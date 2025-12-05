  1. SPIDER'S WEB
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele

Smartfon może stanowić idealny pomysł na mikołajkowy lub świąteczny prezent. Oferta producentów różnych marek jest wyjątkowo zróżnicowana. Trudno wybrać zatem najlepszy model w określonej cenie.

Albert Żurek
Dlatego w tym artykule znajdziecie listę smartfonów i innych urządzeń w różnych cenach. Od bardziej przystępnych propozycji za kilkaset złotych aż po najdroższe sprzęty za kilka tysięcy złotych. Wszystkie urządzenia można kupić w wygodnych ratach w Plusie. 

Jeśli zdecydujecie się na smartfon, warto do niego dobrać także abonament głosowy. W ramach opłaty 60 zł/mies. po rabatach użytkownik uzyskuje dostęp do internetu mobilnego z paczką 60 GB w kraju, 17,44 GB w roamingu UE, nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów. Oferta to też dostęp do internetu 5G w wybranych miejscach w Polsce na urządzeniach obsługujących technologię. Tak się składa, że wszystkie telefony z dzisiejszego zestawienia ją wspierają.

motorola edge 60 fusion 5G 8/256 GB - prezent za ok. 1100 zł

Zaczynając od tańszych propozycji, mamy motorolę edge 60 fusion 5G. Telefon w Plusie można kupić za 1099 zł w wygodnych 12 ratach po 91,49 zł wpłacając symboliczną złotówkę na start. Dodam, że najniższa cena z 30 dni to 1699 zł, więc jest sporo taniej. Specyfikacja telefonu obejmuje:

  • ekran: 6,67 cala, OLED, rozdzielczość 1220 × 2712 pikseli, odświeżanie 120 Hz szkło Gorilla Glass 7i;
  • procesor: MediaTek Dimensity 7300;
  • pamięć: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane, obsługa karty microSD 1 TB;
  • bateria: 5200 mAh, ładowanie przewodowe do 68 W;
  • aparat: główny 50 Mpix, szeroki 13 Mpix;
  • wodoszczelność: IP68 oraz IP69.

Niska cena nie powinna was zmylić. Telefon został wyposażony w naprawdę ładny, zakrzywiony po bokach wyświetlacz OLED, niezły procesor oraz przede wszystkim szybkie ładowanie o mocy do 68 W. Sprzęt jest też wodoszczelny, co w tej cenie warto docenić.

Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/128 GB - prezent do 3000 zł

Jeśli mamy wyższy budżet do maksymalnie 3000 zł, dobrym wyborem będzie Samsung Galaxy S25 FE 5G. Telefon w konfiguracji 8/128 GB w sklepie internetowym Plusa kosztuje 2899 zł w 12 ratach po 216,65 zł i 299 zł na start. Telefon może pochwalić się następującymi parametrami:

  • ekran: Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass Victus+;
  • procesor: Exynos 2400;
  • pamięć: 8 GB RAM, 128 GB przestrzeni na dane;
  • bateria: 4900 mAh, ładowanie przewodowe 45 W, bezprzewodowe 15 W;
  • aparat: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix;
  • wodoszczelność: IP68.
Samsung Galaxy S25 FE potwierdzony przez urząd

To właściwie jeden z najtańszych smartfonów Samsunga oferujący zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji Galaxy AI. Na telefonie edytujemy zdjęcia za pomocą AI, skorzystamy z tłumaczenia wiadomości i rozmów na żywo, tworzenia obrazów na podstawie szkiców czy spersonalizowanego podsumowania Now Brief. 

Samsung Galaxy S25 5G 12/128 GB - budżet do 4000 zł

W trochę wyższym budżecie znajdziemy bardziej zaawansowanego Galaxy S25 5G. Telefon w konfiguracji 12/128 GB w Plusie kupimy za 3699 zł w 12 ratach po 279,14 zł i 349 zł na start. Smartfon oferuje:

  • ekran: Dynamic AMOLED 2X o przekątnej, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass Victus 2;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite;
  • pamięć: 12 GB RAM, 128 GB przestrzeni na dane;
  • bateria: 4000 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe 15 W;
  • aparat: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix;
  • wodoszczelność: IP68.

Telefon na pierwszy rzut oka może wydawać się słabszy od S25 FE, ale diabeł tkwi w szczegółach. S25 przede wszystkim jest bardziej poręczny i kompaktowy oraz zapewnia wydajniejszy procesor Snapdragon, więcej pamięci oraz lepszy zestaw aparatów. Urządzeniu jednak też nie brakuje wsparcia funkcji sztucznej inteligencji Galaxy AI. 

iPhone 17 Pro 256 GB - budżet do 6000 zł

W cenie do 6000 zł kupimy drugi z najbardziej zaawansowanych smartfonów Apple’a, czyli model 17 Pro. Telefon w Plusie kosztuje 5799 zł i można nabyć go w wygodnych ratach - np. 12 rat po 449,99 zł/mies. + 399 zł na start. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozłożyć płatność na dłuższy okres. Urządzenie zostało wyposażone w:

  • ekran: 6,3 cala, Super Retina XDR OLED, rozdzielczość 1206 × 2622 pikseli, odświeżanie do 120 Hz, szkło Ceramic Shield 2;
  • procesor: A19 Pro;
  • pamięć: 256 GB przestrzeni na dane;
  • bateria: do 28 godzin odtwarzania wideo przesyłania strumieniowo;
  • aparat: główny 48 Mpix, szeroki 48 Mpix, teleobiektyw 48 Mpix z 4-krotnym zbliżeniem;
  • wodoszczelność: IP68.
iPhone 17 Pro promocja

Apple w tegorocznym modelu zastosował zupełnie nowy wygląd dzięki obudowie składającej się z aluminium i szkła. Wyspa na aparaty w iPhone 17 Pro jest znacznie większa niż w poprzednich generacjach smartfonów Apple’a, przez co nie da się pomylić nowego modelu ze starszymi. To mniejsza wersja obecnie najlepszego iPhone’a dostępnego na rynku.

Samsung Galaxy Z Fold 7 - nielimitowany budżet

Jeśli macie nielimitowany budżet na smartfona, dobrym wyborem będzie droższy Samsung Galaxy Z Fold 7. Wersja 512 GB w Plusie kosztuje 7499 zł w 12 ratach po 562,5 zł/mies. i 749 zł na start. W urządzeniu znajdziemy najlepsze komponenty:

  • ekran główny: Dynamic AMOLED 2X, 8 cali, rozdzielczość 2184 × 1968 pikseli, odświeżanie do 120 Hz;
  • ekran zewnętrzny: Dynamic AMOLED 2X, 6,5 cala, rozdzielczość 1080 × 2520 pikseli, odświeżanie do 120 Hz;
  • procesor: Snapdragon 8 Elite;
  • pamięć: 12 GB RAM, 512 GB przestrzeni na dane;
  • bateria: 4400 mAh, ładowanie przewodowe 25 W, bezprzewodowe 15 W;
  • aparat: główny 200 Mpix, szeroki 12 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix z 3-krotnym zbliżeniem;
  • wodoszczelność: IP48.

To obecnie najbardziej zaawansowany telefon od Samsunga. Jest nawet lepszy od Galaxy S25 Ultra, co wynika z faktu zastosowania dwóch ekranów i składanej formy. Z recenzji Spider's Web wynika, że to jeden z najlepszych składanych smartfonów na rynku. Urządzenie wyróżnia się nie tylko wysoką wydajnością, ale też cienką obudową. W trybie złożonym mierzy tylko 8,90 mm - po rozłożeniu to zaledwie 4,2 mm!

A co jeśli nie chcemy smartfona? Plus ma też tańsze gadżety za ok. 200 zł

Jeśli nie chcemy wydawać na prezent dużo pieniędzy, możemy zdecydować się na jeszcze tańsze urządzenia w cenie ok. 200 zł. Dla nich też obowiązuje 12 wygodnych rat. 

Pierwszym jest przenośny głośnik Bluetooth JBL GO 4, który kosztuje 199 zł (1 zł na start + 12 rat po 16,50 zł). Urządzenie zostało wyposażone w akumulator 850 mAh, dzięki czemu ma odtwarzać muzykę nawet przez 7 godz. Mimo niskiej ceny jakość dźwięku urządzenia stoi na dobrym poziomie. Szczególnie że mówimy o tak małym głośniczku. Sprzęt jest też wodoszczelny, co potwierdzono standardem IP67!

Jeśli wolicie słuchawki zamiast głośnika, to w cenie 229 zł (12 rat po 19 zł + 1 zł na start) kupicie bezprzewodowe TWS-y motorola moto Buds. To słuchawki dokanałowe z funkcją aktywnej redukcji hałasu z otoczenia. Sprzęt oczywiście bazuje na Bluetooth i działa nawet do 9 godz. na jednym ładowaniu. 

Szeroki wybór sprzętów idealnie nadających się na prezent pod choinkę znajduje się w Plusie. U operatora znajdziemy zarówno tańsze propozycje, jak i sprzęt z najwyższej półki. Każdy powinien znaleźć coś dostosowanego do własnych potrzeb i budżetu.

Albert Żurek
05.12.2025 09:01
