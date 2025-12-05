Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Twórca Linuxa o Elonie Musku. Nie owija w bawełnę

Elon Musk jest podobno zbyt głupi by stać na czele jakiejkolwiek firmy zajmującej się technologią. Miliarder póki co się nie odniósł do przytyku.

Maciej Gajewski
Linus Torvalds Elon Musk
REKLAMA

W najnowszym odcinku popularnego kanału Linus Tech Tips doszło do spotkania, które samo w sobie jest wydarzeniem: Linus Sebastian, twórca jednego z największych technologicznych kanałów na YouTube, zbudował komputer wspólnie z Linusem Torvaldsem - legendarnym autorem Linuxa i Gita. Choć atmosfera była lekka i żartobliwa to jedna wymiana zdań błyskawicznie obiegła Internet.

Czytaj też:

REKLAMA

Inżynier kontra wizjoner

Rozmowa zeszła w około 53 minucie na temat absurdalnych metod mierzenia produktywności programistów. Jedna z dużych firm technologicznych wymagała od pracowników raportowania liczby napisanych linii kodu, a tych, którzy nie spełniali norm, po prostu zwalniała. Linus Sebastian nazwał ten pomysł niedorzecznym. Torvalds nie miał wątpliwości:

To czysta niekompetencja. Każdy, kto uważa liczbę linii kodu za sensowną metrykę, jest zbyt głupi, by pracować w firmie technologicznej.

Słowa padły bez wskazania adresata, ale Sebastian szybko uświadomił rozmówcy, że właśnie opisał praktyki Elona Muska po przejęciu Twittera. Torvalds z rozbrajającą szczerością odparł: Apparently I was spot on. Studio wybuchło śmiechem, a Internet zyskał nowy virala.

Przypomnijmy: po przejęciu Twittera w październiku 2022 r. Musk wprowadził radykalne zasady. Inżynierowie musieli drukować świeżo napisany kod i przedstawiać go przełożonym, wysyłać najlepsze fragmenty bezpośrednio Muskowi oraz przygotowywać streszczenia commitów. W jego wizji miało to być dowodem efektywności. W praktyce było to kompletnym niezrozumieniem pracy programistów.

W świecie inżynierii oprogramowania liczba linii kodu nigdy nie była miarą jakości. Krótki, elegancki fragment, który rozwiązuje problem jest wart więcej niż setki zbędnych linijek. To tak, jakby nagradzać film za długość, a nie za treść.

REKLAMA

Torvalds od lat słynie z bezpośredniości

Krytykował Nvidię, AMD, Intela, a nawet publicznie wyrażał frustrację wobec GitHuba. Nie korzysta z mediów społecznościowych, żyje w świecie e-maili i kodu programistycznego. Ale gdy coś jest złe to mówi o tym otwarcie.

Tym razem trafił w samo sedno: mierzenie produktywności przez bezwartościowe metryki to prosta droga do katastrofy. Twitter pod rządami Muska stał się przykładem, jak wizja biznesowa może rozminąć się z rzeczywistością techniczną. Efekt? Masowe zwolnienia, odpływ talentów, spadek jakości usługi. A z czasem, również i użytkowników.

REKLAMA
Maciej Gajewski
05.12.2025 15:55
Tagi: Elon MuskLinuxProgramowanieX (Twitter)
Najnowsze
15:32
Ukraiński dron upolował jednorożca. Rzadki MiG-29K zestrzelony
Aktualizacja: 2025-12-05T15:32:42+01:00
14:52
Kupujesz telewizor na Święta? Oto co naprawdę warto wybrać
Aktualizacja: 2025-12-05T14:52:12+01:00
14:20
Netflix przejmuje Warner Bros. Discovery. Streaming wchodzi w nową erę
Aktualizacja: 2025-12-05T14:20:15+01:00
13:35
Najlepszy czytnik e-booków na Święta. Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-12-05T13:35:11+01:00
13:21
Zuckerberg przepalił miliardy, teraz się wycofuje. Będą uczyć o tym w podręcznikach
Aktualizacja: 2025-12-05T13:21:11+01:00
13:14
Niemieckie myśliwce nad Polską. Będą pilnować kluczowego regionu
Aktualizacja: 2025-12-05T13:14:38+01:00
12:50
Święta poza schematem. Zaskocz bliskich prezentami Ninja, dającymi radość cały rok
Aktualizacja: 2025-12-05T12:50:35+01:00
11:48
Podsumowanie YouTube 2025 już w Polsce. Możesz się zdziwić
Aktualizacja: 2025-12-05T11:48:55+01:00
11:17
Nowe zdjęcie komety 3I/Atlas. Najlepsze do tej pory
Aktualizacja: 2025-12-05T11:17:19+01:00
10:25
Znowu leży część internetu. To zaczyna być niebezpieczne
Aktualizacja: 2025-12-05T10:25:24+01:00
10:10
Nie Słońce, lecz supernowa? Szokujący trop w sprawie uziemienia Airbusa A320
Aktualizacja: 2025-12-05T10:10:28+01:00
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
8:44
Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-05T08:44:08+01:00
8:40
Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia
Aktualizacja: 2025-12-05T08:40:01+01:00
8:34
Najlepsze konsole na Święta. Jaki model wybrać na prezent?
Aktualizacja: 2025-12-05T08:34:55+01:00
8:05
Zombie w laboratorium NASA. Bakterie, które przeraziły badaczy
Aktualizacja: 2025-12-05T08:05:55+01:00
8:00
Rok w Zdjęciach Google. Odpalasz Recap i wsiadasz do wehikułu czasu
Aktualizacja: 2025-12-05T08:00:31+01:00
7:51
Mysz i klawiatura jako prezent świąteczny? Łap nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-12-05T07:51:43+01:00
7:50
iPhone Air jest fatalny. Będzie trudno się go pozbyć
Aktualizacja: 2025-12-05T07:50:09+01:00
7:23
Przyjeżdżasz do Burger Kinga, a tam bot. Dogadasz się?
Aktualizacja: 2025-12-05T07:23:56+01:00
6:10
Służba Więzienna buduje tarczę na drony. Koniec zrzutów za mur
Aktualizacja: 2025-12-05T06:10:16+01:00
6:09
Webb złapał parującą planetę. Dosłownie zjada ją gwiazda
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:45+01:00
6:09
Google blokuje ulubioną sztuczkę oszustów. Koniec manipulacji
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:15+01:00
6:07
Garmin wysłał mi swój pierwszy taki zegarek. Prawie pobiegłem do sklepu
Aktualizacja: 2025-12-05T06:07:30+01:00
6:06
PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec. "Inaczej się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-05T06:06:59+01:00
21:34
Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi
Aktualizacja: 2025-12-04T21:34:07+01:00
21:10
Polska z internetem z orbity. Przy tym Starlink to zabawka
Aktualizacja: 2025-12-04T21:10:51+01:00
20:37
Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość
Aktualizacja: 2025-12-04T20:37:21+01:00
20:10
Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów
Aktualizacja: 2025-12-04T20:10:27+01:00
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
19:24
Bolt wystartował z usługą "Lokalnie". Chcesz Polaka - proszę bardzo
Aktualizacja: 2025-12-04T19:24:09+01:00
18:52
Kometa 3I/Atlas na wycinku zdjęcia. Zobaczyli coś niezwykłego
Aktualizacja: 2025-12-04T18:52:34+01:00
18:01
One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości
Aktualizacja: 2025-12-04T18:01:32+01:00
17:33
Odświeżyliśmy po swojemu kultową grę. Ależ zrobiło się nostalgicznie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:33:45+01:00
16:53
Telefon wybuchł w rękach nastolatka. I znowu pytamy: jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-12-04T16:53:24+01:00
16:25
Allegro ma nowy tryb zakupów. Wypróbowałem i przepadłem
Aktualizacja: 2025-12-04T16:25:41+01:00
15:38
Gdzie szukać informacji w razie kryzysu? Jesteśmy kompletnie niegotowi
Aktualizacja: 2025-12-04T15:38:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA