Nie tylko F-35. Te nowe rakiety w naszym arsenale to technologiczny majstersztyk

AIM-9 Sidewinder to legenda wśród rakiet powietrze-powietrze. AIM-9X Block II to jej najnowsza wersja i jedna z najnowocześniejszych na świecie rakiet powietrze-powietrze opracowana przez Raytheon Technologies (obecnie RTX). Jest to ulepszona wersja pocisku AIM-9 Sidewinder, który służy amerykańskiej armii od lat 50.