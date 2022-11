Wielkie wyróżnienie! Spider’s Web+ nominowany do nagrody Grand Press Digital

Dla nas ta nominacja oznacza dowód na to, że obrana ponad 2,5 roku ścieżka okazała się słuszna. Magazyn Spider’s Web+ wystartował w kwietniu 2020 roku, zaraz po wybuchu pandemii, choć w głowie Przemka Pająka narodził się już kilka miesięcy wcześniej. - Na pomysł magazynu premium z treściami o technologiach wpadliśmy z Sylwią Czubkowską, gdy usilnie namawiałem ją do pracy z nami w Spider’s Web. Z perspektywy czasu wiem, że była to jedna z najlepszych decyzji w historii naszego serwisu - wspomina założyciel i szef Grupy Spider’s Web.