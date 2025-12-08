Logo
Windows żegna kolejny relikt przeszłości. Nie będę tęsknił

Tym razem chodzi o okno, które wielu z nas wciąż używa codziennie. Bastion ery Windowsa 95 właśnie się kruszy.

Maciej Gajewski
Windows 11 Uruchom wygląd
Dla zwykłego użytkownika to detal, dla administratorów i geeków - narzędzie, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienną pracę. Małe, niepozorne, od lat archaiczne, a jednocześnie diabelnie skuteczne. Okno dialogowe Uruchom (Win+R) praktycznie nie zmieniło się od czasów Windowsa 95. W Windowsie 11 wygląda jak przybysz z innej epoki, wklejony na siłę w nowoczesny interfejs. Ten dysonans wreszcie znika. Microsoft rozpoczął testy przeprojektowanego okna Uruchom.

Co dokładnie się zmienia?

Okno Uruchom w Windowsie 11 25H2 (stan na dziś)

Nowa wersja Win+R trafiła do kanału testowego Windows 11 i została oparta na frameworku Windows App SDK / WinUI. To oznacza, że okno wreszcie korzysta z tych samych fundamentów, co reszta systemu. 

Najważniejsze nowości: 

  • Nowoczesny wygląd spójny z Windowsem 11: zaokrąglone rogi, półprzezroczyste tło, nowe ikony i proporcje. Okno wreszcie wygląda jak część współczesnego systemu, a nie relikt z Windowsa 2000.
  • Pełna obsługa trybu ciemnego: dotąd Win+R raził białym tłem nawet w dark mode. Teraz automatycznie dopasowuje się do motywu.
  • Nowy pasek tytułu i przyciski: klasyczny pasek zastąpiła nowa geometria rodem z Windowsa 11. Całość przypomina współczesne okna ustawień czy alerty systemowe.
  • Lepsza typografia i proporcje: zastosowano font Segoe UI Variable, a pola i przyciski są większe, bardziej dotykowe - co ma znaczenie na laptopach hybrydowych i tabletach. 

Funkcjonalnie Win+R pozostaje tym samym narzędziem: wpisujesz polecenie, ścieżkę albo skrót i uruchamiasz. Microsoft nie próbuje zrobić z niego launchera aplikacji w stylu Spotlight - to przede wszystkim lifting i ujednolicenie z resztą systemu. 

Dla przeciętnego użytkownika to drobiazg. Ale dla power userów Win+R to codzienny chleb: 

  • błyskawiczny dostęp do narzędzi administracyjnych (regedit, services.msc, gpedit.msc), 
  • szybkie otwieranie folderów (%appdata%, shell:startup, ścieżki sieciowe UNC), 
  • kombinacje ze skrótami (Win+R → cmd → Enter - i już jesteś w konsoli). 

Problem polegał na tym, że w świecie Fluent Design nagle wyskakiwało surowe, kanciaste okienko rodem z CRT. Wrażenie spójności rozpadało się jak domek z kart. To dokładnie ten sam zgrzyt, który przez lata dotyczył starego panelu sterowania czy menedżera zadań. Microsoft od dawna przekonuje, że Windows 11 to nowy rozdział. Ale dopóki w systemie żyją duchy Windowsa 95 to trudno było mówić o pełnej transformacji. Nowe okno Uruchom to jeden z brakujących puzzli w tej układance. 

Migracja do nowego frameworka UI otwiera drogę do przyszłych zmian: inteligentnych podpowiedzi, integracji z historią zasobów czy nawet pluginów. Microsoft wybrał strategię małych kroków - najpierw spójność wizualna, potem ewentualne innowacje. 

Na razie zmiany są dostępne w kompilacjach Insider. Do stabilnej wersji Windows 11 trafią zapewne w jednej z większych aktualizacji w przyszłym roku. Jak zwykle szczegóły mogą się jeszcze zmienić na podstawie feedbacku testerów.  Dla wielu użytkowników będzie to detal, który przejdzie niezauważony. Ale dla tych, którzy korzystają z Win+R codziennie to mały, lecz satysfakcjonujący krok w stronę systemu, który jest nie tylko funkcjonalny, ale i spójny wizualnie. 

Maciej Gajewski
08.12.2025 06:27
