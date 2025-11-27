REKLAMA
Mamy F35, nie mamy do nich rakiet. Kompromitujący stan się zmienia

Na pokład polskich F-35 trafi absolutna elita w świecie rakiet – AIM-120D-3 AMRAAM. Umowa warta pół miliarda dolarów zmieni możliwości naszego lotnictwa.

Bogdan Stech
Na pokład polskich F-35 trafi absolutna elita w świecie rakiet – AIM-120D-3 AMRAAM. Umowa warta pół miliarda dolarów zmieni możliwości naszego lotnictwa.
Rządy Polski i Stanów Zjednoczonych podpisały wartą ok. 500 mln dolarów netto umowę na dostawę najnowszych rakiet powietrze–powietrze AIM-120D-3 AMRAAM przeznaczonych dla myśliwców F-35. To właśnie ten typ pocisku ma stać się podstawą uzbrojenia polskiej floty samolotów 5. generacji, które do służby wejdą w drugiej połowie dekady.

Duet, którego nie chce widzieć żaden przeciwnik

AMRAAM-y to rakiety, które od ponad 30 lat stanowią trzon uzbrojenia myśliwców NATO. Jednak wersja AIM-120D-3, zamówiona właśnie przez Polskę, to zupełnie inna liga niż starsze modele serii C, będące dziś na wyposażeniu polskich F-16. Najnowsza wersja AMRAAM-ów została zaprojektowana tak, by w pełni wykorzystać możliwości samolotów 5. generacji.

Różnica jest zauważalna już na pierwszy rzut oka: zasięg. Podczas gdy starsze C-7 czy C-8 mogły zwalczać cele na dystansach rzędu 100–120 km, ich następca potrafi zrobić to niemal dwukrotnie dalej. Eksperci wskazują, że realny zasięg AIM-120D-3 może dochodzić do 180 km. To dystans, który radykalnie zmienia zasady gry w powietrzu.

Rakieta AIM-120D-3

Do tego dochodzi prędkość. Jeśli dotychczasowe AMRAAM-y osiągały okolice 4 Ma, nowa wersja ma przekraczać 4,5 Ma, czyli ponad 5500 km/h. Przy takiej dynamice przeciwnik ma dramatycznie mało czasu na reakcję, unik czy próbę zakłócenia naprowadzania.

Teraz czekamy na F-35

USA zgodziło się na sprzedaż Polsce 400 rakiet o wartości ponad miliarda dolarów. Podpisana właśnie umowa dotyczy zakupu 200 pocisków za połowę tej kwoty.

Już siedem polskich samolotów F-35 jest oblatywanych w USA. Szkolimy cały czas personel. Samoloty muszą być dobrze uzbrojenie, dlatego dziś podpisujemy tę umowę. To najwyższą dostępną wersja tych pocisków. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 11 samolotów F-35 trafi do Polski. Zakup pocisków, modernizacja samolotów F-16 to wszystko są inwestycje w bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej. - powiedział w trakcie uroczystości Władysław Kosiniak - Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej.

Zakup AIM-120D AMRAAM stawia Polskę w bardzo ekskluzywnym gronie. Jesteśmy dopiero piątym krajem, któremu USA zgodziły się sprzedać ten najnowszy wariant pocisków. Do tej pory zgoda ta została wydana dla Australii, Danii, Japonii i Holandii.

