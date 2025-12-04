REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Brazylijski pokaz siły na Okęciu. Embraer chce zostać królem polskiego nieba

Embraer podpisuje porozumienia z polskimi firmami i kusi linią montażu KC-390 w Polsce. Samolot walczy o kontrakt w programie Drop.

Marcin Kusz
KC-390 kusi Warszawę. Samoloty i montownia w pakiecie
REKLAMA

2 grudnia na warszawskim Okęciu Embraer zagrał va banque. Na płycie lotniska pojawił się transportowiec KC-390 Millenium, a w hangarach podpisano serię wstępnych porozumień z polskim przemysłem zbrojeniowym. Brazylijski producent nie ukrywa, że celem całej akcji jest jedno: przekonać polski rząd, by to właśnie KC-390 został wybrany w ramach programu Drop.

KC-390 Millenium to średni samolot transportowy zaprojektowany jako konkurent dla najpopularniejszej maszyny w tej klasie, amerykańskiego C-130 Hercules w wersji J. Embraer lubi podkreślać, że jego konstrukcja poprawia praktycznie wszystkie kluczowe parametry konkurenta – od wymiarów ładowni po maksymalny udźwig, który w KC-390 sięga 26 ton. Większa, dłuższa i wyższa przestrzeń ładunkowa ma ułatwiać szybkie załadunki i rozładunki, co w realnych działaniach jest równie ważne, jak same osiągi samolotu.

REKLAMA

Europa już kupuje KC-390. Embraer chce do tego klubu dołączyć Polskę

Jak czytamy na łamach Defence24, na Okęciu Brazylijczycy chętnie wyciągali listę dotychczasowych zamówień, bo to właśnie ona ma robić wrażenie na politykach i wojskowych. KC-390 wybrało już kilka państw europejskich: Szwecja zdecydowała się na 4 maszyny, Portugalia na 6, Holandia na 5, Czechy na 2, Austria na 4, Węgry również na 2. Słowacja i Litwa ogłosiły wybór KC-390, choć publicznie nie podano jeszcze liczby zamawianych egzemplarzy.

Do tego dochodzą zamówienia spoza Europy: 19 samolotów bierze Brazylia, 3 trafią do Korei Południowej, a 2 do nieujawnionego klienta, prawdopodobnie z Azji Centralnej. Łącznie daje to 47 zakontraktowanych maszyn, co pozwala Embraerowi argumentować, że KC-390 nie jest egzotycznym eksperymentem, lecz prężnie rozwijającym się programem.

W kampanii marketingowej ważny jest jeszcze jeden element, a mianowicie łańcuch dostaw. Embraer podkreśla, że około 75 proc. komponentów do KC-390 powstaje w Europie i w USA, przy czym większość z nich w Europie. Duża część produkcji już dziś jest ulokowana w Czechach i Szwecji. Brazylijczycy wprost mówią, że Polska mogłaby dołączyć do tego grona, zwiększając lokalny udział w produkcji podzespołów.

Montownia w Polsce jako magnes

Najdalej idącą obietnicą Embraera jest linia montażu końcowego w Polsce. Firma deklaruje gotowość uruchomienia nad Wisłą montowni KC-390, jeśli Warszawa zdecyduje się na zakup samolotu. W praktyce oznaczałoby to, że część maszyn dla Sił Zbrojnych RP składano by na miejscu, z udziałem polskich zakładów i kadr.

Na razie sprecyzowano to w formie listów intencyjnych. Embraer podpisał je z Polską Grupą Zbrojeniową oraz kilkoma kluczowymi spółkami: WCBKT,, Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 odpowiedzialnymi m.in. za remonty i modernizacje śmigłowców oraz produkcję części, WZL nr 2 specjalizującymi się w samolotach i bezzałogowcach, a także z WSK PZL-Kalisz, wytwarzającymi silniki lotnicze.

Na tym etapie dokumenty nie oznaczają jeszcze żadnych zobowiązań zakupowych. To raczej plan działań na wypadek, gdyby Polska zdecydowała się na KC-390 – wskazują, jak mogłyby wyglądać podział prac, udział polskich firm i potencjalna produkcja elementów samolotu.

Tournee KC-390: Powidz, Okęcie, Bydgoszcz

Wizyta KC-390 w Polsce to przemyślana trasa zaprojektowana pod 3 grupy odbiorców. Pierwszym przystankiem była 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, gdzie stacjonują dziś Herculesy C-130E/H. To tam z samolotem mogli zapoznać się polscy piloci i personel techniczny – czyli ci, którzy ewentualnie będą go obsługiwać i eksploatować.

Fot. embraer

Drugim punktem było lotnisko Chopina, gdzie KC-390 stał się tłem dla podpisywania porozumień z polskimi firmami oraz pokazem dla mediów, połączonym z przelotem na pokładzie maszyny. Trzeci przystanek to zakłady WZL nr 2 w Bydgoszczy, kluczowy ośrodek polskiego przemysłu lotniczego. Tam Brazylijczycy mogli z kolei rozmawiać z potencjalnymi partnerami biznesowymi o konkretnym zakresie współpracy.

Konkurencja w programie Drop

Za spektaklem na płycie Okęcia stoi bardzo konkretny przetarg. Polska szuka następców dla starzejącej się floty Herculesów w ramach programu Drop. O kontrakt walczą 3 konstrukcje: Airbus A400M Atlas, KC-390 Millenium Embraera oraz C-130J Super Hercules od Lockheed Martina.

Embraer stara się wyróżnić połączeniem kilku argumentów. Po pierwsze, KC-390 jest reklamowany jako maszyna nowoczesna i ekonomiczna, m.in. dzięki wykorzystaniu komercyjnych silników IAE V2500 znanych z rodziny pasażerskich Airbusów A320. W praktyce oznacza to dostęp do sprawdzonej jednostki napędowej i rozbudowanej sieci serwisowej. Po drugie, Brazylijczycy mocno akcentują niższe koszty zakupu w stosunku do konkurentów. Po trzecie, na stół wykładają realną ofertę przemysłową: montownię w Polsce, udział w europejskim łańcuchu dostaw i pracę dla krajowych zakładów.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Czy to wystarczy, by przekonać decydentów w Warszawie? Tego na razie nie wiadomo. Pewne jest natomiast to, że w rywalizacji o polski kontrakt Embraer przestał być anonimowym graczem, a KC-390 zyskał twarz konkretnej, mocno wyeksponowanej oferty – z samolotem na płycie polskiego lotniska i pakietem umów gotowych do realizacji, jeśli tylko zapadnie polityczna decyzja.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Embraer, Canva

REKLAMA
Marcin Kusz
04.12.2025 06:07
Tagi: ministerstwo obrony narodowejPolska Grupa ZbrojeniowaSamolotyWojsko
Najnowsze
6:00
Będą lać ścieki do chronionej laguny. Miliarder nie ma skrupułów
Aktualizacja: 2025-12-04T06:00:00+01:00
21:38
Mortal Kombat 1 wbija do Game Passa. Zaskakująco mocna oferta
Aktualizacja: 2025-12-03T21:38:35+01:00
21:08
Telefon podsumuje twoje wiadomości. Pytanie, czy tego chcesz
Aktualizacja: 2025-12-03T21:08:50+01:00
20:27
Składany telefon z gigantyczną baterią. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-12-03T20:27:50+01:00
20:01
Zaskakująco mało Polaków płaci za szybki internet. UKE podał dokładne liczby
Aktualizacja: 2025-12-03T20:01:40+01:00
19:43
Trzęsienie ziemi na rynku telefonów. A było tak pięknie
Aktualizacja: 2025-12-03T19:43:37+01:00
19:03
Jest dobry powód, żeby płacić telefonem. Dwa razy więcej żappsów
Aktualizacja: 2025-12-03T19:03:02+01:00
18:39
Operatorzy dają prezenty na święta. Łap swój
Aktualizacja: 2025-12-03T18:39:49+01:00
18:09
Idą podwyżki kart graficznych. Robi się beznadziejnie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:09:38+01:00
17:33
Narzekałeś na clickbaity w mediach? Jeszcze zatęsknisz
Aktualizacja: 2025-12-03T17:33:59+01:00
16:36
RAF krąży wokół Kaliningradu. Trwa ważna misja
Aktualizacja: 2025-12-03T16:36:07+01:00
15:59
Spotify wyzywa we Wrapped od starych dusz. Zrobiło się przykro
Aktualizacja: 2025-12-03T15:59:28+01:00
15:53
Gra schudła o 85 proc. To nie magia, ale i tak się ucieszysz
Aktualizacja: 2025-12-03T15:53:58+01:00
15:37
Allegro odpala gwarancję dostawy przed mikołajkami. Szukaj oznaczenia
Aktualizacja: 2025-12-03T15:37:06+01:00
14:44
Afera szpiegowska u Elona Muska. Rosyjski kosmonauta złapany za rękę
Aktualizacja: 2025-12-03T14:44:51+01:00
14:27
Spotify Wrapped 2025 już tu jest. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-03T14:27:58+01:00
14:01
3 minuty i po bólu. Mniej stresu przy stłuczce
Aktualizacja: 2025-12-03T14:01:00+01:00
13:43
Idealne prezenty dla nastolatka na Święta. Pomysły na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-12-03T13:43:59+01:00
13:03
Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to
Aktualizacja: 2025-12-03T13:03:21+01:00
12:35
Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda
Aktualizacja: 2025-12-03T12:35:51+01:00
12:01
LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń
Aktualizacja: 2025-12-03T12:01:48+01:00
11:55
UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu
Aktualizacja: 2025-12-03T11:55:17+01:00
10:49
Kometa 3I/Atlas otoczona tajemniczym rojem. Zagadki się mnożą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:49:20+01:00
10:39
Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:39:36+01:00
9:38
Pociągi pojadą szybciej. A kolej dorzuca jeszcze jedną nowość
Aktualizacja: 2025-12-03T09:38:11+01:00
9:24
Recenzja Metroid Prime 4. Pułapka pierwszego przełącznika
Aktualizacja: 2025-12-03T09:24:38+01:00
9:00
Odkurzacze wet&dry za pół ceny. MOVA ma genialne promocje
Aktualizacja: 2025-12-03T09:00:52+01:00
8:51
Samsung Galaxy Z TriFold imponuje formą. Jest jednak pewne "ale"
Aktualizacja: 2025-12-03T08:51:30+01:00
8:03
Gdzie te mityczne zyski z AI w firmach? Chyba w końcu je znaleźli
Aktualizacja: 2025-12-03T08:03:07+01:00
7:51
Galaxy Buds 4 z nową konstrukcją. W podróży to będzie złoto
Aktualizacja: 2025-12-03T07:51:10+01:00
6:51
Poczta Polska nie umiera. Rząd ma plan
Aktualizacja: 2025-12-03T06:51:00+01:00
6:48
Wysokie ceny pamięci to dopiero początek. Idzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-12-03T06:48:00+01:00
6:38
Perseverance słyszy pioruny, których nie widać. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-12-03T06:38:00+01:00
6:34
Stworzyli gaz, który nie zna tarcia. "Łamie prawa termodynamiki"
Aktualizacja: 2025-12-03T06:34:00+01:00
5:23
Zrobili beton ze ścieków. Jest lepszy niż ten z twojego domu
Aktualizacja: 2025-12-03T05:23:00+01:00
20:12
Wiedźmin 4 to dopiero początek. W planach trzy gry
Aktualizacja: 2025-12-02T20:12:32+01:00
18:45
Samsung szykuje ulepszenia. Galaxy S26 będzie świetny
Aktualizacja: 2025-12-02T18:45:36+01:00
18:41
Tak zadbasz o swój dom. Podali proste rozwiązania
Aktualizacja: 2025-12-02T18:41:43+01:00
18:40
Polska tworzy autonomicznego robota wojskowego. Unia dołożyła kasę
Aktualizacja: 2025-12-02T18:40:42+01:00
17:58
Windows 11 z potężnym błędem. Miłego logowania
Aktualizacja: 2025-12-02T17:58:34+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA