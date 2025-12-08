Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Osłona reaktora w Czarnobylu dziurawa jak durszlak. Ma 330 dziur

Miała chronić Europę przez co najmniej sto lat. Kosztowała astronomiczną kwotę 1,75 mld dol. i stanowiła inżynieryjny cud techniki. Dziś Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) bije na alarm.

Bogdan Stech
Miała chronić Europę przez co najmniej sto lat. Kosztowała astronomiczną kwotę 1,75 mld dol. i stanowiła inżynieryjny cud techniki. Dziś Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) bije na alarm. Nowa Bezpieczna Powłoka w Czarnobylu, po uderzeniu drona, straciła swoją szczelność. To, co miało być hermetycznym więzieniem dla radioaktywnego pyłu, zaczyna przypominać durszlak.
REKLAMA

Nowa Bezpieczna Powłoka w Czarnobylu, po uderzeniu drona, straciła swoją szczelność. To, co miało być hermetycznym więzieniem dla radioaktywnego pyłu, zaczyna przypominać durszlak.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że temat Czarnobyla mamy domknięty i to dosłownie. W 2016 r. nad owianym złą sławą Reaktorem Czwartym nasunięto gigantyczną arkę, która miała ostatecznie odizolować stare, sowieckie błędy od reszty świata.

REKLAMA

Niestety, wojna (bandycka napaść Rosji na Ukrainę) nie omija nawet miejsc, które powinny być nietykalne. MAEA opublikowała w piątek raport, który brzmi jak scenariusz filmu katastroficznego: tarcza ochronna doznała tak poważnych uszkodzeń, że nie spełnia już swojej podstawowej funkcji. Promieniowanie nie jest w pełni izolowane.

Druga skóra elektrowni

Aby zrozumieć skalę problemu, trzeba przypomnieć sobie, czym właściwie jest uszkodzona struktura. Nowa Bezpieczna Powłoka (ang. New Safe Confinement, NSC) to nie byle blaszany garaż. To konstrukcja o wysokości 110 m, bez problemu schowalibyśmy pod nią warszawski Stadion Narodowy.

Została zbudowana, aby przykryć stary, betonowy sarkofag wzniesiony w pośpiechu przez ZSRR tuż po wybuchu w 1986 r. Tamta betonowa skorupa miała wytrzymać 30 lat i pod koniec swojego życia była już dziurawa jak rzeszoto, grożąc zawaleniem. NSC, kosztujące 1,75 mld dol., miało być drugą skórą, hermetyczną, nowoczesną i wyposażoną w systemy wentylacji, które zapobiegają korozji. Miało dać nam spokój na 100 lat.

Tymczasem inspektorzy MAEA, którzy odwiedzili elektrownię w zeszłym tygodniu, wydali wyrok: tarcza straciła swoje "główne funkcje bezpieczeństwa", w tym zdolność do pełnego odizolowania wnętrza. To, co jest w środku, ma teraz łatwiejszą drogę na zewnątrz.

Jeden dron, tygodnie pożaru i 330 dziur

Winowajcą nie jest czas ani wady konstrukcyjne, ale wojna. W lutym tego roku w strukturę uderzył dron, który należał do Rosji. To nie było zwykłe draśnięcie. Uderzenie wywołało pożar zewnętrznej okładziny, który tlił się tygodniami.

Skutki są o wiele poważniejsze, niż początkowo sądzono. Lutowy atak pozostawił w dachu dziurę o powierzchni około 15 m2. To jednak nie koniec. Akcja gaśnicza i późniejsze działania ratunkowe sprawiły, że w poszyciu NSC powstało łącznie około 330 otworów.

Rafael Mariano Grossi, dyrektor generalny MAEA, przyznał, że choć wykonano "ograniczone naprawy tymczasowe", sytuacja jest daleka od normy. Tarcza, która miała być szczelna jak batyskaf, została naruszona. Agencja potwierdziła też uszkodzenie głównego dźwigu wewnątrz konstrukcji, kluczowego narzędzia, które miało w przyszłości posłużyć do zdalnego rozbierania starego, radioaktywnego Sarkofagu.

Czy coś nam grozi?

Tutaj trzeba ostudzić emocje, ale jednocześnie zachować czujność. MAEA uspokaja w jednej kwestii: nie ma ryzyka zawalenia się konstrukcji. Nośne elementy stalowe są bezpieczne, a systemy monitoringu działają. Nie grozi nam nagłe runięcie gigantycznej hali na reaktor.

Problemem jest jednak co innego, niewidzialny zabójca w postaci radioaktywnego pyłu i gazów. Uszkodzenie szczelności oznacza, że wewnątrz kopuły zmieniają się warunki. Wilgoć wdziera się do środka, przyspieszając korozję elementów, które miały trwać dekady.

Co gorsza, brak hermetyczności oznacza, że w przypadku wzbicia się radioaktywnego kurzu wewnątrz hali (co jest tam zjawiskiem naturalnym), może on wydostać się na zewnątrz.

Władze początkowo obawiały się, że sam wybuch drona rozrzuci pył, ale na szczęście czujniki nie wykazały wówczas skoku promieniowania. Jednak najnowszy raport MAEA jasno wskazuje: długoterminowe szkody są większe, niż myśleliśmy.

Więcej o Czarnobylu przeczytasz w:

Co dalej z czarnobylską arką?

Sytuacja jest patowa. Z jednej strony mamy uszkodzoną strukturę, która wymaga natychmiastowych, kapitalnych remontów, w tym przywrócenia kontroli wilgotności i załatania setek dziur. Z drugiej strony, wszystko to dzieje się w strefie działań wojennych, gdzie logistyka i bezpieczeństwo ekip remontowych stoją pod znakiem zapytania, bo bandycka rosyjska armia regularnie atakuje cywilów, w tym różne ekipy remontowe.

REKLAMA

Raport MAEA to żółta kartka dla świata. Przypomina nam, że atomowe dziedzictwo Związku Radzieckiego wciąż jest problemem, który wymaga nieustannej opieki i miliardowych nakładów. A nowoczesna inżynieria, choć potrafi okiełznać atom, wciąż jest bezradna w starciu z bezsensowną destrukcją wojny.

Jeśli nie zostaną podjęte "terminowe i kompleksowe działania naprawcze", jak apeluje Grossi, tarcza za miliardy może stać się pomnikiem zmarnowanej szansy na bezpieczeństwo.

REKLAMA
Bogdan Stech
08.12.2025 10:52
Tagi: CzarnobylElektrownia atomowaodpady radioaktywnepromieniowanie
Najnowsze
9:46
Wyciekło ładowanie w Galaxy S26. Przełom i rozczarowanie jednocześnie
Aktualizacja: 2025-12-08T09:46:56+01:00
9:11
Balice przegrywają z mgłą. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu
Aktualizacja: 2025-12-08T09:11:05+01:00
8:04
Prezent dla faceta z klasą - polecane słuchawki Bowers & Wilkins
Aktualizacja: 2025-12-08T08:04:25+01:00
8:01
Telefony Samsunga wypięknieją. One UI 8.5 już tuż za rogiem
Aktualizacja: 2025-12-08T08:01:07+01:00
7:55
Satelity zrujnują zdjęcia Hubble’a. Symulacje są druzgocące
Aktualizacja: 2025-12-08T07:55:37+01:00
7:14
Wyciekła instrukcja Galaxy Z TriFolda. Wszystkie tajemnice ujawnione
Aktualizacja: 2025-12-08T07:14:43+01:00
6:47
Apple się sypie i to dosłownie. Menadżerowie uciekają jak z tonącego statku
Aktualizacja: 2025-12-08T06:47:38+01:00
6:27
Windows żegna kolejny relikt przeszłości. Nie będę tęsknił
Aktualizacja: 2025-12-08T06:27:49+01:00
6:20
Dworzec Centralny ma już 50 lat. I się totalnie zmieni
Aktualizacja: 2025-12-08T06:20:00+01:00
6:10
Program wGotowości rozczarowuje. Pilotaż do poprawki
Aktualizacja: 2025-12-08T06:10:00+01:00
6:00
Terytorialsi dostali broń, o której marzy front. Już się jej uczą
Aktualizacja: 2025-12-08T06:00:00+01:00
16:40
Google pokazuje, jak bardzo się nie zmieniamy. Niewinność była wieki temu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:40:00+01:00
16:30
Idę ulicą i pytam: czy to AI? Zniszczyli nawet święta
Aktualizacja: 2025-12-07T16:30:00+01:00
16:20
Gwiazdy eksplodują w czasie rzeczywistym. Mamy niezwykła zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-07T16:20:00+01:00
16:10
Nowe polskie schrony dla ludności. Gotowe w 2h, bez wylewania betonu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:10:00+01:00
16:00
Elon Musk to szkodnik. Chciałbym, żeby politycy w końcu zaczęli działać
Aktualizacja: 2025-12-07T16:00:00+01:00
15:00
YouTube pęka od AI slopu. Straszne, czym karmią naszą młodzież
Aktualizacja: 2025-12-07T15:00:00+01:00
13:00
Facebook ułatwi odzyskanie skradzionego konta. "Wreszcie" to chyba za mało
Aktualizacja: 2025-12-07T13:00:00+01:00
11:06
Czy 3I/Atlas to przyjazny ogrodnik, czy seryjny morderca? Zaskakujący zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-12-07T11:06:51+01:00
7:50
Yale stworzył mały - wielki zamek. 5 minut i gotowe
Aktualizacja: 2025-12-07T07:50:00+01:00
7:40
Chiński Falcon zamienił się w kulę ognia. Elon Musk i tak ma się czego bać
Aktualizacja: 2025-12-07T07:40:00+01:00
7:30
Produkowali fake newsy o wojnie, żeby się dorobić. Przerażająca pazerność
Aktualizacja: 2025-12-07T07:30:00+01:00
7:20
Wygląda jak normalna walizka. W samolocie przechodzi jako darmowy plecak
Aktualizacja: 2025-12-07T07:20:00+01:00
7:10
Etykieta przypilnuje temperatury paczki. Genialny wynalazek
Aktualizacja: 2025-12-07T07:10:00+01:00
7:00
ChatGPT jest słaby w hasła. Można odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-07T07:00:00+01:00
16:50
Złoty Pociąg znów rozpala wyobraźnię. "Znalazłem go"
Aktualizacja: 2025-12-06T16:50:00+01:00
16:40
Pół miliarda ludzi do relokacji. Dalej wątpisz, że psujemy klimat?
Aktualizacja: 2025-12-06T16:40:00+01:00
16:30
Służbowy samochód tylko na prąd. Europa szykuje drakońskie prawo
Aktualizacja: 2025-12-06T16:30:00+01:00
16:20
Telefony będą bardziej różnorodne. Niestety głównie w teorii
Aktualizacja: 2025-12-06T16:20:00+01:00
16:10
Wycena SpaceX szybuje do gwiazd. Elon Musk jeszcze bogatszy
Aktualizacja: 2025-12-06T16:10:00+01:00
16:00
iPhone Fold jak iPhone Air. Koniec reliktu przeszłości?
Aktualizacja: 2025-12-06T16:00:00+01:00
11:46
3I/ATLAS to nie tylko kometa. To nasienie życia i cywilizacji
Aktualizacja: 2025-12-06T11:46:06+01:00
9:00
Szukasz prezentu? Sprawdziłem, co może dać ci HAMMER
Aktualizacja: 2025-12-06T09:00:00+01:00
7:50
Przenośna konsola jak laptop do gier. Przesunęli granice tego, co możliwe
Aktualizacja: 2025-12-06T07:50:00+01:00
7:44
Pomiary emisji z kosmosu są do bani. Polacy znaleźli słaby punkt
Aktualizacja: 2025-12-06T07:44:00+01:00
7:33
Słońce zabiło łączność radiową nad Australią. Potężny rozbłysk
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
7:22
Będą drukować kości. Polacy uszyją implanty na miarę
Aktualizacja: 2025-12-06T07:22:00+01:00
7:11
Rządowa aplikacja randkowa? Chcą nas cofnąć do XIX wieku
Aktualizacja: 2025-12-06T07:11:00+01:00
7:01
Twórca ChataGPT spanikował. "Efekt wyjątkowości wyparował"
Aktualizacja: 2025-12-06T07:01:00+01:00
20:30
Zapomniana teoria ciemnej materii wraca. UFO ma być kluczem
Aktualizacja: 2025-12-05T20:30:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA