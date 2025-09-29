InPost zrobi własne Allegro. To już wiemy, o co chodziło w tej medialnej potyczce

Ładowanie...

Rynek e-commerce w Polsce od lat ma jednego, niekwestionowanego lidera – Allegro. Wielu próbowało rzucić mu wyzwanie, wkładając w to ogromne środki i energię, jednak hegemon pozostawał niewzruszony.

Globalni giganci, tacy jak eBay, mimo swojej międzynarodowej potęgi, nie zdołali zrozumieć specyfiki polskiego rynku i przyzwyczajeń klientów, ostatecznie marginalizując swoją obecność. Allegro, głęboko zakorzenione w świadomości konsumentów, z rozbudowaną bazą sprzedawców i lojalnych użytkowników, skutecznie odpierało kolejne ataki.

Najświeższym i najbardziej spektakularnym przykładem tej walki był niedawny szturm platformy Shopee. Azjatycki gracz wszedł na rynek z bezprecedensowym impetem, inwestując gigantyczne pieniądze w agresywny marketing, darmowe dostawy i skrajnie niskie prowizje.

Mimo zdobycia chwilowej popularności, strategia palenia gotówki w ilościach hurtowych okazała się niezrównoważona. Koszty okazały się zbyt wysokie, a droga do rentowności zbyt daleka, co skończyło się nagłym i całkowitym wycofaniem z Polski. Teraz jednak na scenę może wkroczyć gracz zupełnie innego kalibru – nie kolejna platforma handlowa, a lider logistyki, który będzie w stanie wykorzystać swoją unikalną pozycję.

InPost tworzy własne Allegro? AI i Paczkomat w centrum strategii

W branży e-commerce huczy od doniesień, które jako pierwsze podały cashless.pl i bsmarket.pl: InPost przygotowuje się do uruchomienia 1 stycznia 2026 r. projektu, który ma stać się zupełnie nowym kanałem sprzedaży. Firma, choć oficjalnie nie potwierdza tych informacji, nie zdementowała ich, co tylko podsyca spekulacje. Inicjatywa ma opierać się na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji, zintegrowanych z popularną aplikacją mobilną InPost, z której korzystają miliony użytkowników.

Model działania nowej usługi ma być prosty i intuicyjny dla klienta. System AI, analizując historię zakupową i preferencje użytkownika, będzie generował spersonalizowane rekomendacje produktowe.

Zamiast przeszukiwać dziesiątki sklepów, klient otrzyma gotową propozycję najlepszej oferty, która od razu zostanie połączona z możliwością zamówienia preferencyjnej, taniej dostawy do wybranego automatu Paczkomat. W ten sposób InPost może chcieć skrócić ścieżkę zakupową i stać się pośrednikiem, który kieruje klienta bezpośrednio do konkretnego sklepu internetowego.

Projekt wpisuje się w wizję prezesa InPostu, Rafała Brzoski, który już kilka miesięcy temu zapowiadał, że sztuczna inteligencja fundamentalnie zmieni sposób, w jaki kupujemy w internecie.

Eksperci rynkowi wskazują, że Allegro nie pozostaje bierne wobec tych planów. Jak podał cashless.pl, ostatnie zmiany w dostępie do API platformy, ograniczające możliwość masowego pobierania danych o cenach, są interpretowane jako ruch obronny.

Celem ma być utrudnienie algorytmom InPostu dostępu do kluczowych informacji, które pozwoliłyby na skuteczne porównywanie ofert i wskazywanie najkorzystniejszych opcji cenowych.

Kolejna odsłona starcia gigantów

Ta inicjatywa to kolejny rozdział w rosnącej rywalizacji między InPostem a Allegro. Wcześniej to Allegro weszło na teren InPostu, budując własną sieć automatów paczkowych. Z kolei InPost rozszerzał swoje portfolio o usługi konkurencyjne dla Allegro, takie jak InPost Fresh czy płatności odroczone InPost Pay.

Wejście InPostu w ten segment może całkowicie przetasować rynek. Dla małych i średnich sklepów internetowych to ogromna szansa na dotarcie do szerokiej bazy klientów bez konieczności konkurowania na wielkich platformach.

Dla gigantów, takich jak Allegro czy Amazon, to poważne zagrożenie, ponieważ część ruchu może zostać przekierowana z pominięciem ich ekosystemów. Z perspektywy konsumenta oznacza to potencjalnie prostsze i tańsze zakupy, zintegrowane z najpopularniejszą formą dostawy w Polsce.

Czy to ma szansę się udać?

Szczerze? Pomysł InPostu ma fundamenty i szansę na powodzenie. Gigant dysponuje ogromnymi atutami, których nie miał żaden z dotychczasowych konkurentów Allegro: ogromną bazą lojalnych użytkowników aplikacji mobilnej, zaufaniem konsumentów oraz unikalną możliwością połączenia rekomendacji zakupowej z natychmiastową, tanią dostawą. Jak dla mnie to połączenie, które może okazać się skuteczne. Zamiast budować od zera platformę i społeczność, InPost wykorzystuje swoje istniejące zasoby.

Mimo to, zdetronizowanie Allegro pozostaje zadaniem niezwykle trudnym. Ostateczny sukces będzie zależał od kilku czynników. Kluczowa będzie jakość i trafność rekomendacji AI, atrakcyjność cenowa ofert oraz wysokość prowizji dla sprzedawców. InPost musi przekonać sklepy, że udział w programie jest dla nich opłacalny, a klientów, że jego algorytmowi warto zaufać.

Stworzenie nowego ekosystemu, który będzie w stanie konkurować ze zbudowaną przez lata społecznością i przyzwyczajeniami użytkowników Allegro, to maraton, a nie sprint. Czy ten innowacyjny model wystarczy, by zburzyć stary ład? Czas pokaże.

Oliwier Nytko 29.09.2025 07:44

