Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Jest na to kilka sposobów

Da się to zrobić, ale nie jest to metoda doskonała. Po pierwsze nie jest to metoda specjalnie precyzyjna, bowiem opiera się nadajnikach BTS. Po drugie można znaleźć setki aplikacji tego typu, a wiele z nich to złośliwe oprogramowanie. Po trzecie wymaga od nas wcześniejszych formalności, m.in. zgody właściciela karty SIM na lokalizowanie, którą należy załatwić u operatora (usługa może być płatna). Po czwarte i ostatnie - podobnie jak w powyższych przypadkach wymaga ona włączonego telefonu - jeśli telefon się rozładował, bądź uległ zniszczeniu nie namierzymy osoby po numerze telefonu.