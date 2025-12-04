REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Czołgi nie będą czekać na mosty. Tak NATO przygotowuje się do wojny

Gdy mosty runą, wjeżdżają one: pływające promy M3. NATO coraz poważniej traktuje scenariusz wojny w Europie.

Marcin Kusz
Czołgi nie czekają już na mosty. NATO ma własne
REKLAMA

NATO coraz poważniej przygotowuje się na scenariusz, w którym o powodzeniu operacji zdecydują nie tylko czołgi i rakiety, lecz także to, jak szybko da się je przeprawić przez rzekę. Norwegia właśnie zamówiła amfibijne promy M3, z których korzystają już największe armie Sojuszu, a Niemcy i Wielka Brytania wdrażają nową generację tych pływających mostów zaprojektowanych wprost pod Abramsy i Leopardy.

REKLAMA

Norwegia dołącza do klubu pływających mostów

Norwegia będzie trzecim krajem z Nordyckiej Współpracy Obronnej, który stawia na promy M3. Po Szwecji i Danii przyszła kolej na Oslo, które zakontraktowało system właśnie po to, by łatwiej prowadzić działania w swoim wyjątkowo trudnym terenie. Fiordy, liczne rzeki, sezonowe powodzie i rozczłonkowana linia brzegowa od lat stanowią logistyczny koszmar dla wojsk lądowych – zwłaszcza tych operujących ciężkimi wozami bojowymi.

Jak podaje portal Defence24, umowa z producentem, firmą General Dynamics European Land Systems, opiewa na około 1,2 mld koron norweskich, czyli w przybliżeniu 430 mln zł. Dostawy mają rozpocząć się w 2026 r. i zakończyć w 2028 r. Norweskie pułki inżynieryjne będą mogły wykorzystać pełnię możliwości M3 zarówno w czasie pokoju, jak i podczas ewentualnych kryzysów. Dla NATO to ważna wiadomość, bo po wdrożeniu tych pojazdów aż 6 państw Sojuszu będzie opierać przeprawy mostowe na tej samej platformie.

Z punktu widzenia wspólnych ćwiczeń i realnych działań to ogromna zaleta. Jednostki z różnych krajów mogą szybciej wymieniać się sprzętem, szkolić według podobnych procedur i tworzyć mieszane pododdziały inżynieryjne, które w razie potrzeby rozwiną przeprawę tam, gdzie będzie ona najbardziej potrzebna – od Skandynawii po wschodnią flankę.

Niemcy i Wielka Brytania szykują M3 nowej generacji

Norweski kontrakt nie jest odosobniony. Pod koniec października 2025 r. Niemcy i Wielka Brytania złożyły wspólne zamówienie na zupełnie nową generację promów M3 EVO. W ramach programu Wide Wet Gap Crossing Programme, realizowanego przez organizację OCCAR, oba państwa chcą wymienić swoje starzejące się floty, które trafiły do nich jeszcze w latach 90.

Fot. gdels.com

Program zakłada nie tylko zakup nowych pojazdów, ale też ich głęboką modernizację, aby dostosować je do wymogów współczesnego pola walki. Krytyczny przegląd projektu ma odbyć się w 2027 r., a na 2029 r. planowane jest ukończenie prototypu i uruchomienie seryjnej produkcji w zakładach GDELS w Kaiserslautern. Dostawy mają potrwać aż do 2036 r.

W tym samym czasie po M3 sięgają kolejne armie. W 2025 r. zamówienia złożyły Hiszpania i Dania, które mają otrzymać swoje pojazdy do 2028 r. Do tego dochodzi Szwecja, która od 2024 r. odbiera najnowszą wersję systemu pod lokalnym oznaczeniem Amfibiebro 400. W sumie Szwedzi zakontraktowali 34 wozy, a dostawy mają zakończyć się w 2027 r.

Pływające mosty dla Abramsów i Leopardów

Prom M3 został zaprojektowany dokładnie z myślą o najcięższym sprzęcie, jaki NATO posiada na stanie. Z 8 takich pojazdów można w niecały kwadrans zbudować pływający most o długości około 100 m. Będzie on przystosowany do przerzutu ładunków o masie do 60 ton. To wystarczy, aby bez problemu przeprawić czołgi Leopard 2 czy M1 Abrams, a także ciężkie wozy wsparcia i transportery opancerzone.

Fot. gdels.com

W trybie promowym M3 działa jak pływająca platforma: dwa połączone pojazdy tworzą jednostkę, która zabiera na pokład pojazd lub zestaw o masie do 60 ton i przerzuca go na drugi brzeg. Dla dowódców oznacza to wymierne skrócenie czasu, w którym batalion pancerny czy zmechanizowany jest w stanie pokonać szeroką rzekę – i to bez czekania na klasyczne mosty saperskie czy naprawę zniszczonej infrastruktury.

Sprawdzą się nie tylko w czasie wojny

System jest na tyle uniwersalny, że może służyć nie tylko w scenariuszu wojennym. W takich krajach jak Norwegia, z rozległą linią brzegową i licznymi rzekami, amfibijne promy świetnie sprawdzają się również podczas klęsk żywiołowych, akcji ratunkowych czy ewakuacji ludności, gdy drogi i stałe mosty są nieprzejezdne.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Tego typu konstrukcje sprawiają, że razie kryzysu Abramsy, Leopardy i inne ciężkie wozy nie będą stały w korku przed jednym zniszczonym mostem, lecz przeskoczą przez rzekę na modułowej, pływającej konstrukcji, którą da się rozwinąć w kwadrans. NATO buduje więc mosty dla czołgów nie tylko w sensie dyplomatycznym, ale dosłownie – w metalu i aluminium na rzekach całej Europy.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: gdels.com, Canva

REKLAMA
Marcin Kusz
04.12.2025 06:06
Tagi: CzołgiNATOwodaWojsko
Najnowsze
6:00
Będą lać ścieki do chronionej laguny. Miliarder nie ma skrupułów
Aktualizacja: 2025-12-04T06:00:00+01:00
21:38
Mortal Kombat 1 wbija do Game Passa. Zaskakująco mocna oferta
Aktualizacja: 2025-12-03T21:38:35+01:00
21:08
Telefon podsumuje twoje wiadomości. Pytanie, czy tego chcesz
Aktualizacja: 2025-12-03T21:08:50+01:00
20:27
Składany telefon z gigantyczną baterią. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-12-03T20:27:50+01:00
20:01
Zaskakująco mało Polaków płaci za szybki internet. UKE podał dokładne liczby
Aktualizacja: 2025-12-03T20:01:40+01:00
19:43
Trzęsienie ziemi na rynku telefonów. A było tak pięknie
Aktualizacja: 2025-12-03T19:43:37+01:00
19:03
Jest dobry powód, żeby płacić telefonem. Dwa razy więcej żappsów
Aktualizacja: 2025-12-03T19:03:02+01:00
18:39
Operatorzy dają prezenty na święta. Łap swój
Aktualizacja: 2025-12-03T18:39:49+01:00
18:09
Idą podwyżki kart graficznych. Robi się beznadziejnie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:09:38+01:00
17:33
Narzekałeś na clickbaity w mediach? Jeszcze zatęsknisz
Aktualizacja: 2025-12-03T17:33:59+01:00
16:36
RAF krąży wokół Kaliningradu. Trwa ważna misja
Aktualizacja: 2025-12-03T16:36:07+01:00
15:59
Spotify wyzywa we Wrapped od starych dusz. Zrobiło się przykro
Aktualizacja: 2025-12-03T15:59:28+01:00
15:53
Gra schudła o 85 proc. To nie magia, ale i tak się ucieszysz
Aktualizacja: 2025-12-03T15:53:58+01:00
15:37
Allegro odpala gwarancję dostawy przed mikołajkami. Szukaj oznaczenia
Aktualizacja: 2025-12-03T15:37:06+01:00
14:44
Afera szpiegowska u Elona Muska. Rosyjski kosmonauta złapany za rękę
Aktualizacja: 2025-12-03T14:44:51+01:00
14:27
Spotify Wrapped 2025 już tu jest. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-03T14:27:58+01:00
14:01
3 minuty i po bólu. Mniej stresu przy stłuczce
Aktualizacja: 2025-12-03T14:01:00+01:00
13:43
Idealne prezenty dla nastolatka na Święta. Pomysły na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-12-03T13:43:59+01:00
13:03
Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to
Aktualizacja: 2025-12-03T13:03:21+01:00
12:35
Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda
Aktualizacja: 2025-12-03T12:35:51+01:00
12:01
LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń
Aktualizacja: 2025-12-03T12:01:48+01:00
11:55
UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu
Aktualizacja: 2025-12-03T11:55:17+01:00
10:49
Kometa 3I/Atlas otoczona tajemniczym rojem. Zagadki się mnożą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:49:20+01:00
10:39
Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:39:36+01:00
9:38
Pociągi pojadą szybciej. A kolej dorzuca jeszcze jedną nowość
Aktualizacja: 2025-12-03T09:38:11+01:00
9:24
Recenzja Metroid Prime 4. Pułapka pierwszego przełącznika
Aktualizacja: 2025-12-03T09:24:38+01:00
9:00
Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje
Aktualizacja: 2025-12-03T09:00:52+01:00
8:51
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
Aktualizacja: 2025-12-03T08:51:30+01:00
8:03
Gdzie te mityczne zyski z AI w firmach? Chyba w końcu je znaleźli
Aktualizacja: 2025-12-03T08:03:07+01:00
7:51
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
Aktualizacja: 2025-12-03T07:51:10+01:00
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
18:41
Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania
Aktualizacja: 2025-12-02T18:41:43+01:00
18:40
Polska tworzy autonomicznego robota wojskowego. Unia dołożyła kasę
Aktualizacja: 2025-12-02T18:40:42+01:00
17:58
Windows 11 z potężnym błędem. Miłego logowania
Aktualizacja: 2025-12-02T17:58:34+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA