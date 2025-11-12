Fala obniżek na Allegro Black Weeks. Świetne promocje na elektronikę i AGD

Ładowanie...

Allegro Black Weeks 2025 nie zwalnia tempa. Po pierwszych dniach, platforma odpala kolejne promocje - a wśród nich nie zabrakło soczystych okazji na urządzenia z segmentu elektroniki użytkowej. Wśród nowych ofert znajdziemy powerbanki, soundbary i roboty sprzątające, które nawet bez promocji cieszą się zainteresowaniem Polaków.

Powerbank Xiaomi Redmi Fast Charger 20000 mAh czarny za 59,99 zł (taniej o 29 proc.)

Idealny wybór dla osób, które potrzebują duży zapas energii w podróży lub w pracy. Powerbank Redmi 20000 mAh oferuje szybkie ładowanie 18W i możliwość zasilania kilku urządzeń jednocześnie. Dzięki dziewięciu warstwom zabezpieczeń i solidnej konstrukcji od Xiaomi możesz bezpiecznie ładować smartfony, tablety czy słuchawki. Pomimo dużej pojemności urządzenie pozostaje kompaktowe i lekkie, a automatyczne wykrywanie podłączenia sprawia, że korzystanie z niego jest banalnie proste.

Powerbank Xiaomi Redmi Fast Charger 20000 mAh

Powerbank Xiaomi Redmi Fast Charger 20000 mAh kupisz w promocyjnej cenie 59,99 zł od godziny 7:00 12 listopada na Allegro.

Soundbar + subwoofer Samsung HW-QS700F 360W czarny za 1099 zł (taniej o 15,4 proc.)

Zestaw soundbar + subwoofer Samsung HW-QS700F zapewnia kinowe doznania dźwiękowe bez kabli. Konfiguracja 3.1.2 kanałów z Dolby Atmos, funkcja Q-Symphony i bezprzewodowa łączność Wi-Fi zamieniają zwykłe oglądanie filmu w immersyjne przeżycie. Minimalistyczny subwoofer dostarcza głębokich basów, a głośniki skierowane ku górze tworzą efekt wysokości, który trudno spotkać w tej klasie cenowej.

Soundbar + subwoofer Samsung HW-QS700F

Soundbar + subwoofer Samsung HW-QS700F kupisz w promocyjnej cenie 1099 zł od godziny 7:00 12 listopada na Allegro.

Robot sprzątający Xiaomi X20 Max 55W czarny za 1549 zł (taniej o 19 proc.)

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max to zaawansowany robot sprzątający z mocą ssania 8000 Pa i funkcją mopowania. Mapuje przestrzeń za pomocą nawigacji laserowej LDS i automatycznie dopasowuje tryb pracy do rodzaju powierzchni. Działa do 180 minut na jednym ładowaniu, obsługuje sterowanie głosowe i zdalne zarządzanie przez aplikację. To nowoczesne urządzenie, które bez trudu pozwoli ci zadbać o porządek w całym mieszkaniu.

Robot sprzątający Xiaomi X20 Max 55W

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max kupisz w promocyjnej cenie 1549 zł od godziny 7:00 12 listopada na Allegro.

Płyta indukcyjna Gorenje IS646 60 cm 7,2 kW za 899,1 zł (taniej o 10 proc.)

Płyta indukcyjna Gorenje to idealne rozwiązanie dla wymagających kucharzy. Cztery pola grzewcze można połączyć w dwa większe, co pozwala gotować w dużych naczyniach. Funkcja PowerBoost skraca czas gotowania nawet o połowę, a dotykowy slider zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury. Płyta ma też blokadę rodzicielską, minutnik i eleganckie wykończenie z czarnego szkła.

Płyta indukcyjna Gorenje IS646

Płytę indukcyjną Gorenje IS646 kupisz w promocyjnej cenie 899,1 zł od godziny 14:00 12 listopada na Allegro.

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite za 419 zł (taniej o 16 proc.)

Oczyszczaj powietrze skutecznie i cicho. Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite filtruje 99,97% cząsteczek o wielkości 0,3 µm i dostarcza 6000 litrów czystego powietrza na minutę. Może działać w pomieszczeniach o powierzchni do 43 m², a jego praca nie przekracza 33 dB. Dzięki aplikacji Mi Home możesz sterować urządzeniem zdalnie i monitorować jakość powietrza w czasie rzeczywistym. To idealny wybór na sezon grzewczy.

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite kupisz w promocyjnej cenie 419 zł od godziny 14:00 12 listopada na Allegro.

Urządzenie do drenażu limfatycznego Standard MED C6 za 599 zł (taniej o 25,12 proc.)

Domowa presoterapia, czyli masaż uciskowy, to ulga dla osób z obrzękami i problemami z krążeniem - ulga którą możesz osiągnąć w zaciszu własnego domu. Standard MED C6 posiada 6 programów masażu i 6 komór powietrznych, które można dostosować do własnych potrzeb. Intuicyjny panel dotykowy i pilot zapewniają wygodę obsługi, a bezpieczeństwo gwarantują wbudowane zabezpieczenia przed zbyt dużym uciskiem. To urządzenie, które z powodzeniem zastąpi kosztowne zabiegi w gabinecie.

Urządzenie do drenażu limfatycznego Standard MED C6

Urządzenie do drenażu limfatycznego Standard MED C6 kupisz w promocyjnej cenie 599 zł od godziny 14:00 12 listopada na Allegro.

Malwina Kuśmierek 12.11.2025 07:38

