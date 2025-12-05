Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele

Ładowanie...

Dlatego w tym artykule znajdziecie listę smartfonów i innych urządzeń w różnych cenach. Od bardziej przystępnych propozycji za kilkaset złotych aż po najdroższe sprzęty za kilka tysięcy złotych. Wszystkie urządzenia można kupić w wygodnych ratach w Plusie.

Jeśli zdecydujecie się na smartfon, warto do niego dobrać także abonament głosowy. W ramach opłaty 60 zł/mies. po rabatach użytkownik uzyskuje dostęp do internetu mobilnego z paczką 60 GB w kraju, 17,44 GB w roamingu UE, nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów. Oferta to też dostęp do internetu 5G w wybranych miejscach w Polsce na urządzeniach obsługujących technologię. Tak się składa, że wszystkie telefony z dzisiejszego zestawienia ją wspierają.

motorola edge 60 fusion 5G 8/256 GB - prezent za ok. 1100 zł

Zaczynając od tańszych propozycji, mamy motorolę edge 60 fusion 5G. Telefon w Plusie można kupić za 1099 zł w wygodnych 12 ratach po 91,49 zł wpłacając symboliczną złotówkę na start. Dodam, że najniższa cena z 30 dni to 1699 zł, więc jest sporo taniej. Specyfikacja telefonu obejmuje:

ekran: 6,67 cala, OLED, rozdzielczość 1220 × 2712 pikseli, odświeżanie 120 Hz szkło Gorilla Glass 7i;

procesor: MediaTek Dimensity 7300;

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane, obsługa karty microSD 1 TB;

bateria: 5200 mAh, ładowanie przewodowe do 68 W;

aparat: główny 50 Mpix, szeroki 13 Mpix;

wodoszczelność: IP68 oraz IP69.

Niska cena nie powinna was zmylić. Telefon został wyposażony w naprawdę ładny, zakrzywiony po bokach wyświetlacz OLED, niezły procesor oraz przede wszystkim szybkie ładowanie o mocy do 68 W. Sprzęt jest też wodoszczelny, co w tej cenie warto docenić.

Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/128 GB - prezent do 3000 zł

Jeśli mamy wyższy budżet do maksymalnie 3000 zł, dobrym wyborem będzie Samsung Galaxy S25 FE 5G. Telefon w konfiguracji 8/128 GB w sklepie internetowym Plusa kosztuje 2899 zł w 12 ratach po 216,65 zł i 299 zł na start. Telefon może pochwalić się następującymi parametrami:

ekran: Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass Victus+;

procesor: Exynos 2400;

pamięć: 8 GB RAM, 128 GB przestrzeni na dane;

bateria: 4900 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 15 W;

aparat: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix;

wodoszczelność: IP68.

To właściwie jeden z najtańszych smartfonów Samsunga oferujący zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI. Na telefonie edytujemy zdjęcia za pomocą AI, skorzystamy z tłumaczenia wiadomości i rozmów na żywo, tworzenia obrazów na podstawie szkiców czy spersonalizowanego podsumowania Now Brief.

Samsung Galaxy S25 5G 12/128 GB - budżet do 4000 zł

W trochę wyższym budżecie znajdziemy bardziej zaawansowanego Galaxy S25 5G. Telefon w konfiguracji 12/128 GB w Plusie kupimy za 3699 zł w 12 ratach po 279,14 zł i 349 zł na start. Smartfon oferuje:

ekran: Dynamic AMOLED 2X o przekątnej, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass Victus 2;

procesor: Snapdragon 8 Elite;

pamięć: 12 GB RAM, 128 GB przestrzeni na dane;

bateria: 4000 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe 15 W;

aparat: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix;

wodoszczelność: IP68.

Telefon na pierwszy rzut oka może wydawać się słabszy od S25 FE, ale diabeł tkwi w szczegółach. S25 przede wszystkim jest bardziej poręczny i kompaktowy oraz zapewnia wydajniejszy procesor Snapdragon, więcej pamięci oraz lepszy zestaw aparatów. Urządzeniu jednak też nie brakuje wsparcia funkcji sztucznej inteligencji Galaxy AI.

iPhone 17 Pro 256 GB - budżet do 6000 zł

W cenie do 6000 zł kupimy drugi z najbardziej zaawansowanych smartfonów Apple’a, czyli model 17 Pro. Telefon w Plusie kosztuje 5799 zł i można nabyć go w wygodnych ratach - np. 12 rat po 449,99 zł/mies. + 399 zł na start. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozłożyć płatność na dłuższy okres. Urządzenie zostało wyposażone w:

ekran: 6,3 cala, Super Retina XDR OLED, rozdzielczość 1206 × 2622 pikseli, odświeżanie do 120 Hz, szkło Ceramic Shield 2;

procesor: A19 Pro;

pamięć: 256 GB przestrzeni na dane;

bateria: do 28 godzin odtwarzania wideo przesyłania strumieniowo;

aparat: główny 48 Mpix, szeroki 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix z 4-krotnym zbliżeniem;

wodoszczelność: IP68.

Apple w tegorocznym modelu zastosował zupełnie nowy wygląd dzięki obudowie składającej się z aluminium i szkła. Wyspa na aparaty w iPhone 17 Pro jest znacznie większa niż w poprzednich generacjach smartfonów Apple’a, przez co nie da się pomylić nowego modelu ze starszymi. To mniejsza wersja obecnie najlepszego iPhone’a dostępnego na rynku.

Samsung Galaxy Z Fold 7 - nielimitowany budżet

Jeśli macie nielimitowany budżet na smartfona, dobrym wyborem będzie droższy Samsung Galaxy Z Fold 7. Wersja 512 GB w Plusie kosztuje 7499 zł w 12 ratach po 562,5 zł/mies. i 749 zł na start. W urządzeniu znajdziemy najlepsze komponenty:

ekran główny: Dynamic AMOLED 2X, 8 cali, rozdzielczość 2184 × 1968 pikseli, odświeżanie do 120 Hz;

ekran zewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X, 6,5 cala, rozdzielczość 1080 × 2520 pikseli, odświeżanie do 120 Hz;

procesor: Snapdragon 8 Elite;

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB przestrzeni na dane;

bateria: 4400 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe 15 W;

aparat: główny 200 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym zbliżeniem;

wodoszczelność: IP48.

To obecnie najbardziej zaawansowany telefon od Samsunga. Jest nawet lepszy od Galaxy S25 Ultra, co wynika z faktu zastosowania dwóch ekranów i składanej formy. Z recenzji Spider's Web wynika, że to jeden z najlepszych składanych smartfonów na rynku. Urządzenie wyróżnia się nie tylko wysoką wydajnością, ale też cienką obudową. W trybie złożonym mierzy tylko 8,90 mm - po rozłożeniu to zaledwie 4,2 mm!

A co jeśli nie chcemy smartfona? Plus ma też tańsze gadżety za ok. 200 zł

Jeśli nie chcemy wydawać na prezent dużo pieniędzy, możemy zdecydować się na jeszcze tańsze urządzenia w cenie ok. 200 zł. Dla nich też obowiązuje 12 wygodnych rat.

Pierwszym jest przenośny głośnik Bluetooth JBL GO 4, który kosztuje 199 zł (1 zł na start + 12 rat po 16,50 zł). Urządzenie zostało wyposażone w akumulator 850 mAh, dzięki czemu ma odtwarzać muzykę nawet przez 7 godz. Mimo niskiej ceny jakość dźwięku urządzenia stoi na dobrym poziomie. Szczególnie że mówimy o tak małym głośniczku. Sprzęt jest też wodoszczelny, co potwierdzono standardem IP67!

Jeśli wolicie słuchawki zamiast głośnika, to w cenie 229 zł (12 rat po 19 zł + 1 zł na start) kupicie bezprzewodowe TWS-y motorola moto Buds. To słuchawki dokanałowe z funkcją aktywnej redukcji hałasu z otoczenia. Sprzęt oczywiście bazuje na Bluetooth i działa nawet do 9 godz. na jednym ładowaniu.

Szeroki wybór sprzętów idealnie nadających się na prezent pod choinkę znajduje się w Plusie. U operatora znajdziemy zarówno tańsze propozycje, jak i sprzęt z najwyższej półki. Każdy powinien znaleźć coś dostosowanego do własnych potrzeb i budżetu.

Albert Żurek 05.12.2025 09:01

