Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy

O tym, że w internecie system kaucyjny również będzie obowiązywać, Allegro informowało już wcześniej. Teraz poznaliśmy szczegóły.

Sprzedający na Allegro produkty objęte nowymi przepisami (czyli jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra) będą musieli prawidłowo oznaczać oferty – osobno dla produktów z kaucją i bez kaucji.

Kaucja od kupujących pobierana będzie dopiero w momencie sprzedaży. Oznacza to, że nie będzie mogła być wliczona w cenę produktu. Sprzedawcy kwotę kaucji dostaną razem z pieniędzmi za sprzedaż.

Musi być ona przedstawiona jako osobna pozycja, wyraźnie widoczna w każdym miejscu, w którym prezentujesz cenę produktu – zarówno na liście produktów, jak i w ofertach – informuje sprzedawców Allegro.

Jak tłumaczy platforma, kwota wyświetlana będzie wszędzie, gdzie pokazywana jest cena produktu

Kwota kaucji sumuje się do liczby produktów w ofercie.

A co, jeśli zwrócimy sprzedawcy produkt objęty kaucją? Allegro wyjaśnia, że zwrot dotyczy również kwoty za opakowanie.

Kaucję za produkty kupione na Allegro otrzymamy, zwracając puste i nieuszkodzone opakowanie do jednego z tysięcy punktów zbiórki w całej Polsce. Podobniej jak w przypadku stacjonarnych zakupów niepotrzebny będzie paragon. Punkty zbiórki będą dostępne od 1 października 2025.

"Opakowania zwrócisz na przykład w dużych sklepach spożywczych lub specjalnych automatach" - przypominało Allegro.

Adam Bednarek 29.08.2025 17:04

