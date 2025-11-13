REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo

Allegro postanowiło sprawić prezent zabieganym użytkownikom. Zapewne wzruszyłeś się z hojnego gestu giganta e-commerce, ale nie daj się zwieść, to kolejny odcinek brutalnej walki o wpływy i pieniądze. Szachy paczkami dopiero nadchodzą.

Paweł Grabowski
Allegro daje prezent. Paczka poczeka za darmo
REKLAMA

Zaczyna się zakupowy szał, święta komercji, konsumpcjonizmu, handlu i wszystkiego, co podobno najgorsze we współczesnych społeczeństwie. Wielkimi krokami zbliża się Black Friday, zaraz po nim zacznie się okres kupowania prezentów na Święta Bożego Narodzenia. Kurierzy płaczą w kątach, platformy sprzedażowe cieszą się na myśl o pieniądzach, które zarobią, a firmy dostarczające paczki szykują się na najcięższy okres roku. W nawale paczek często nie zdążymy odebrać jakiejś w terminie, co zazwyczaj kończy się srogą dopłatą. Allegro postanowiło przychylić nam nieba, ale z pewnymi ograniczeniami.

REKLAMA

Allegro pozwoli przedłużyć czas odbioru paczki, ale musisz dobrze wybrać

Rzecznik Allegro poinformował właśnie, że w automatach One Box będzie można za darmo przedłużyć czas odbioru przesyłki o 24 godziny, które są liczone od momentu upłynięcia pierwotnego terminu.

Fajna inicjatywa, zwłaszcza że takie przedłużenie w firmie InPost kosztuje 7,99 zł. Allegro daje nam za darmo jeden dodatkowy dzień na odbiór paczki. Wystarczy w aplikacji kliknąć opcję przedłużenia i gotowe. Prosto, łatwo i przyjemnie. To miła inicjatywa, bo czasem życie staje na przeszkodzie szybkiemu odbiorowi paczki, ale jedna kwestia nie daje mi spokoju.

Czy to miłość do klientów?

Widzicie, tu nie ma przypadku. Od jakiegoś czasu obserwujemy spór na linii InPost-Allegro, w którym zakładnikami są klienci. Poszło o sposób dostawy i prowizje z tego tytułu. Allegro postanowiło postawić na własny system dostaw - Allegro Delivery. Z oczywistych względów nie spodobało się to prezesowi InPost, który nawet ostatnio powiedział, że przed Wigilią dowieziemy paczki największych i najbardziej lojalnych klientów. Podkreślam to. Największych i najbardziej lojalnych. Ciekawe kogo mógł mieć na myśli? Allegro odpowiada darmowym przedłużeniem czasu odbioru paczki i mam nieodparte wrażenie, że to nie koniec wzajemnych poszturchiwań. Kto wie, może jak w klasycznym kawałku na pytanie, kto wygrał, odpowiemy: klienci?

Więcej o Allegro przeczytacie w:

REKLAMA

Zdjęcie główne: daily_creativity / Shutterstock

REKLAMA
Paweł Grabowski
13.11.2025 13:21
Tagi: AllegroPaczkomaty
Najnowsze
10:52
Wchodzą kary za drony. 4000 zł piechotą nie chodzi i tłumaczę, jak tego uniknąć
Aktualizacja: 2025-11-13T10:52:47+01:00
10:50
Zaprogramuj przyszłość Polski. HackNation 2025 w Bydgoszczy
Aktualizacja: 2025-11-13T10:50:16+01:00
10:20
Kometa 3I/Atlas rozpadła się na części. Są zdjęcia
Aktualizacja: 2025-11-13T10:20:48+01:00
9:34
Śmietniki jak twierdze. Nawet to musimy sobie utrudniać
Aktualizacja: 2025-11-13T09:34:00+01:00
8:51
Gdzie się podział Steam Deck 2? Valve wciąż szuka idealnych bebechów
Aktualizacja: 2025-11-13T08:51:05+01:00
8:00
Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór
Aktualizacja: 2025-11-13T08:00:09+01:00
7:40
Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor
Aktualizacja: 2025-11-13T07:40:57+01:00
7:08
Skończyłem Dispatch. Żadna inna gra w 2025 roku nie dała mi tylu emocji
Aktualizacja: 2025-11-13T07:08:57+01:00
6:14
Czarne dziury powstały w ułamek sekundy. Nowa teoria zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-11-13T06:14:00+01:00
6:12
Będziemy robić baterie ze śmieci. Nasi inżynierowie się popisali
Aktualizacja: 2025-11-13T06:12:00+01:00
6:10
Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce
Aktualizacja: 2025-11-13T06:10:00+01:00
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
18:29
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie
Aktualizacja: 2025-11-12T18:29:31+01:00
17:53
Miałem w ręku fotograficznego potwora. Huawei Pura 80 Ultra nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2025-11-12T17:53:15+01:00
17:15
Apple wciśnie ci nowy głośnik. Nie tylko do słuchania
Aktualizacja: 2025-11-12T17:15:22+01:00
16:49
Nadchodzi AirTag 2. Lepiej wstrzymaj się z zakupem
Aktualizacja: 2025-11-12T16:49:20+01:00
16:07
Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej
Aktualizacja: 2025-11-12T16:07:16+01:00
15:52
Mapy Google już nie pożerają baterii. Ale tylko u wybranych
Aktualizacja: 2025-11-12T15:52:53+01:00
15:19
Microsoft cię przekupi, żebyś nie pobierał Chrome'a. Dasz się przekonać?
Aktualizacja: 2025-11-12T15:19:56+01:00
14:37
Samsung Galaxy S26 będzie potężny. Szykuje się dobry rok w telefonach
Aktualizacja: 2025-11-12T14:37:09+01:00
13:45
Największa umowa w historii kolei. Damy miliardy na piętrowe pociągi
Aktualizacja: 2025-11-12T13:45:57+01:00
13:39
Kupujesz jeden TV Samsunga, dostajesz dwa. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-12T13:39:00+01:00
12:57
MediaMarkt z wyjątkową promocją. Oddaj TV, weź rabat i pomóż innym
Aktualizacja: 2025-11-12T12:57:09+01:00
12:38
3I/Atlas przemówił. Mamy pierwszy sygnał radiowy z komety
Aktualizacja: 2025-11-12T12:38:52+01:00
12:21
Szef Windowsa zdradził plan na przyszłość. Użytkownicy są wściekli
Aktualizacja: 2025-11-12T12:21:06+01:00
11:38
Blik w euro z zagranicy. Jest przełom, ucywilizujemy Europę
Aktualizacja: 2025-11-12T11:38:46+01:00
9:41
Roomba jak Nokia. Dawniej król, teraz ma problem do sprzątnięcia
Aktualizacja: 2025-11-12T09:41:25+01:00
9:28
Ryanair znów droższy. Po kieszeni dostali miłośnicy widoków
Aktualizacja: 2025-11-12T09:28:27+01:00
9:14
Świetna nowość w Google Play. Już wiemy która appka męczy smartfon
Aktualizacja: 2025-11-12T09:14:50+01:00
8:11
Windows wkurza już nawet twórców. Autor menadżera zadań rozlicza MS
Aktualizacja: 2025-11-12T08:11:06+01:00
7:46
Monitor PlayStation do PS5 i PC. Trzyma pada, ale panel ironiczny
Aktualizacja: 2025-11-12T07:46:37+01:00
7:38
Fala obniżek na Allegro Black Weeks. Świetne promocje na elektronikę i AGD
Aktualizacja: 2025-11-12T07:38:09+01:00
7:32
Apple ma skarpetę za 1100 zł. To kpina, ale i tak się wyprzedała
Aktualizacja: 2025-11-12T07:32:01+01:00
6:30
Polski język jednak nie jest taki świetny dla AI. Microsoft dementuje
Aktualizacja: 2025-11-12T06:30:00+01:00
6:20
Słońce daje popalić. Możemy stracić dostęp do łączności
Aktualizacja: 2025-11-12T06:20:00+01:00
6:10
Hodują sieci ludzkich neuronów. “To będą komputery przyszłości”
Aktualizacja: 2025-11-12T06:10:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA