbliżenia z dużej odległości, bez utraty szczegółów.

Przednia kamera 42 MP to najostrzejsza kamerka selfie w rankingu, z realnym rozmazaniem tła i doskonałą tonacją skóry. Automatyczne rozpoznawanie scen Real Tone analizuje kadr w czasie rzeczywistym i dobiera optymalne ustawienia w ułamku sekundy, eliminując potrzebę ręcznej konfiguracji, a funkcja Best Take automatycznie wybiera najlepszy kadr z serii lub pozwala wymieniać twarze między zdjęciami. Zaawansowany tryb nocny Night Sight wykorzystuje wieloklatkowe łączenie, uczenie maszynowe i stabilizację sensor-shift, aby dostarczyć najjaśniejsze i najbardziej szczegółowe zdjęcia nocne w tej klasie urządzeń - często lepsze niż rzeczywistość widoczna gołym okiem. Obsługa nagrywania w 8K oraz narzędzia AI, takie jak jak Magic Eraser (usuwanie niechcianych obiektów), Photo Unblur (odszumianie rozmazanych zdjęć) czy Real Tone (optymalizacja dla wszystkich odcieni skóry) sprawiają, że każde zdjęcie można dopracować do perfekcji, bez wychodzenia z aplikacji aparatu.

Ekran Super OLED Actua o jasności szczytowej 3300 nitów zapewnia doskonałą widoczność w pełnym słońcu i precyzyjny podgląd zdjęć w każdych warunkach, a system Android 16 z Google AI i gwarancja 7 lat aktualizacji czynią z Pixela 10 Pro idealny wybór dla użytkowników ceniących najnowsze funkcje sztucznej inteligencji w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Honor Magic7 Pro

Specyfikacja aparatów:

Aparat główny: 50 MP, matryca 1/1.3 cala, zmienna przysłona f/1.4-f/2.0, OIS, laserowy autofocus PDAF, ogniskowa 23 mm

Ultraszerokokątny: 50 MP, matryca 1/2.88 cala, kąt widzenia 122°, f/2.0, autofokus

Teleobiektyw peryskopowy: 200 MP, matryca 1/1.4 cala, OIS, 3x zoom optyczny, przysłona f/2.6, laserowy autofocus

Aparat przedni: 50 MP, autofokus, 3D ToF

Kluczowe informacje:

Cena: od 3999 zł (256 GB)

Data wydania: luty 2025 r.

Honor Magic7 Pro to jeden z najbardziej wszechstronnych fotosmartfonów 2025 roku. Aparat główny 50 MP z dużą matrycą i zmienną przysłoną f/1.4–f/2.0 pozwala precyzyjnie kontrolować głębię ostrości i radzi sobie świetnie w słabym oświetleniu. Optyczna stabilizacja i laserowy autofocus gwarantują ostre kadry nawet przy dynamicznych scenach.

Ultraszerokokątny 50 MP z autofokusem robi ostre krajobrazy i makro z bliska, zachowując spójność kolorów z główną kamerą. Teleobiektyw peryskopowy 200 MP to bogate detale i solidny zoom, a system AI Super Zoom podbija granice cyfrowych zbliżeń.

W testach DXOMARK model notuje bardzo wysokie oceny za ekspozycję, tekstury i autofocus, choć tele lubi czasem zbyt agresywne odszumianie i nie zawsze idealnie trafia z balansem barw. Całości dopełnia 50 MP kamerka selfie z autofokusem i nagrywaniem 4K, która trzyma poziom tylnych modułów.

W praktyce Magic7 Pro błyszczy w trybach portretowych i nocnych, gdzie zmienna przysłona ogranicza szumy i zapobiega przepaleniom świateł.Wideo stabilizuje kombinacja OIS/EIS, a szybkie przełączanie między obiektywami utrzymuje spójność kolorów i ekspozycji, choć w skrajnych zoomach algorytm „AI Super Zoom” potrafi wprowadzić artefakty.

OnePlus 13

Specyfikacja aparatów:

Aparat główny: 50 MP Sony LYT-808, f/1.6, OIS

Ultraszerokokątny: 50 MP Samsung JN5, f/2.2, 120°

Teleobiektyw peryskopowy 3x: 50 MP Sony LYT-600, f/2.6, OIS

Aparat przedni: 32 MP

Kluczowe informacje:

Cena: od 3299 zł (12/256 GB)

Data wydania: 6 stycznia 2025 r.

OnePlus 13 to absolutny "killer flagowców" - oferuje topowe możliwości fotograficzne w świetnej cenie. Główny sensor Sony LYT-808 50 MP z przysłoną f/1.6 - ten sam, który zdobywał nagrody w flagowcach z 2024 i 2025 roku - gwarantuje doskonałą jakość obrazu, naturalną reprodukcję kolorów i wyjątkową wydajność w słabym świetle. Optyczna stabilizacja OIS trzeciej generacji współpracuje z algorytmami Multi-Directional Stabilization, eliminując drgania we wszystkich płaszczyznach i umożliwiając ostre zdjęcia przy ekspozycjach nawet do 1/4 sekundy z ręki.

Ultraszerokokątny aparat 50 MP Samsung JN5 z kątem widzenia 120 stopni i ultraszybkim autofokusem oferuje nie tylko spektakularne zdjęcia krajobrazowe, ale również funkcję fotografii makro z odległości 3,5 cm, zapewniając wszechstronność bez kompromisów. Przedni aparat 32 MP z szerokim kątem widzenia i trybem portretowym oferuje jakość selfie znacznie przewyższającą droższą konkurencję.

Wszystkie trzy aparaty tylne w rozdzielczości 50 MP z systemem kalibracji kolorów Hasselblad zapewniają spójną jakość i charakterystyczną, naturalną kolorystykę niezależnie od wybranej ogniskowej - rzadka cecha w tej klasie cenowej. Teleobiektyw peryskopowy Sony LYT-600 z 3-krotnym zoomem optycznym (77mm) i stabilizacją OIS doskonale sprawdza się w fotografii portretowej i ulicznej, oferując naturalną perspektywę, miękkie rozmycie tła i precyzyjną separację obiektów od tła. System Hasselblad Master Mode oferuje pełną kontrolę manualną nad każdym z aparatów, włączając Professional RAW z 12-bitową głębią kolorów, idealne dla zaawansowanych użytkowników.

Procesor Snapdragon 8 Elite zapewnia błyskawiczne przetwarzanie obrazu i obsługę najnowszych funkcji AI, w tym tryb Night Mode wykorzystujący uczenie maszynowe do automatycznego łączenia wielokrotnych ekspozycji. Ogromna bateria 6000 mAh z najszybszym ładowaniem przewodowym 120 W (100 proc. w 23 minuty) i bezprzewodowym 50 W eliminuje obawy o rozładowanie podczas intensywnego fotografowania przez cały dzień.

System chłodzenia Dual Cryo-velocity VC z komorą parową utrzymuje stabilną temperaturę nawet podczas długich sesji fotograficznych czy nagrywania wideo w 4K, a certyfikat IP69 gwarantuje pełną ochronę przed wodą, pyłem i wysokim ciśnieniem.

Ekran LTPO AMOLED 6,82 cala z odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością QHD+ i jasnością szczytową 4500 nitów dopełnia specyfikacji tego wszechstronnego urządzenia, które oferuje praktycznie wszystko, czego można oczekiwać od topowego flagowca fotograficznego w najbardziej atrakcyjnej cenie na rynku.

Który fotograficzny smartfon wybrać pod koniec 2025 roku?

Wybór idealnego smartfona fotograficznego w obecnej chwili sprowadza się, moim zdaniem, do trzech topowych modeli: iPhone 17 Pro Max, Oppo Find X9 Pro oraz Samsung Galaxy S25 Ultra.

Każde z tych urządzeń oferuje zupełnie odmienne podejście do mobilnej fotografii, lecz wszystkie reprezentują absolutny szczyt możliwości w swojej kategorii. iPhone 17 Pro Max to wybór dla osób cenią sprawdzone i dopracowane rozwiązania fotograficzne pod każdym względem, a także bezproblemową integrację z ekosystemem Apple. Oppo Find X9 Pro natomiast kusi najbardziej zaawansowanym sprzętem fotograficznym na rynku i daje nieograniczone możliwości eksperymentowania z profesjonalnymi akcesoriami.

iPhone 17 Pro Max jest dla perfekcjonistów Apple

iPhone 17 Pro Max to kompletny flagowy model fotograficzny, który nie posiada słabych punktów w żadnym aspekcie obrazowania. System aparatów Fusion z jednolitymi 48 MP matrycami w każdym obiektywie zapewnia maksymalną spójność kolorów, ekspozycji i szczegółowości - bez względu na wybraną ogniskową, od ultraszerokiego kąta, przez główny sensor, aż po rewolucyjny teleobiektyw ze zmienną optyką 4x/8x. Imponujący 8-krotny zoom optyczny (200 mm) to najdłuższy w historii iPhone'a, oferując elastyczność fotograficzną, o której konkurencja może tylko pomarzyć - szczególnie w połączeniu z zaawansowanymi algorytmami fotografii obliczeniowej. Deep Fusion, Smart HDR 6 i ProRAW MAX sprawiają, że każde zdjęcie wygląda perfekcyjnie już w momencie wykonania, eliminując potrzebę postprodukcji w przypadku 90 proc. zastosowań.

System iOS wyróżnia się niezwykłą płynnością i stabilnością oraz otrzymuje aktualizacje przez co najmniej sześć lat, co gwarantuje długowieczność tej niemałej inwestycji. Integracja z innymi urządzeniami Apple - od MacBooka, przez iPada, po Apple Watcha - tworzy spójny ekosystem, który po prostu działa bez dodatkowej konfiguracji. Funkcje takie jak AirDrop, Handoff czy Universal Control otwierają zupełnie nowe możliwości przepływu pracy.

Dla twórców treści szczególnie cenne są funkcje takie jak ProRes 4K 120fps, ProRAW MAX czy Cinematic Mode z focus pulling, które otwierają drogę do profesjonalnego przepływu pracy filmowej, bez potrzeby kompromisów lub dodatkowego sprzętu.

Oppo Find X9 Pro to sprzętowy potwór dla entuzjastów

Źródło: Oliwier Nytko - Splder's Web

Oppo Find X9 Pro to absolutny potwór fotograficzny dla entuzjastów, którzy chcą mieć najlepszy dostępny sprzęt i maksimum możliwości kreatywnych.

Świetny 200-megapikselowy teleobiektyw Samsung ISOCELL HP5 z przysłoną f/2.1 to najjaśniejszy i najbardziej zaawansowany zoom w tej klasie. W połączeniu z głównym sensorem Sony LYT-828 i ultraszerokokątnym aparatem z autofokusem tworzy niezwykle wszechstronny system do każdego typu fotografii. System LUMO Image Engine oraz współpraca z Hasselblad gwarantują kolorystykę i jakość obrazu na najwyższym poziomie, a unikalny czujnik multispektralny Danxia zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów nawet w najtrudniejszych, mieszanych warunkach oświetleniowych.

Bateria o pojemności 7500 mAh sprawia, że energii nie zabraknie nawet podczas kluczowych sesji zdjęciowych, a ColorOS 16 daje znacznie większe możliwości personalizacji i dostępu do zaawansowanych ustawień niż restrykcyjny iOS. Do tego dochodzą funkcje fotograficzne, takie jak zapis 4K 120fps w Dolby Vision, LOG z obsługą ACES dla profesjonalnego gradingu czy 120x Super Zoom cyfrowy z zachowaniem detali. Dla osób, które traktują mobilną fotografię jako poważną pasję i chcą wycisnąć absolutne maksimum z każdej sesji zdjęciowej, Find X9 Pro będzie świetnym wyborem.

Oliwier Nytko 31.10.2025 14:35

