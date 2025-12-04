REKLAMA
Mamy to. Tekst Rafała Pikuły ze Spider's Web+ nominowany do nagrody Grand Press 2025

Redaktor prowadzący magazynu Spider's Web+, Rafał Pikuła został nominowany do nagrody Grand Press w kategorii Publicystyka. Jury doceniło materiał poświęcony technofeudalizmowi.

Malwina Kuśmierek
Nominacja do Grand Press 2025 dla Spider's Web+
Rafał Pikuła, autor Magazynu Spider’s Web+, znalazł się w gronie siedmiu nominowanych do nagrody Grand Press 2025 w kategorii Publicystyka. Jury wyróżniło artykuł "Musk jak król absolutny, a ty jak pańszczyźniany chłop. Witamy w nowym średniowieczu" - tekst pisany wspólnie z Markiem Szymaniakiem, który wywołał debatę o kierunku, w jakim zmienia się świat technologii rządzony przez technofeudalistów.

Rafał Pikuła z nominacją do Grand Press 2025. Tekst o technofeudalizmie doceniony przez jury

Obok Pikuły nominowano również teksty autorstwa Jakuba Janiszewskiego, Łukasza Wójcika i Rafała Kalukina z "Polityki", Dariusza Kubika z "Czarno na białym" TVN 24+, Michała Okońskiego z "Tygodnika Powszechnego" i Alicji Turczyk z "Pisma. Magazynu Opinii". Łącznie w tej kategorii zgłoszono siedem materiałów, a zwycięzców poznamy 14 grudnia podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press, transmitowanej przez TVN 24 i Fundację Grand Press.

Artykuł Rafała Pikuły, opublikowany w Spider’s Web+ w marcu 2025 r., to publicystyczna opowieść o "technofeudalizmie" - świecie, w którym wielkie platformy technologiczne przejmują rolę nowych feudałów, a użytkownicy internetu stają się cyfrowymi chłopami oddającymi swoją uwagę, dane i twórczość na rzecz właścicieli platform. Tekst jest jednocześnie analizą, ostrzeżeniem i opowieścią o zmianie cywilizacyjnej. Autor, korzystając z rozmów z ekspertami oraz licznych źródeł, opisuje, jak - jego zdaniem - kapitalizm przekształca się dziś w system bardziej feudalny niż rynkowy.

Nominacja Pikuły to kolejny dowód na pozycję Magazynu Spider’s Web+ w branży medialnej. W poprzednich latach redakcja zdobywała już nominacje za cykl "CD Projekt. Niekoloryzowane" (2021) czy za serię "Zły wpływ" (2022), a sam magazyn Spider’s Web+ stawał w jednym szeregu z takimi markami jak TVN 24, Wirtualna Polska, Polsat News czy Polityka. Teraz w tym gronie pojawia się także publicystyka Rafała Pikuły.

Rafał Pikuła dwa lata temu objął stanowisko redaktora prowadzącego Magazynu Spider’s Web+, dołączając do redakcji po latach pracy m.in. w "Gazecie Wyborczej", gdzie zajmował się tematyką nowych mediów i cyfrowej transformacji. Wcześniej publikował również w Onecie, Newonce oraz tygodnikach "Przegląd", "Polityka" i "Newsweek Polska". Od momentu objęcia funkcji Pikuła rozwija magazyn, proponując nowe formaty i współtworząc treści także dla działów Tech, Nauka oraz audio i wideo.

Rafał Pikuła dwukrotnie był nominowany do Nagrody Press Clubu w kategorii dziennikarstwo ekonomiczne. W 2024 roku za cykl publikacji na temat wpływu nowoczesnych technologii na finanse osobiste ("Jesteśmy pokoleniem „pod aplikacje”. Mają robić za nas wszystko"; "Między kradzieżą a inspiracją. Tak wielkie firmy wyciągają jakościowe dane"; "Nie mamy pani konta i co nam pani zrobi? Cyfrowa własność nie istnieje") w Magazynie Spider’s Web+ oraz w 2023 roku za "Nie kupuj tego!". Deinfluencerzy zdobywają sieć, ale czy można im ufać?" w "Gazecie Wyborczej". Z kolei w 2024 roku najwyższą notę jury Nagrody Press Clubu w kategorii dziennikarstwo ekonomiczne otzymał Marek Szymaniak za publikację Kup teraz, zapłać później. Odroczone płatności biją rekordy popularności, lecz ten zakupowy raj bywa bagnem w magazynie Spider’s Web+

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród Grand Press odbędzie się 14 grudnia o godz. 20. Gala będzie transmitowana przez TVN 24 oraz na profilu Fundacji Grand Press na Facebooku.

Malwina Kuśmierek
04.12.2025 11:40
Tagi: big techdziennikarstwoElon Muskhistoria Spider's Web
