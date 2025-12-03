REKLAMA
RAF krąży wokół Kaliningradu. Trwa ważna misja

Lot wzdłuż polskiego wybrzeża, przez Przesmyk Suwalski i Litwę, aż wokół Kaliningradu. RC-135W RAF znów zbiera dane nad Bałtykiem.

Marcin Kusz
Brytyjski szpieg nad Bałtykiem. RAF orbituje wokół Kaliningradu
Brytyjski samolot rozpoznawczy RC-135W Rivet Joint odbył lot wokół obwodu królewieckiego, patrolując newralgiczny fragment wschodniej flanki NATO. Jak opisuje portal UK Defence Journal, maszyna Królewskich Sił Powietrznych prowadziła misję zwiadowczą nad Morzem Bałtyckim i w przestrzeni powietrznej państw sojuszniczych. Tego typu loty nie są niczym nowym, ale od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę ich częstotliwość wyraźnie wzrosła.

Trasa wokół rosyjskiej eksklawy

Dane z monitoringu lotu pokazują, że brytyjski samolot najpierw leciał wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, poruszając się nad terytorium sojusznika. Następnie maszyna przebyła rejon określany jako Przesmyk Suwalski, czyli kluczowy fragment granicy między Polską a Litwą, położony pomiędzy Białorusią a obwodem królewieckim.

Fot. ukdefencejournal.org.uk

Po przekroczeniu granicy litewskiej RC-135W wszedł w przestrzeń powietrzną kolejnego kraju NATO. To właśnie stamtąd okrążył rosyjską eksklawę od północy, prowadząc nasłuch i obserwację otaczającej ją przestrzeni. Cały lot przebiegał w granicach przestrzeni powietrznej państw sojuszniczych oraz nad wodami międzynarodowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RC-135W Rivet Joint to latające uszy RAF

RC-135W Rivet Joint to wyspecjalizowany samolot przeznaczony do rozpoznania elektronicznego. RAF dysponuje obecnie trzema maszynami tego typu. Ich zadanie polega na wykrywaniu, lokalizowaniu i analizowaniu sygnałów: od emisji radarów, przez łączność radiową, po inne formy komunikacji. Zebrane informacje trafiają następnie do systemów dowodzenia, które mogą na ich podstawie budować obraz sytuacji w danym regionie.

Maszyna osiąga prędkość około 800 km/h, a jej zasięg przekracza 9 tys. km. Dzięki temu może prowadzić długotrwałe misje nad rozległymi akwenami, takimi jak Morze Bałtyckie, bez konieczności częstego lądowania. Zauważmy, że RC-135W nie przenosi uzbrojenia – jego największą siłą są anteny, czujniki i rozbudowane systemy analizy sygnałów.

Jawny lot, niejawne dane

Choć to, co samolot słyszy i widzi, pozostaje tajemnicą służb wywiadowczych, same loty Rivet Jointów są w dużej mierze jawne. Trasa brytyjskiej maszyny była widoczna w cywilnych systemach śledzenia ruchu lotniczego, które rejestrują transpondery większości statków powietrznych. NATO konsekwentnie monitoruje aktywność wojskową w rejonie Bałtyku i wokół Kaliningradu.

Otwarcie widocznego lotu i niejawnej zawartości zebranych danych sprawia, że takie misje mają podwójny efekt. Z jednej strony zapewniają wiedzę wywiadowczą, z drugiej – wysyłają polityczny sygnał o obecności i zaangażowaniu sojuszu w regionie.

Bałtyk pod stałą obserwacją

Patrol RC-135W Rivet Joint wpisuje się w szerszy obraz aktywności sił sojuszniczych na wschodniej flance. Loty maszyn rozpoznawczych nad Bałtykiem i w pobliżu obwodu królewieckiego stały się naturalnym elementem krajobrazu po 2022 r. Dla mieszkańców Polski, Litwy czy Łotwy to często tylko dodatkowe smugi kondensacyjne na niebie. Dla planistów wojskowych – codzienna dawka danych o tym, co dzieje się po drugiej stronie granicy.

W tym sensie najnowsza misja RAF nie jest spektakularnym incydentem, lecz kolejnym ogniwem długiego łańcucha. Brytyjski samolot rusza z baz na Zachodzie, robi pętlę nad Bałtykiem, zahacza o polskie i litewskie niebo, po czym wraca do domu, zabierając ze sobą coś znacznie cenniejszego niż zdjęcia – szczegółowy obraz elektronicznego szumu wokół Kaliningradu.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: raf.mod.uk

03.12.2025 16:36
