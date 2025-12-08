Windows żegna kolejny relikt przeszłości. Nie będę tęsknił

Ładowanie...

Dla zwykłego użytkownika to detal, dla administratorów i geeków - narzędzie, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienną pracę. Małe, niepozorne, od lat archaiczne, a jednocześnie diabelnie skuteczne. Okno dialogowe Uruchom (Win+R) praktycznie nie zmieniło się od czasów Windowsa 95. W Windowsie 11 wygląda jak przybysz z innej epoki, wklejony na siłę w nowoczesny interfejs. Ten dysonans wreszcie znika. Microsoft rozpoczął testy przeprojektowanego okna Uruchom.

Co dokładnie się zmienia?

Okno Uruchom w Windowsie 11 25H2 (stan na dziś)

Nowa wersja Win+R trafiła do kanału testowego Windows 11 i została oparta na frameworku Windows App SDK / WinUI. To oznacza, że okno wreszcie korzysta z tych samych fundamentów, co reszta systemu.

Najważniejsze nowości:

Nowoczesny wygląd spójny z Windowsem 11: zaokrąglone rogi, półprzezroczyste tło, nowe ikony i proporcje. Okno wreszcie wygląda jak część współczesnego systemu, a nie relikt z Windowsa 2000.

Pełna obsługa trybu ciemnego: dotąd Win+R raził białym tłem nawet w dark mode. Teraz automatycznie dopasowuje się do motywu.

Nowy pasek tytułu i przyciski: klasyczny pasek zastąpiła nowa geometria rodem z Windowsa 11. Całość przypomina współczesne okna ustawień czy alerty systemowe.

Lepsza typografia i proporcje: zastosowano font Segoe UI Variable, a pola i przyciski są większe, bardziej dotykowe - co ma znaczenie na laptopach hybrydowych i tabletach.

Funkcjonalnie Win+R pozostaje tym samym narzędziem: wpisujesz polecenie, ścieżkę albo skrót i uruchamiasz. Microsoft nie próbuje zrobić z niego launchera aplikacji w stylu Spotlight - to przede wszystkim lifting i ujednolicenie z resztą systemu.

Dla przeciętnego użytkownika to drobiazg. Ale dla power userów Win+R to codzienny chleb:

błyskawiczny dostęp do narzędzi administracyjnych (regedit, services.msc, gpedit.msc),

szybkie otwieranie folderów (%appdata%, shell:startup, ścieżki sieciowe UNC),

kombinacje ze skrótami (Win+R → cmd → Enter - i już jesteś w konsoli).

Problem polegał na tym, że w świecie Fluent Design nagle wyskakiwało surowe, kanciaste okienko rodem z CRT. Wrażenie spójności rozpadało się jak domek z kart. To dokładnie ten sam zgrzyt, który przez lata dotyczył starego panelu sterowania czy menedżera zadań. Microsoft od dawna przekonuje, że Windows 11 to nowy rozdział. Ale dopóki w systemie żyją duchy Windowsa 95 to trudno było mówić o pełnej transformacji. Nowe okno Uruchom to jeden z brakujących puzzli w tej układance.

Migracja do nowego frameworka UI otwiera drogę do przyszłych zmian: inteligentnych podpowiedzi, integracji z historią zasobów czy nawet pluginów. Microsoft wybrał strategię małych kroków - najpierw spójność wizualna, potem ewentualne innowacje.

Na razie zmiany są dostępne w kompilacjach Insider. Do stabilnej wersji Windows 11 trafią zapewne w jednej z większych aktualizacji w przyszłym roku. Jak zwykle szczegóły mogą się jeszcze zmienić na podstawie feedbacku testerów. Dla wielu użytkowników będzie to detal, który przejdzie niezauważony. Ale dla tych, którzy korzystają z Win+R codziennie to mały, lecz satysfakcjonujący krok w stronę systemu, który jest nie tylko funkcjonalny, ale i spójny wizualnie.

Maciej Gajewski 08.12.2025 06:27

