Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups

Microsoft wciąż traktuje swoich klientów jak nieświadomych beta‑testerów. Najnowsza łatka poglądowa KB5070311 miała wprowadzić długo oczekiwane poprawki trybu ciemnego. Zamiast tego serwuje… biały błysk w Eksploratorze plików, który skutecznie psuje komfort pracy. 

Maciej Gajewski
Eksplorator plików błyska
I to nie jedyny problem, który przeszedł przez sito kontroli jakości w Redmond.

Tryb ciemny, który oślepia

Dark mode w Windowsie to temat, który ciągnie się od lat. Microsoft obiecywał spójność i dopracowanie, a aktualizacja KB5070311 faktycznie rozszerza ciemny motyw na okna dialogowe kopiowania, przenoszenia czy usuwania plików. Brzmi dobrze? Niestety, efekt jest odwrotny.

Czytaj też:

Każde uruchomienie Eksploratora w trybie ciemnym kończy się krótkim, ale bolesnym dla oczu błyskiem białego ekranu. Zjawisko pojawia się nie tylko przy starcie aplikacji, ale też podczas podstawowych czynności:

  • przechodzenia między widokami Ekran główny i Galeria, 
  • otwierania nowej karty, 
  • włączania lub wyłączania okienka szczegółów, 
  • kliknięcia Więcej szczegółów w trakcie kopiowania plików. 

Jakby tego było mało, aktualizacja przyniosła drugi poważny błąd. Ikony opcji logowania na ekranie blokady… zniknęły.  Przycisk zmiany metody uwierzytelniania (np. między PIN‑em a hasłem) nadal działa, ale jest kompletnie niewidoczny. Microsoft radzi, by najechać kursorem na pusty obszar i kliknąć. Brzmi jak instrukcja obsługi prototypu, a nie gotowego produktu.  Co gorsza, problem nie jest nowy. Pojawił się już w sierpniu w aktualizacji KB5064081 i do dziś nie został naprawiony.

Eksplorator plików na chwilę przed załadowaniem rozświetla ciemny pokój (Windows 11 25H2 26200.7309)

Trzeba uczciwie przyznać: grudniowa aktualizacja KB5070311 nie jest wyłącznie pasmem wpadek. Oto najważniejsze zmiany w Windows 11 (wersje 24H2 i 25H2):

  • Eksplorator plików: odświeżone okna dialogowe operacji na plikach w ciemnym motywie, uproszczone menu kontekstowe, poprawki miniatur wideo i błędów paska narzędzi.
  • Gaming: pełnoekranowe doświadczenie Xbox (Full Screen Experience) na większej liczbie urządzeń, w tym handheldach. Możliwość ustawienia Xbox jako aplikacji startowej.
  • System: łatwiejsze uruchamianie Virtual Workspaces (Hyper‑V, Windows Sandbox) z poziomu Ustawień, nowa strona Informacje, poprawki wydajności na monitorach 8K+, emulacja AVX/AVX2 na układach ARM64. 

Brzmi imponująco, ale trudno cieszyć się nowościami, gdy podstawowe funkcje rażą błędami.

Microsoft przyznaje się do winy, ale nie daje rozwiązania

Oficjalna dokumentacja aktualizacji zawiera sekcję Znane problemy, w której Microsoft przyznaje się do obu błędów. Firma zapewnia, że pracuje nad poprawką. I… na tym koniec. Nie ma obejść, nie ma szybkich łatek. Jak tak oczywisty błąd mógł przejść przez proces testowania? Wystarczy raz uruchomić Eksplorator w trybie ciemnym, by zobaczyć problem. To nie przypadek brzegowy, to nie egzotyczna konfiguracja sprzętowa. To błąd, który powinien zostać wychwycony natychmiast. 

Microsoft zapowiedział, że w grudniu - ze względu na okres świąteczny - nie opublikuje kolejnej aktualizacji poglądowej. Standardowe wydania wrócą dopiero w styczniu 2026. Oznacza to, że użytkownicy Windowsa 11 będą musieli żyć z błyskającym Eksploratorem jeszcze przez kilka tygodnia. Ironia jest tu aż nazbyt wyraźna: aktualizacja, która miała poprawić ciemny motyw sprawiła, że korzystanie z niego stało się fizycznie nieprzyjemne.

02.12.2025 15:28
