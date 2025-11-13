Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo

Ładowanie...

Zaczyna się zakupowy szał, święta komercji, konsumpcjonizmu, handlu i wszystkiego, co podobno najgorsze we współczesnych społeczeństwie. Wielkimi krokami zbliża się Black Friday, zaraz po nim zacznie się okres kupowania prezentów na Święta Bożego Narodzenia. Kurierzy płaczą w kątach, platformy sprzedażowe cieszą się na myśl o pieniądzach, które zarobią, a firmy dostarczające paczki szykują się na najcięższy okres roku. W nawale paczek często nie zdążymy odebrać jakiejś w terminie, co zazwyczaj kończy się srogą dopłatą. Allegro postanowiło przychylić nam nieba, ale z pewnymi ograniczeniami.

Allegro pozwoli przedłużyć czas odbioru paczki, ale musisz dobrze wybrać

Rzecznik Allegro poinformował właśnie, że w automatach One Box będzie można za darmo przedłużyć czas odbioru przesyłki o 24 godziny, które są liczone od momentu upłynięcia pierwotnego terminu.

Fajna inicjatywa, zwłaszcza że takie przedłużenie w firmie InPost kosztuje 7,99 zł. Allegro daje nam za darmo jeden dodatkowy dzień na odbiór paczki. Wystarczy w aplikacji kliknąć opcję przedłużenia i gotowe. Prosto, łatwo i przyjemnie. To miła inicjatywa, bo czasem życie staje na przeszkodzie szybkiemu odbiorowi paczki, ale jedna kwestia nie daje mi spokoju.

Czy to miłość do klientów?

Widzicie, tu nie ma przypadku. Od jakiegoś czasu obserwujemy spór na linii InPost-Allegro, w którym zakładnikami są klienci. Poszło o sposób dostawy i prowizje z tego tytułu. Allegro postanowiło postawić na własny system dostaw - Allegro Delivery. Z oczywistych względów nie spodobało się to prezesowi InPost, który nawet ostatnio powiedział, że przed Wigilią dowieziemy paczki największych i najbardziej lojalnych klientów. Podkreślam to. Największych i najbardziej lojalnych. Ciekawe kogo mógł mieć na myśli? Allegro odpowiada darmowym przedłużeniem czasu odbioru paczki i mam nieodparte wrażenie, że to nie koniec wzajemnych poszturchiwań. Kto wie, może jak w klasycznym kawałku na pytanie, kto wygrał, odpowiemy: klienci?

Zdjęcie główne: daily_creativity / Shutterstock

Paweł Grabowski 13.11.2025 13:21

