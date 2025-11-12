Ładowanie...

Powodów na poznanie lokalizacji innej osoby może być wiele - jak choćby chęć zapewnienia jej bezpieczeństwa, czy też odnalezienia jej w wypadku zaginięcia. Pozwala to też oszacować, jak długo będziemy czekać na jej przybycie. Jest kilka usług oraz aplikacji, które na to pozwalają.

Trzeba przy tym oczywiście pamiętać, że śledzenie danej osoby bez jej wiedzy - niezależnie od tego czy mamy na myśli fizyczną działalność, podrzucenie jej lokalizatora, czy też instalację na jej telefonie czy laptopie oprogramowania szpiegującego - jest nieetyczne, a często nielegalne.



W tym tekście nie znajdziecie więc listy najlepszych programów szpiegowskich, czy też urządzeń lokalizujących z podsłuchem, a jedynie legalne metody i porady, dzięki którym udostępnicie swoją lokalizację sami, bądź sprawdzicie czyjąś lokalizację - oczywiście za zgodą tej osoby.

Od jakiegoś czasu dużą popularnością cieszą się również niewielkie lokalizatory, które można podpiąć dosłownie wszędzie - do kluczy czy roweru takie jak Apple AirTag. Inne firmy mają swoje rozwiązania jak choćby Samsung Galaxy SmartTag, czy też podobne tego typu urządzenia firm Baseus, czy Chipolo.

Jak sprawdzić czyjąś lokalizację?

Przede wszystkim we współpracy z daną osobą, która chce udostępniać nam swoją lokalizację. W wielu przypadkach wystarczy po prostu smartfon z dostępem do podstawowych usług jak Mapy Google - nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania, ani dokupowania urządzeń jak sprzętowy lokalizator. Chociaż oczywiście można skorzystać również z takich rozwiązań.

1 / 2 W pierwszym kroku trzeba wcisnąć zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, a w drugim wybrać z listy p...

Jak sprawdzić czyjąś lokalizację w mapach Google?

Wystarczy poprosić daną osobę, by włączyła udostępnianie lokalizacji w Mapach Google. Należy kliknąć w ikonkę profilową i wybrać opcję Udostępnianie lokalizacji.

1 / 4 W aplikacji Znajdź, aby udostępnić swoje położenie, musimy najpierw wcisnąć tę ikonkę plusika

Jak sprawdzić czyjąś lokalizację z użyciem usługi Znajdź od Apple’a na iPhonie i AirTagów?

Aby udostępnić swoją lokalizację bliskim w sieci Znajdź od Apple’a, musimy ją otworzyć i wcisnąć ikonkę z plusem po prawej stronie ekranu. Potem z wyskakującego menu wybieramy opcję Udostępniaj moje położenie. Należy tutaj wskazać kontakt, któremu chcemy udostępnić lokalizację. Możemy też przypisać do naszego konta AirTaga i udostępnić go bliskim w zakładce Przedmioty. Swoją lokalizację możemy również udostępniać automatycznie wszystkim członkom rodziny. W tym celu należy przejść do sekcji iCloud w Ustawieniach i wybrać opcję Rodzina.

1 / 3 W celu wysłania lokalizacji na iMessage należy wcisnąć guzik plusa po lewej stronie pola tekstowego

Jak sprawdzić czyjąś lokalizację z użyciem iMessage od Apple’a na iPhonie?

Udostępnianie lokalizacji działa również w ramach komunikatora iMessage od Apple’a. W tym celu należy wcisnąć guzik plusika po lewej stronie pola do wpisywania treści wiadomości i wybrać odpowiednią opcję po przewinięciu listy w dół. Potem wybieramy, czy chcemy udostępniać lokalizację na żywo (i przez jaki czas), czy też jedynie pinezkę z konkretnymi koordynatami.

1 / 2

Jak sprawdzić czyjąś lokalizację za pomocą komunikatora WhatsApp?

Do poznania lokalizacji innej osoby można wykorzystać również inne komunikatory, takie jak WhatsApp. Aby ją udostępnić, wystarczy wejść do czatu z daną osobą, tudzież grupą osób i tapnąć ikonę plusika, a potem wybrać opcję Położenie, by rozpocząć transmisję lokalizacji - możemy nawet określić czas jej trwania.

1 / 3

Jak sprawdzić czyjąś lokalizację za pomocą komunikatora Messenger?

Analogicznie jak w przypadku iMessage i WhatsAppa. W tym celu należy wcisnąć guzik po lewej stronie pola tekstowego na wpisanie wiadomości oraz wybrać opcję Lokalizacja. Udostępnianie położenia w ten sposób jest szczególnie wygodne np. w czasie wycieczek, gdzie komunikujemy się z grupą osób przez komunikator.

Jak sprawdzić czyjąś lokalizację podczas przejazdu Uberem, czy Boltem?

Tutaj sprawa jest najprostsza - trzeba po prostu poprosić osobę o udostępnienie swojego przejazdu. Taką możliwość dają aplikacje popularnych przewoźników jak Bolt, czy Uber. W ten sposób możemy śledzić w czasie rzeczywistym całą trasę przejazdu. Niektórzy przewoźnicy udostępnili również opcję nagrywania audio podczas przejazdu.

Jak sprawdzić czyjąś lokalizację za pomocą namierzania karty SIM (po numerze telefonu)?

Da się to zrobić, ale nie jest to metoda doskonała. Po pierwsze nie jest to metoda specjalnie precyzyjna, bowiem opiera się nadajnikach BTS. Po drugie można znaleźć setki aplikacji tego typu, a wiele z nich to złośliwe oprogramowanie. Po trzecie wymaga od nas wcześniejszych formalności, m.in. zgody właściciela karty SIM na lokalizowanie, którą należy załatwić u operatora (usługa może być płatna).

Po czwarte i ostatnie - podobnie jak w powyższych przypadkach wymaga ona włączonego telefonu - jeśli telefon się rozładował bądź uległ zniszczeniu, nie namierzymy osoby po numerze telefonu. Wśród usług tego typu warto wyróżnić chyba tylko Gdzie Jest Dziecko?, bowiem działa ona we współpracy z polskimi operatorami - zarówno Orange, Play, Plus, jak i T-Mobile.

Piotr Grabiec 12.11.2025 21:12

