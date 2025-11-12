Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a

Ładowanie...

Rozwiązanie nazywa się Allegro Klik. Opcja jest dedykowana dla posiadaczy konta w PKO BP. To bezpośrednia konkurencja dla innych metod płatności bezgotówkowych. Nie trzeba będzie korzystać z BLIK-a lub karty płatniczej. Wystarczy połączyć konta.

Allegro Klik - nowa metoda płatności za zakupy. Bez karty lub kodów

Allegro Klik polega na połączeniu indywidualnego konta klienta PKO Banku Polskiego z kontem Allegro. Dzięki temu kupujący na polskiej platformie sprzedażowej będzie mógł sfinalizować transakcję bez opuszczania aplikacji. Autoryzacja płatności ma odbywać się w Allegro.

Jak to będzie wyglądać z perspektywy użytkownika? Tak, że na ekranie dostawa i płatność oprócz dotychczasowych metod takich jak BLIK, Google Pay lub karta płatnicza będzie dostępny Allegro Klik. O ile wcześniej skonfigurujemy usługę, łącząc konta Allegro i PKO. W tym celu ma być wymagana aplikacja IKO wraz z kontem osobistym oraz aplikacja Allegro.

Dzięki temu, że konta banku i Allegro będą połączone, za zakupy zapłacimy ze środków dostępnych na rachunku bankowym. Będzie trzeba wpisać tylko ustawiony podczas rejestracji usługi kod PIN. W przyszłości pojawi się biometryczna autoryzacja odciskiem palca lub skanem twarzy.

Aby zachęcić użytkowników do korzystania z nowej funkcji, platforma stworzyła pakiet dodatkowych korzyści. Jedną z nich ma być możliwość skorzystania z cashback:

po aktywacji usługi klienci mogą liczyć na 1 proc. zwrotu;

jeśli na konto PKO BP połączonym z Allegro wpływa min. 2 tys. zł/mies. - dodatkowe 1 proc. zwrotu;

korzystanie z dodatkowych produktów banku - kolejne 1 proc. cashback.

Jeśli spełnimy wszystkie trzy warunki, Allegro Klik da dostęp 3-procentowego zwrotu pieniędzy. Czyli jeśli zapłacimy za coś 1000 zł, wróci do nas 30 zł. Zwrot trafia automatycznie na konto bankowe, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od wykonania zakupu.

Klienci, którzy skorzystają z Allegro Klik, mogą liczyć na inną korzyść: dostęp do pakietu Allegro Smart! na pół roku za symboliczną złotówkę. Zwykły Smart! na rok kosztuje 59,90 zł/mies., więc można trochę oszczędzić. Usługa zapewnia nielimitowane darmowe dostawy i zwroty oraz usługi takie jak Smart! Okazje, monety oraz promocje w ramach wyprzedaży takich jak Black Weeks.

Kiedy nowa usługa? Już niebawem

Allegro twierdzi, że nowa metoda płatności Allegro Klik ma wystartować jeszcze w 2025 r. Nie wiemy, czy będzie to w listopadzie, czy dopiero w grudniu. Dodatkowa usługa ułatwiająca zakupy w sieci wydaje się jednak bardzo przydatna. Szczególnie że zapewnia dostęp do cashbacku nawet do 3 proc.

Albert Żurek 12.11.2025 19:02

