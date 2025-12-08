Ładowanie...

Seniorzy są jedną z najbardziej aktywnych grup w internecie i często chcą korzystać z nowych technologii, ale czasem się ich boją. Są również seniorzy, którzy wymagają większej troski ze strony bliskich. Dlatego wybraliśmy kilka różnych prezentów, którymi nie dość, że są warte uwagi, to sprawią im radość.

Szukasz ciekawego prezentu dla seniora, ale nie masz pomysłu, co mógłbyś wybrać? Spokojnie, od tego jesteśmy my, żeby w zalewie ofert wybrać te najciekawsze, które sprawią uśmiech na twarzy twojej babci albo dziadka. Prezenty sprawdzą się również dla starszych znajomych, bo wiek to tylko liczba, a każdy może korzystać z dobrodziejstw technologii.

Huawei Watch D2 za 1299 zł (taniej o 200 zł)

To wyjątkowy smartwatch na polskim rynku. Dzięki specjalnej pompowanej opasce działa tak jak prawdziwy ciśnieniomierz i do tego ma certyfikację medyczną, co gwarantuje dokładność pomiarów. Przełomem jest możliwość włączenia pomiaru ABPM, czyli procedury, która ma na celu dokładne zbadanie naszego ciśnienia. Zegarek przez co najmniej 24 godziny wykonuje przynajmniej 20 pomiarów ciśnienia, w tym 7 w ciągu nocy. W ciągu dnia mierzenie odbywa się co 15 lub 30 minut (ustawiamy to samodzielnie). Na pewno słyszeliście o ABPM, tylko znacie ją pod inną nazwą - holter ciśnieniowy. Wynik jest bardzo dokładny i pozwala na kompleksową ocenę ciśnienia krwi w różnych sytuacjach i porach dnia, co daje pełny obraz stanu zdrowia pacjenta.

W prezencie z zegarkiem dostajecie wagę Huawei Scale 3 całkowicie za darmo oraz darmową wymianę poduszki powietrznej w ciągu 2 lat od zakupu. Huawei Watch D2 ma wszystkie funkcje smartwatcha, a więc monitoruje ponad 100 aktywności sportowych, a także potrafi monitorować najważniejsze parametry zdrowotne 24 godziny na dobę. Jest niezastąpiony w dbaniu o zdrowie. Dodatkowo w aplikacji Huawei Zdrowie możemy włączyć udostępnianie wyników innym osobom, więc możemy podarować zegarek seniorowi, a samemu będziemy mieć na bieżąco pogląd na stan zdrowia obdarowanego i możemy zareagować odpowiednio wcześniej gdyby pojawiło się coś niepokojącego. Gamechanger moi państwo, gamechanger.

SPRAWDŹ OFERTĘ Huawei Watch D2 Media Expert

Opaska Locon za 648 zł

To gadżet, który może uratować życie. Opaska SOS nie różni się od zwykłego zegarka czy opaski sportowej, ale jest wsparta oprogramowaniem stworzonym z myślą o ratowaniu życia. W połączeniu z aplikacją mobilną urządzenie kontroluje parametry zdrowotne osoby, która nosi opaskę. Taki sprzęt pozwoli odpowiednio wcześniej zareagować w razie nagłego wypadku. Do kompletu z opaską dostajemy kartę SIM, dzięki której opaska może wykonywać i odbierać połączenia oraz informować bliskich o np. upadku starszej osoby.

Sprzęt został wyposażony w duży guzik SOS na wyświetlaczu, który aktywuje główną funkcję urządzenia – wzywanie pomocy. Po kliknięciu odpowiednie powiadomienie o problemie zostanie wysłane na smartfon osoby (opiekuna), która dodała do aplikacji urządzenie. Opaska może zdalnie mierzyć najważniejsze parametry życiowe, takie jak ciśnienie tętnicze, puls, saturacja oraz temperatura. Jeśli pomiary będą odbiegać od normy, system automatycznie wyśle odpowiednie powiadomienie do aplikacji na smartfon opiekuna. Dzięki wbudowanej karcie SIM istnieje możliwość nawiązania połączenia z opaską (możliwe jest wpisanie zaufanych numerów telefonów, aby nie zdarzały się przypadkowe połączenia), a także lokalizacji osoby za pomocą GPS.

SPRAWDŹ OFERTĘ Opaska Locon Orange

Elektryczny ogrzewacz do stóp za 82,86 zł (7% zniżki)

Nie znam seniora, który nie skarży się na to, że jest mu zimno w nogi, niezależnie od pory roku. I właśnie dla nich idealnie sprawdzi się taki ogrzewacz. W środku jest miękka wyściółka, zmieszczą się tam stopy w rozmiarze do 46, więc całkiem spore.

Ogrzewacz ma trzy poziomy temperatury, działa po podłączeniu do prądu i rozgrzewa się maksymalnie do 70 stopni. Wkładkę ze środka można prać w pralce, co ułatwia zachowanie higieny. Ogrzewacz ma ochronę przed przegrzaniem oraz automatyczne wyłączenie po 90 minutach, jeżeli użytkownik sam wcześniej tego nie zrobi. Sterujemy nim za pomocą pilota, więc nie musimy się schylać.

SPRAWDŹ OFERTĘ Elektryczny podgrzewacz do stóp Allegro

Masażer do ciała Beurer MG 40 - 120 zł

Dobrym prezentem dla seniora może być masażer do ciała. Przykładem takiego produktu jest Beurer MG 40. To kompaktowe i przyjazne urządzenie do wysokiej jakości masażu w domu. Ma na celu niesienie ukierunkowanej ulgi od bólu i napięcia mięśni dzięki emitowanemu światłu podczerwonemu. Ciepło wydzielane przez światło podczerwone wnika głęboko w tkankę skórną i mięśniową, co sprzyja relaksacji i poprawie krążenia krwi. Główną cechą tego masażera jest obrotowa głowica masująca rotująca w zakresie 180 stopni. Beurer MG 40 wyposażony jest też w 3-stopniową regulację rączki.

SPRAWDŹ OFERTĘ Beurer MG 40 Komputronik

Ciśnieniomierz TECH-MED TMA-500 PRO za 105,86 zł

Starszym osobom często doskwierają problemy z ciśnieniem, więc dobrym prezentem może się okazać ciśnieniomierz taki jak TECH-MED TMA-500 PRO. Montuje się go na ramieniu (wielkość mankietu: 22-42 cm), po czym urządzenie prowadzi pomiar oscylometryczny z automatycznym pompowaniem. Pozwala również na mierzenie pulsu, wykrywa arytmię, a także zapamiętuje daty i czas pomiaru. Zakres pomiarów ciśnienia to od 30 do 280 mmHg. W zestawie dostajemy zasilacz.

Czytnik e-booków ONYX BOOX Go 7” - 999 zł

Wielu seniorów uwielbia czytać, ale fizyczne książki są dla nich problematyczne ze względu na problemy ze wzrokiem. Dobrym pomysłem może być zakup czytnika e-booków z większym niż standardowy ekranem. Przykładem takiego urządzenia jest ONYX BOOX Go 7”, który w przeciwieństwie do sprzętów z rodziny Amazon Kindle ma menu w języku polskim. Najważniejsza z perspektywy seniorów jest w sprzętach z tej kategorii możliwość powiększania treści tak, aby wygodnie się ją czytało.

Piotr Grabiec 08.12.2025 14:20

