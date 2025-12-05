Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Vespa w polskiej armii. Tego drona Rosji nie uda się zagłuszyć

Warszawska Brygada Pancerna chwali się nowym typem bezzałogowców. Zamiast anteny i łącza radiowego – bęben światłowodu ciągnący się za dronem niczym cieniutki sznurek z latawca.

Marcin Kusz
Czołgi nie są same. Vespa FPV wchodzi do gry
REKLAMA

Drony na światłowodach Vespa – tak swój nabytek zaprezentowała w mediach społecznościowych 1. Warszawska Brygada Pancerna. Zamiast klasycznej anteny z kadłuba wychodzi cienki przewód, nawinięty na bęben po stronie operatora. To właśnie światłowód, który zastępuje całe łącze radiowe.

REKLAMA

Brygada informuje, że żołnierze podnoszą kwalifikacje w zakresie wykorzystania dronów FPV i przeszli szkolenie z obsługi bezzałogowców sterowanych po kablu. Taki system pozwala prowadzić loty w trudno dostępnych rejonach, a przede wszystkim znacząco utrudnia przeciwnikowi przejęcie kontroli lub zerwanie łączności. Z punktu widzenia pilota różnica jest niewielka: dalej patrzy w gogle FPV i steruje drążkami radiowego aparatu. Z punktu widzenia elektroniki zmienia się wszystko. Zamiast fal radiowych, podatnych na zakłócenia, sygnał obrazu i komend płynie przez zamknięty światłowód – od stanowiska operatora aż do drona.

Odpowiedź na rosyjską wojnę radioelektroniczną

Na froncie w Ukrainie drony FPV stały się jednym z najskuteczniejszych narzędzi rażenia, ale też jednym z głównych celów rosyjskiej wojny radioelektronicznej. Zagłuszarki rozmieszczane przy zgrupowaniach wojsk potrafią oślepić i ogłuszyć klasyczne bezzałogowce, odcinając je od GPS i od łącza radiowego z operatorem. Dron światłowodowy działa według całkowicie innej logiki. Nie musi się przebijać przez chmurę zakłóceń, bo nie korzysta z szerokopasmowego łącza radiowego. Żeby przerwać łączność, trzeba po prostu przeciąć przewód.

Oczywiście takie rozwiązanie ma także swoje ograniczenia. Można powiedzieć, że dron jest cały czas na uwięzi, więc zasięg lotu wyznacza długość światłowodu, a operator musi uważać, by kabel nie zaczepił się o drzewa, budynki czy przeszkody terenowe. W zamian dostaje jednak narzędzie, które można wysłać w sam środek zagłuszonej strefy i nadal mieć stabilny obraz z głowicy.

Rewolucja FPV wchodzi do jednostek liniowych

To, że 1. Warszawska Brygada Pancerna chwali się szkoleniami na Vespa FPV, dobrze pokazuje, jak bardzo bezzałogowce przestały być zabawką specjalsów. Po doświadczeniach Ukrainy drony trafiły do batalionów piechoty, pancerniaków, artylerii i Wojsk Obrony Terytorialnej. Teraz do tego arsenału dochodzi kolejna specjalizacja: platformy FPV zdolne działać w środowisku ciężko zakłóconym.

Światłowodowe zestawy FPV projektowane są przede wszystkim jako narzędzie rozpoznania i precyzyjnego rażenia na krótszych dystansach, np. w gęstej zabudowie, w rejonach zalesionych czy wokół ważnych obiektów wojskowych. Operator może podprowadzić drona niemal po nitce do kłębka, omijając zasłony dymne, zakłócenia radiowe i przeszkody terenowe.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jest to broń, która ma być przede wszystkim mała, zwinna i bolesna dla przeciwnika, a jednocześnie trudna do uciszenia środkami walki radioelektronicznej. W połączeniu z klasycznymi dronami FPV oraz większymi bezzałogowcami rozpoznawczymi daje to wojsku coś, czego jeszcze kilka lat temu brakowało: gęstą, wielowarstwową chmurę sensorów i efektorów nad polem walki.

REKLAMA
Marcin Kusz
05.12.2025 19:00
Tagi: Drony wojskoweministerstwo obrony narodowejpolskaWojsko
Najnowsze
18:45
Jaki laptop dla gracza na święta 2025? OMEN i Victus z NVIDIA GeForce RTX z serii 50 wyglądają świetnie
Aktualizacja: 2025-12-05T18:45:59+01:00
17:53
NASA wysyła w kosmos potężny teleskop. Będzie szukał obcych
Aktualizacja: 2025-12-05T17:53:08+01:00
17:49
Polskie lotnisko wróciło po przerwie. Przyjmie więcej samolotów
Aktualizacja: 2025-12-05T17:49:31+01:00
17:25
Skąd wziąć choinkę na święta? Miasto ma oryginalny pomysł
Aktualizacja: 2025-12-05T17:25:21+01:00
17:24
Total War wraca do średniowiecza. Biorę urlop
Aktualizacja: 2025-12-05T17:24:58+01:00
16:15
Elon Musk słono zapłaci. Unia Europejska przestaje się cackać
Aktualizacja: 2025-12-05T16:15:17+01:00
15:55
Twórca Linuxa o Elonie Musku. Nie owija w bawełnę
Aktualizacja: 2025-12-05T15:55:01+01:00
15:32
Ukraiński dron upolował jednorożca. Rzadki MiG-29K zestrzelony
Aktualizacja: 2025-12-05T15:32:42+01:00
14:52
Kupujesz telewizor na Święta? Oto co naprawdę warto wybrać
Aktualizacja: 2025-12-05T14:52:12+01:00
14:20
Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery. Streaming wchodzi w nową erę
Aktualizacja: 2025-12-05T14:20:15+01:00
13:35
Najlepszy czytnik e-booków na Święta. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-12-05T13:35:11+01:00
13:21
Zuckerberg przepalił miliardy, teraz się wycofuje. Będą uczyć o tym w podręcznikach
Aktualizacja: 2025-12-05T13:21:11+01:00
13:14
Niemieckie myśliwce nad Polską. Będą pilnować kluczowego regionu
Aktualizacja: 2025-12-05T13:14:38+01:00
12:50
Święta poza schematem. Zaskocz bliskich prezentami Ninja, dającymi radość cały rok
Aktualizacja: 2025-12-05T12:50:35+01:00
11:48
Podsumowanie YouTube 2025 już w Polsce. Możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-12-05T11:48:55+01:00
11:17
Nowe zdjęcie komety 3I/Atlas. Najlepsze do tej pory
Aktualizacja: 2025-12-05T11:17:19+01:00
10:25
Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne
Aktualizacja: 2025-12-05T10:25:24+01:00
10:10
Nie Słońce, lecz supernowa? Szokujący trop w sprawie uziemienia Airbusa A320
Aktualizacja: 2025-12-05T10:10:28+01:00
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
8:44
Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-05T08:44:08+01:00
8:40
Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia
Aktualizacja: 2025-12-05T08:40:01+01:00
8:34
Najlepsze konsole na Święta. Jaki model wybrać na prezent?
Aktualizacja: 2025-12-05T08:34:55+01:00
8:05
Zombie w laboratorium NASA. Bakterie, które przeraziły badaczy
Aktualizacja: 2025-12-05T08:05:55+01:00
8:00
Rok w Zdjęciach Google. Odpalasz Recap i wsiadasz do wehikułu czasu
Aktualizacja: 2025-12-05T08:00:31+01:00
7:51
Mysz i klawiatura jako prezent świąteczny? Łap nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-12-05T07:51:43+01:00
7:50
iPhone Air jest fatalny. Będzie trudno się go pozbyć
Aktualizacja: 2025-12-05T07:50:09+01:00
7:23
Przyjeżdżasz do Burger Kinga, a tam bot. Dogadasz się?
Aktualizacja: 2025-12-05T07:23:56+01:00
6:10
Służba Więzienna buduje tarczę na drony. Koniec zrzutów za mur
Aktualizacja: 2025-12-05T06:10:16+01:00
6:09
Webb złapał parującą planetę. Dosłownie zjada ją gwiazda
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:45+01:00
6:09
Google blokuje ulubioną sztuczkę oszustów. Koniec manipulacji
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:15+01:00
6:07
Garmin wysłał mi swój pierwszy taki zegarek. Prawie pobiegłem do sklepu
Aktualizacja: 2025-12-05T06:07:30+01:00
6:06
PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec. "Inaczej się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-05T06:06:59+01:00
21:34
Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi
Aktualizacja: 2025-12-04T21:34:07+01:00
21:10
Polska z internetem z orbity. Przy tym Starlink to zabawka
Aktualizacja: 2025-12-04T21:10:51+01:00
20:37
Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość
Aktualizacja: 2025-12-04T20:37:21+01:00
20:10
Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów
Aktualizacja: 2025-12-04T20:10:27+01:00
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA