Jak udostępnić komuś lokalizację? Oto trzy sposoby

Nie tak obce są nam czasy, gdy udostępnianie lokalizacji było niczym innym jak dzwonieniem i podawaniem adresu, pod którym się znajdujemy. A gdy adres mało mówił, liczyliśmy na działanie wyobraźni i opisanie lokalizacji (oraz sposobu dojazdu do niej) za pomocą punktów orientacyjnych – budynków, zabytków, charakterystycznych miejsc.



Obecnie jest znacznie łatwiej i by wiedzieć, gdzie ktoś jest, wystarczy poprosić go, by udostępnił swoją lokalizację, do której poprowadzi nas jedna z wielu usług map i nawigacji. Ale jak właściwie udostępnić komuś swoją lokalizację? Wyjaśnimy to w tym poradniku.