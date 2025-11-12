  1. SPIDER'S WEB
Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej

Black Friday zbliża się wielkimi krokami, dlatego zamiast dać się ponieść impulsom, wykorzystaj technologie i narzędzia, które pomogą Ci podejmować decyzje z głową.

Malwina Kuśmierek
Jak oszczędzać i kupować taniej na Black Friday z Ceneo

Choć do Black Friday pozostało jeszcze kilka dni, internet już teraz rozgorzał promocjami i ograniczonymi czasowo okazjami. Wystarczy kilka banerów z hasłem "-30 proc.", byś kupił coś, czego wcale nie potrzebujesz. Jak uniknąć pułapek fałszywych okazji i naprawdę zaoszczędzić? Oto kilka sprawdzonych sposobów, jak mądrze kupować podczas Black Friday 2025 - oczywiście z pomocą Ceneo.pl.

Oszczędzaj nie tylko pieniądze, ale i czas

Obecnie Black Friday to nie tylko okazja do złapania okazji, ale i nabawienia się migreny. Tysiące produktów w setkach sklepów, a do tego każdy z nich potrzebuje osobnego konta i osobnego śledzenia zamówień. Z pomocą w tym zakupowym chaosie przychodzi Ceneo, które dziś to coś znacznie więcej niż porównywarka - to Twoje centrum zakupowe, w którym znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, i kupisz bezpośrednio dzięki funkcji Kup Teraz.

Opcja Kup Teraz jest niezwykle prosta w obsłudze - wystarczy, że znajdziesz interesujące Cię produkty i wybierzesz oferty okraszone dużym przyciskiem "Kup Teraz". Kliknięcie przycisku sprawi, że produkty trafią do koszyka Ceneo, skąd za jednym zamachem wybierzesz dla nich wszystkich opcję wysyłki i opłacisz zamówienie. Cały proces odbywa się w jednym miejscu, bez konieczności logowania się w kilku sklepach.

Przykład? Proszę bardzo: załóżmy, że chcesz kupić nową torbę na laptopa, blender ręczny oraz smartwatch. Zwykle tak szeroki zakres zakupów wymaga zakładania kont na trzech różnych platformach. Dzięki Kup Teraz wszystko możesz dodać do jednego koszyka, zapłacić raz i mieć pewność, że wszystko zostanie dostarczone bezproblemowo.

Koszyk na Ceneo - tak wygląda kupowanie z opcją "Kup Teraz"

Możliwość kupowania na Ceneo dzięki Kup Teraz sprawia, że serwis staje się Twoją główną bazą zakupową na Black Friday - miejscem, w którym nie tylko porównasz oferty, ale też wygodnie zrealizujesz cały proces zakupowy od wyboru produktu po dostawę.

Korzystaj z darmowej wysyłki Ceneo free

Wychodząc na przeciw potrzebom łowców okazji, Ceneo wprowadziło do serwisu także Ceneo free - bezpłatną wysyłkę produktów w usłudze Kup Teraz. Od 11 listopada, wybierając zakupy spośród milionów ofert i produktów na Ceneo, nie zapłacisz za koszty dostawy.

Wystarczy, że wybierzesz produkty oznaczone etykietą Kup Teraz i w koszyku klikniesz "Odbierz kupon". Dodając do koszyka produkty o wartości minimum 40 zł, zapłacisz tylko za koszt samych produktów - bez ukrytych opłat za abonamenty i zaskakujących cię przy rozliczeniu zamówienia opłat automaty paczkowe czy kurierów.

Darmowa dostawa z Ceneo free: trzy produkty, trzy sklepy, jedna dostawa - w tym przypadku darmowa z kodem cf15

Darmowa wysyłka Ceneo free to nie tylko oszczędność, ale i bezpieczeństwo - wszystkie zakupy objęte są Programem Ochrony Kupujących, więc nie ryzykujesz utraty pieniędzy nawet wtedy, gdy sklep nie wywiąże się z umowy. Bez abonamentu, bez zobowiązań, bez okresu próbnego - po prostu kupujesz i nie płacisz za dostawę.

Pamiętaj o sprawdzeniu kuponów

Podczas Black Week warto szukać nie tylko dobrych promocji naklejonych już na etykiety cenowe produktów, ale też dodatkowych sposobów, by kupić jeszcze taniej - czyli po prostu kuponów. W aplikacji Ceneo znajdziesz sprawdzone kupony rabatowe nawet do 100 zł na produkty wielu popularnych marek i sklepów internetowych. Korzystanie z nich jest wyjątkowo proste - wystarczy pobrać bezpłatną aplikację ze Sklepu Play, App Store lub AppGallery, zalogować się na swoje konto i skopiować kod kuponu bezpośrednio w koszyku, by wykorzystać go podczas zakupów przez Kup Teraz.

Dzięki temu wszystkie okazje masz w jednym, bezpiecznym miejscu - bez ryzyka trafienia na fałszywe strony czy nieaktywne kody z niepewnych źródeł. W aplikacji znajdziesz także alerty cenowe i możliwość korzystania z promocji w czasie rzeczywistym. Jeszcze więcej informacji o kuponach i promocjach możesz uzyskać odwiedzając stronę Black Friday na Ceneo.

Sprawdź, czy rabat jest prawdziwy

Nie każda przecena jest tak spektakularna, jak wygląda na pierwszy rzut oka. Wiele sklepów jeszcze przed Black Friday podnosi ceny, by potem obniżyć je "magicznie" o 40 proc. Czego finalnym efektem są przeceny o wartości poniżej 5 proc. Dlatego zanim klikniesz "kup", sprawdź, jak naprawdę zmieniała się cena produktu.

Jak to zrobić? Na Ceneo dostępna jest opcja Historia cen - trend cenowy, która pokazuje, ile dany produkt kosztował w ostatnich tygodniach i miesiącach. Dzięki temu od razu zobaczysz, czy obniżka jest rzeczywista. Przykład? Apple MacBook Air 13,6"M4 to model, którego cena w ostatnich miesiącach potrafiła się wahać - należy być ostrożnym widząc promocje.

Wykres zmian cen Macbooka Air na Ceneo

Z kolei gamingowy Acer Nitro V16 od dłuższego czasu utrzymuje stabilny poziom cen, wobec czego można założyć, że jakakolwiek promocja na ten model to rzeczywista obniżka.

Wykres zmian cen laptopa Acer Nitro na Ceneo

Wykorzystując dane o historii cen, a także możliwość ustawienia alertu o spadku cen, możesz dokonać zakupu w idealnym momencie i faktycznie zaoszczędzisz.

Korzystaj z opinii, nie z reklam

Podczas Black Week łatwo dać się skusić marketingowi, ale najlepszym doradcą wciąż pozostają inni użytkownicy. Na Ceneo znajdziesz program Zaufane Opinie - program zbierający recenzje tylko od użytkowników, którzy faktycznie kupili produkt oraz Podsumowanie opinii AI, które streszcza setki recenzji w kilka zwięzłych zdań. Wystarczy chwila, by zobaczyć, jakie są mocne i słabe strony produktu - bez przekopywania się przez długie fora.

Przykład? Jeśli zastanawiasz się nad zakupem Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite, nie musisz czytać setek komentarzy. Podsumowanie opinii pokaże Ci, że użytkownicy chwalą go za cichą pracę, lekkość i czas pracy na jednym ładowaniu, ale wspominają, że czas ładowania pozostawia trochę do życzenia.

Recenzje odkurzacza Xiaomi na Ceneo wraz z podsumowaniem

Zapytaj AI, zanim kupisz

W 2025 roku nie musisz już godzinami szukać recenzji i porównań. Po prostu zadaj pytanie sztucznej inteligencji Ceneo. Funkcja ZapytAI analizuje Twoje potrzeby i dobiera najlepsze oferty, bazując na realnych danych i opiniach innych kupujących. To nowoczesny sposób, by uniknąć nacięciu się na ładne obrazki i znaleźć produkt idealnie pasujący do Twojego stylu życia.

Możesz wpisać np. "frytkownica beztłuszczowa dla dużej rodziny", a sztuczna inteligencja Ceneo w odpowiedzi podsunie kilka modeli, które - na podstawie recenzji oraz opisu własnego produktu - uzna za najbardziej odpowiadające twoim wymaganiom.

ZapytAI na Ceneo

Black Friday z Ceneo to doświadczenie, które pozytywnie cię zaskoczy

Zamiast ślepo gonić za promocjami, lepiej podejść do zakupów z głową - i z Ceneo. Serwis oprócz porównywarki cen oferuje wszystko, czego potrzebujesz podczas Black Friday: Kup Teraz, żeby kupować bez przeklikiwania się przez sklepy, Ceneo free, które pozwoli Ci nie płacić za wysyłkę, kupony w aplikacji, które obniżą cenę zakupów, i ZapytAI, które podpowie, jakie produkty w danej kategorii mogą być dla ciebie interesujące.

To nie Black Friday ma Cię zaskoczyć - to Ty zaskocz go dobrym przygotowaniem do zakupów.

12.11.2025 16:07
Tagi: Black FridayCeneopromocjeZakupy online
