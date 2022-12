Nominacje do Grand Press 2022 dla Spider’s Web. Sylwia Czubkowska i Jakub Wątor nominowani w 2 kategoriach

Trzeci raz zaczynam pisać ten tekst. Najpierw chciałem zacząć od tego, że jestem w Spider’s Webie już ponad 10 lat i opowiedzieć, jaką drogę przeszliśmy w tym czasie. Potem chciałem zacząć od tego, że przez wojnę, inflację i widmo kryzysu przetacza się fala zwolnień m.in. w mediach i dla naszej branży to prawdziwy czas próby. Skasowałem to. Stwierdziłem, że z przy okazji nominacji Grupy Spider’s Web do dwóch nagród Grand Press, muszę przygotować weselszy tekst.