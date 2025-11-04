Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku

Ładowanie...

Wdrożenie czegoś na kształt ChataGPT do Allegro już zapowiadaliśmy. Teraz doczekaliśmy się oficjalnego ogłoszenia. Użytkownicy bezpośrednio w aplikacji mogą skorzystać z pomocy Asystenta AI podczas wyszukiwania produktów na platformie.

Póki co nowość dostępna jest jednak dla wybranych. Jak ogłosiło Allegro, funkcja działa w najnowszej wersji aplikacji w formie testu realizowanego wśród wybranych użytkowników.

- Asystent AI to nasza odpowiedź na rosnącą rolę generatywnej sztucznej inteligencji w procesie zakupowym. Rozpoczynamy strategiczną ewolucję platformy Allegro. Ogłoszone właśnie zmiany to dopiero pierwszy krok, który wyznacza kierunek rozwoju platformy w nadchodzących miesiącach. Kluczowe jest dla nas jednak stopniowe wdrażanie zmian, tak aby zachodziły one w tle codziennych doświadczeń użytkowników. Dzięki temu możemy zapewnić im naturalne przyzwyczajanie się do nowości - komentuje Piotr Szatybełko, VP Technology w Allegro.

Allegro przypomniało wyniki badań, z których wynika, że aż 86 proc. kupujących online korzysta ze sztucznej inteligencji na etapie zbierania informacji o produktach, a niemal połowa ankietowanych (48 proc.) podczas szukania inspiracji zakupowych. Jednocześnie 13 proc. kupujących online deklaruje aktywne korzystanie z AI jako narzędzia zakupowego. Allegro doszło do wniosku, że kto ma podpowiedzieć klientom platformy najlepiej, jak nie ich własny asystent.

- To właśnie dzięki inteligentnym algorytmom możemy dziś zaproponować naszym użytkownikom bardziej spersonalizowane treści i nowe, angażujące moduły, które sprawiają, że zakupy stają się jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Sięgając po aplikację, nasi klienci znajdą tam produkty, których szukają i rekomendacje, które zainspirują ich podczas codziennych zakupów, dając radość odkrywania tego, czego wcześniej nie znali. Wszystko to bez opuszczania naszej aplikacji – zaznacza Aleksandra Wasielewska, Head of App w Allegro

Szukanie produktów ma przypominać rozmowę jak z ChatemGPT

Jak tłumaczyło Allegro w regulaminie usługi, Asystent AI ma na celu wsparcie użytkownika, aby ten mógł szybciej i łatwiej znaleźć poszukiwane informacje dotyczące korzystania z Allegro i sprzedaży na Allegro. Zamiast zastanawiać się w ciemno, czego może chcieć fan muzyki, wystarczy zapytać sztuczną inteligencję, która przygotuje podpowiedzi prezentowe.

Dziś szukanie określonych produktów na Allegro wymaga wpisywania konkretnych słów kluczowych - np. smartfon iPhone, słuchawki Galaxy Buds, olej silnikowy, kołdra zimowa. Oprócz tego mamy do dyspozycji kategorie oraz filtry. Na tej podstawie musimy szukać określonych produktów. Czasami jest jednak tak, że szukamy czegoś szczególnego: np. smartfonu z wodoszczelnością IP68. Sprzedawcy często nie zawierają tej informacji w nazwie (…) Opcja będzie działać jak klasyczne chatboty AI typu ChatGPT - w polu wyszukiwania będzie trzeba poprosić o znalezienie urządzenia lub innego produktu o określonych cechach. Oprogramowanie przeszuka oferty z uwzględnieniem kluczowych cech i je wyświetli – wyjaśnialiśmy na łamach Spider's Web.

Allegro już wcześniej przekonywało, że nie widzi zagrożenia, a szansę w sztucznej inteligencji. Krok pokazuje, że narzędzie wbudowane w platformę może ułatwić zakupy, a nie sprawić, że użytkownicy przeniosą się gdzieś indziej. Teoretycznie istnieje zagrożenie, że rozwiązania takie jak ChatGPT przekierują klientów w inne miejsca, ale Allegro sprytnie się przed tym broni. I tak wiele osób zaczyna zakupy na Allegro, a tam przywita ich gotowy do pomocy asystent.

Nowa wersja aplikacji Allegro to też inne zmiany

Odświeżono design strony głównej aplikacji. Szata graficzna jest "lżejsza i nowocześniejsza", a nawigacja łatwiejsza. Już na stronie głównej można interesujący nas produkt wrzucić do koszyka.

- Na stronie głównej pojawią się też nowe i angażujące wizualnie moduły inspiracyjne, gotowe zestawy "Shop the Look" i formaty wideo, które podpowiedzą atrakcyjne produkty z różnych kategorii, np. wszystkie produkty ze zdjęcia do urządzenia pokoju. Na dole strony głównej kupujący znajdą też niekończące się rekomendacje najlepiej dopasowanych produktów. Rekomendacje zasilane AI zmieniają się na bieżąco – nawet podczas trwania tej samej wizyty, aby jak najlepiej dopasować się do tego, czego szuka kupujący – wyjaśnia Allegro.

Adam Bednarek 04.11.2025 15:41

