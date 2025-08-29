/
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy

Sprzedający na Allegro będą musieli dostosować się do systemu kaucyjnego, co oznacza, że zakupy niektórych produktów nieco się zmienią.

Adam Bednarek
allegro
O tym, że w internecie system kaucyjny również będzie obowiązywać, Allegro informowało już wcześniej. Teraz poznaliśmy szczegóły.

Sprzedający na Allegro produkty objęte nowymi przepisami (czyli jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra) będą musieli prawidłowo oznaczać oferty – osobno dla produktów z kaucją i bez kaucji.

Kaucja od kupujących pobierana będzie dopiero w momencie sprzedaży. Oznacza to, że nie będzie mogła być wliczona w cenę produktu. Sprzedawcy kwotę kaucji dostaną razem z pieniędzmi za sprzedaż.

Musi być ona przedstawiona jako osobna pozycja, wyraźnie widoczna w każdym miejscu, w którym prezentujesz cenę produktu – zarówno na liście produktów, jak i w ofertach – informuje sprzedawców Allegro.

Jak tłumaczy platforma, kwota wyświetlana będzie wszędzie, gdzie pokazywana jest cena produktu

Kwota kaucji sumuje się do liczby produktów w ofercie.

A co, jeśli zwrócimy sprzedawcy produkt objęty kaucją? Allegro wyjaśnia, że zwrot dotyczy również kwoty za opakowanie.  

Kaucję za produkty kupione na Allegro otrzymamy, zwracając puste i nieuszkodzone opakowanie do jednego z tysięcy punktów zbiórki w całej Polsce. Podobniej jak w przypadku stacjonarnych zakupów niepotrzebny będzie paragon. Punkty zbiórki będą dostępne od 1 października 2025.

"Opakowania zwrócisz na przykład w dużych sklepach spożywczych lub specjalnych automatach" - przypominało Allegro.

29.08.2025 17:04
Tagi: Allegrokaucja za butelki
