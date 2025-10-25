REKLAMA
Gdzie Polacy robią zakupy w sieci? 7 na 10 z nas wybiera jedną markę

Jak zakupy w sieci, to tylko… wygrany jest jeden. Polacy udają się w konkretne miejsce.

Adam Bednarek
Dane na ten temat ujawnia raport "Customer Journey 2025. Poszukiwanie i zakup produktów online", przeprowadzony przez agencję Minds&Roses na zlecenie Allegro. Wynika z niego, że już blisko połowa kupujących w sieci zaczyna zakupy od platform marketplace (+11 p.p. w porównaniu do 2023 r.). A konkretnie od Allegro, które jest liderem w tej kategorii.

Allegro wybiera 7 na 10 osób rozpoczynających zakupy na platformach

Drugim najczęściej wybieranym miejscem startu jest wyszukiwarka Google (19 proc.). Liderów gonią: strony sklepów online (7 proc.), porównywarki cenowe (4 proc.) oraz serwisy ogłoszeniowe (3 proc.).

Ci, którzy zaczynają swoją wędrówkę na Google, i tak nierzadko trafiają na Allegro. Z badania wynika, że zarówno użytkownicy rozpoczynający poszukiwania na Allegro, jak i w Google, często finalizują zakup właśnie na platformie – jest to odpowiednio 76 proc. i 41 proc.

- Blisko połowa klientów (43 proc.) zaczynających zakupy na Allegro korzysta z wyszukiwarki, wpisując konkretną nazwę produktu. Jak wynika z naszych danych wewnętrznych, w szczytowych okresach, klienci wpisują nawet 2000 zapytań zakupowych na sekundę. To pokazuje, że spełniamy oczekiwania użytkowników, którzy szukają precyzyjnych informacji i szerokiej gamy ofert w jednym miejscu. Kupujący doceniają także łatwość nawigacji – aż 25 proc. przeszukuje kategorie z poziomu menu – opisuje Marcin Bruś, Group Advertising Director w Allegro.

Nie analizujemy, a kupujemy

Aż 44 proc. konsumentów finalizuje transakcję jeszcze tego samego dnia, w którym zaczęto poszukiwania. Blisko jedna piąta decyduje się na zakup od razu. Czasami warto przemyśleć zakup i podjąć decyzję na spokojnie, ale wygląda na to, że wchodząc na platformę wiemy, czego chcemy i nie zwlekamy z zakupem.

Raport zwraca uwagę na ciekawą nowość – to marketplace jest głównym miejscem finalizacji zakupów z AI. Choć póki co jedynie 13 proc. kupujących online przyznaje się do korzystania ze sztucznej inteligencji w tym celu. Ankietowani wskazują, że narzędzia takie jak Chat GPT czy Copilot wspierają ich na etapie zbierania informacji o produktach (86 proc.) oraz ich wyszukiwania (73 proc.).

Co jednak z perspektywy takich firm jak Allegro jest najważniejsze, finalizacja zakupów wspieranych przez AI i tak najczęściej odbywa się na dużych platformach marketplace. Ten kanał wskazało aż 83 proc. osób "świadomie korzystających z narzędzi sztucznej inteligencji". Kolejne miejsca zajmują multibranżowe sklepy internetowe (48 proc.) oraz sklepy sieci handlowych (45 proc.).

Wyniki badania na pewno cieszą Allegro, tym bardziej że niektórzy wieszczą koniec dużych platform zakupowych. Choćby Rafał Brzoska sugerował, że sztuczna inteligencja nie będzie już tylko asystentem, ale stanie się wręcz autonomicznym nabywcą, który w imieniu użytkownika podejmie decyzję, przejrzy oferty i sfinalizuje zakup.

Allegro przekonywało, że nie widzi zagrożenia, a szansę w sztucznej inteligencji. I badania pokazują, że przynajmniej na razie platforma może być spokojna. Co będzie później? Na pewno będzie ciekawie, skoro nowa usługa InPostu oparta właśnie na sztucznej inteligencji ma rzucić wyzwanie Allegro, oferując klientom spersonalizowane rekomendacje zakupów.

Adam Bednarek
25.10.2025 07:00
