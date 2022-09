Żaby zmieniły kolor, żeby dostosować się do życia w Czarnobylu. Są czarne, ale żywe

Melanina redukuje też negatywne skutki promieniowania. Rzekotki drzewne ewolucyjnie przystosowały się do skażonego terenu. Czarne osobniki miały większe szanse na przeżycie, więc to one mogły się rozmnażać i przekazywać w tym przypadku lepsze geny. Ewolucja na żywo i w krótkim czasie. Teraz to te czarne żaby są dominującym typem w strefie czarnobylskiej, mimo że w innych rejonach rządzą zielone.