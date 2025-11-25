Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk

Ładowanie...

To jeden z ostatnich momentów na najniższe ceny roku na klocki LEGO. W tym sezonie znajdziesz świetne promocje – nawet do 50 proc. zniżki na największe bestsellery i limitowane edycje. Święta tuż-tuż, a Black Friday to idealny moment, aby kupić wymarzone zestawy dla bliskich… albo dla siebie, w naprawdę rewelacyjnych cenach.

Klocki LEGO od lat rozpalają wyobraźnię i zapewniają godziny kreatywnej zabawy. W tym roku wybór jest ogromny – od klasycznych zestawów, poprzez wymyślne samochody z linii TECHNIC, po licencjonowane perełki inspirowane filmami i serialami.

REKLAMA

Aby ułatwić ci zadanie, przygotowaliśmy subiektywny przegląd najciekawszych zestawów LEGO na Black Friday 2025, wraz z konkretnymi cenami promocyjnymi i rabatami. Znajdziesz tu coś dla każdego – małego konstruktora, fana motoryzacji, miłośnika Gwiezdnych Wojen, a nawet kolekcjonera ekskluzywnych modeli. Niezależnie od wieku i zainteresowań, gwarantujemy, że znajdziesz idealny prezent w cenie, która mile cię zaskoczy.

W tym zestawieniu znajdziesz:

Najlepsze zestawy LEGO na Black Friday 2025 r. - zestawienie

Święta za pasem, więc to ostatni dzwonek, by uniknąć grudniowego stresu i przepłacania. Jeśli na twojej liście prezentów są klocki LEGO, trafiłeś w dobre miejsce. Wybraliśmy zestawy, które w Black Friday 2025 faktycznie warto kupić – od propozycji dla najmłodszych, przez zaawansowane modele Technic, aż po perełki dla fanów architektury.

Pamiętaj, że ten przegląd będziemy aktualizować na bieżąco. Najlepsze promocje mają to do siebie, że szybko znikają, dlatego warto tu zaglądać. Kto wie – może przy okazji poszukiwań upominku dla bliskich, trafisz na zestaw w dobrej cenie, który sprawi frajdę również tobie

Black Friday na Spider’s Web ♥ Promocje widać czarno na białym

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę Black Friday 2025 z najlepszymi promocjami i zestawieniami okazji, które warto zgarnąć. Do tego prowadzimy live bloga z ofertami, gdzie wrzucamy najciekawsze hity sprzedażowe i kody rabatowe.

Zestawy LEGO na Black Friday 2025 dla dzieci

LEGO City 60451 Karetka pogotowia

Liczba figurek: 2

2 Cena katalogowa: 67 zł

67 zł Cena promocyjna: 49 zł

Klasyka, która zawsze się sprawdza. Ten miejski zestaw to pewniak dla małych ratowników. W pudełku znajdziesz nie tylko świetnie odwzorowaną karetkę, ale też rampę z deskorolką i dwie minifigurki, co pozwala na odgrywanie scenek ratunkowych od razu po złożeniu. Cena poniżej 50 zł czyni go idealnym, niezobowiązującym prezentem.

Sprawdź ten zestaw LEGO City 60451 Karetka pogotowia Amazon

LEGO Disney 43261 Nasze magiczne Encanto — Minidom

Seria: Disney

Disney Cena katalogowa: 55 zł

55 zł Cena promocyjna: 39,99 zł

Magia filmu Encanto zamknięta w kompaktowym zestawie. Minidom to propozycja dla fanów bajkowych klimatów, która świetnie sprawdzi się jako drobny upominek do świątecznej skarpety. Rabat sięgający 27 proc. pozwala zgarnąć ten licencjonowany zestaw za naprawdę niewielkie pieniądze.

Sprawdź ten zestaw LEGO Disney 43261 Nasze magiczne Encanto — Minidom Media Expert

LEGO 11203 Bluey - Dom rodzinny Blue

Liczba elementów: 382

382 Cena katalogowa: 299 zł

299 zł Cena promocyjna: 199 zł

To absolutny hit tegorocznych listów do Mikołaja. Jeśli twoje dziecko ogląda przygody niebieskiego pieska, ten zestaw będzie strzałem w dziesiątkę. Kolorowy dom rodziny Heelerów to w zasadzie gotowa makieta do odgrywania scen z serialu. Cena spadła poniżej 200 zł, co jak na nowość z tak silną licencją jest dobrą okazją.

Sprawdź ten zestaw LEGO 11203 Bluey - Dom rodzinny Blue Amazon

LEGO Friends 42673 Rodzinne wakacje na plaży

Seria: Friends

Friends Cena katalogowa: 569,99 zł

569,99 zł Cena promocyjna: 369 zł

Duży, imponujący zestaw, który gwarantuje godziny zabawy w odgrywanie ról. Choć za oknem zima, dzieci uwielbiają wracać do letnich klimatów. Domek jest pełen detali, akcesoriów i ukrytych funkcji. To solidny kandydat na "główny prezent" pod choinkę, który teraz kupisz taniej o kilkadziesiąt złotych.

Sprawdź ten zestaw LEGO Friends 42673 Rodzinne wakacje na plaży Media Expert

LEGO Star Wars 75410 Myśliwiec N-1 Mando i Grogu

Liczba elementów: 132

132 Cena katalogowa: 129,99 zł

129,99 zł Cena promocyjna: 59 zł

Idealny "drobiazg" pod choinkę przeceniony o ponad 50 proc.! Zestaw zawiera myśliwiec z serialu "The Mandalorian" oraz figurki Dina Djarina i małego Grogu (Baby Yoda). To świetna propozycja na start przygody z LEGO Star Wars, która nie obciąży twojego budżetu.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Star Wars 75410 Myśliwiec N-1 Mando i Grogu Media Expert

Zestawy LEGO na Black Friday 2025 dla nastolatków

LEGO Ninjago 71847 Smok strażnik

Seria: Ninjago

Ninjago Cena katalogowa: 669 zł

669 zł Cena promocyjna: 445 zł

To propozycja "wagi ciężkiej" dla fanów ninja. Przez wielu miłośników serii zestaw ten uważany jest za jednego z najładniejszych smoków w historii Ninjago. Imponująca konstrukcja, która na półce prezentuje się zjawiskowo, a w zabawie daje mnóstwo możliwości.

Sprawdź ten zestaw LEGO Ninjago 71847 Smok strażnik Amazon

LEGO 31136 Creator 3w1 Egzotyczna papuga

253 elementów

Cena katalogowa: 110 zł

Historycznie najniższa cena: 60 zł

LEGO 31136 Creator 3w1 Egzotyczna papuga to zestaw, który spodoba się małym miłośnikom zwierząt i budowania. Zestaw zawiera 253 elementy i jest przeznaczony dla dzieci powyżej 7 roku życia. Główną atrakcją jest kolorowa papuga ara, którą można zbudować w naturalnej wielkości. Papuga siedzi na gałęzi, może obracać się i poruszać skrzydłami i ogonem. Ale to nie wszystko! Zestaw 3w1 pozwala na przebudowanie papugi w dwa inne modele: rybę lub żabę.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 31136 Creator 3w1 Egzotyczna papuga Empik

LEGO 31151 Creator 3w1 Tyranozaur

626 elementów

Cena katalogowa: 189,99 zł

189,99 zł Najniższa cena w historii: 157 zł

Przenieś się do prehistorycznego świata z tym realistycznym modelem tyranozaura LEGO Creator! Dinozaur ma ruchome łapy, głowę i szczęki, a także groźne oczy. Zestaw 3w1 pozwala na przebudowanie tyranozaura w triceratopsa lub pterodaktyla. To idealny prezent świąteczny dla małych fanów dinozaurów.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 31151 Creator 3w1 Tyranozaur Allegro

LEGO 71820 NINJAGO Wielofunkcyjny pojazd ninja

576 elementów

Cena katalogowa: 389,99 zł

389,99 zł Najniższa cena w historii: 250 zł

Ten zestaw to prawdziwa gratka dla fanów NINJAGO! Wielofunkcyjny pojazd ninja to potężna maszyna z obracającymi się ostrzami, wyrzutniami pocisków i odłączanym motocyklem. W zestawie znajdziesz również minifigurki bohaterów NINJAGO, które mogą wsiadać do pojazdu i walczyć ze złoczyńcami.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 71820 NINJAGO Wielofunkcyjny pojazd ninja Amazon

LEGO Technic 42158 NASA Mars Rover Perseverance

1132 elementy

Cena katalogowa: 419 zł

Historycznie najniższa cena: 250 zł

To model łazika marsjańskiego, który NASA wysłała na Marsa w 2020 roku. Zestaw jest pełen realistycznych detali, takich jak 360-stopniowy układ kierowniczy, ruchome ramię z wiertłem i system zawieszenia, który pozwala łazikowi poruszać się po nierównym terenie. Model można "kontrolować" za pomocą aplikacji LEGO Technic AR.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Technic 42158 NASA Mars Rover Perseverance Amazon

Zestawy LEGO na Black Friday 2025 dla młodych dorosłych i dorosłych

LEGO 21265 Minecraft - Stół warsztatowy

1195 elementów

Cena katalogowa: 399 zł

Historycznie najniższa cena: 261 zł

Ten zestaw to gratka dla fanów Minecrafta! Zbuduj szczegółowy model stołu warsztatowego z gry, z ruchomymi elementami, narzędziami i surowcami. Zestaw zawiera również minifigurki Steve'a i Alex, a także figurki Creepera, świni i zombie.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 21265 Minecraft - Stół warsztatowy Amazon

LEGO 10281 Creator Drzewko Bonsai

LEGO Creator - Drzewko Bonsai (10281) (fot. LEGO)

878 elementów

Cena katalogowa: 214,99 zł

Historycznie najniższa cena: 129 zł

Pora na hit internetu, o który regularnie pyta sporo osób na Twitterze, czyli Drzewko Bonsai (10281). Ten zestaw pozwala na stworzenie minimalistycznego, eleganckiego bonsai z klocków LEGO, oferując możliwość indywidualnego dostosowania jego kształtu i wyglądu. Jest to doskonały sposób na relaksującą i kreatywną zabawę, która może być również wyjątkowym elementem dekoracyjnym w domu.

Zawiera również różne elementy, które pozwalają na zmianę pór roku drzewa: albo w waszym pokoju zamieszka zielone drzewko, albo przepiękne, kwitnące i różowe. A prawie 900 elementów sprawi, że sama budowa przyciągnie was na dobrych kilka godzin!

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 10281 Creator Drzewko Bonsai Allegro

LEGO 10311 Botanical Collection Orchidea

LEGO Orchidea

608 elementów

Cena katalogowa: 215 zł

Historycznie najniższa cena: 130 zł

Piękny model orchidei z budowanym wazonem. Idealny do dekoracji wnętrza i dla miłośników kwiatów. Podczas Black Friday ta orchidea może być twoja w atrakcyjnej cenie.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 10311 Botanical Collection Orchidea Media Expert

LEGO Icons - Małe Roślinki (10329)

LEGO Icons - Małe Roślinki (10329) (fot. LEGO)

758 elementów

Cena katalogowa: 214,99 zł

Historycznie najniższa cena: 109 zł

Obdarowywana osoba nie ma ręki do kwiatów, bo nawet kaktus uległ samozniszczeniu po tygodniu? Jest rozwiązanie: zestaw Małe Roślinki (10329), który zawiera aż 9 roślin doniczkowych. Każdy z modeli przykuwa uwagę, zagwarantuje sporo zabawy przy składaniu, a także będzie stanowił wyjątkowy element dekoracyjny na biurku, półce czy parapecie. Doskonały dla osób lubiących rośliny i kreatywne wyzwania.

SPRWADŹ TEN ZESTAW LEGO Icons - Małe Roślinki (10329) Media Expert

LEGO 21339 Ideas BTS Dynamite

749 elementów

Cena katalogowa: 439 zł

Historycznie najniższa cena: 229 zł

Zestaw inspirowany teledyskiem do hitu "Dynamite" koreańskiego zespołu BTS. Zawiera minifigurki siedmiu członków zespołu oraz scenografię z teledysku, taką jak sklep z płytami winylowymi, sklep z donutami i kort do koszykówki. Idealny dla fanów K-popu i kolekcjonerów. W Black Friday ten zestaw to prawdziwy must-have. Zdaje sobie sprawę, że to usunięty zestaw - ale fani BTS-u tym bardziej ucieszą się z tego!

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO 21339 Ideas BTS Dynamite Allegro

LEGO 75398 Star Wars C-3PO

Cena katalogowa: 619,99 zł

619,99 zł Ostatnia cena promocyjna z Black Friday: 399 zł

Zbuduj własnego złotego droida C-3PO z tym imponującym zestawem LEGO Star Wars! Model w skali 1:2 zachwyca realistycznymi detalami i ruchomymi elementami, takimi jak głowa, ramiona i palce. W zestawie znajdziesz również stojak na figurkę i tabliczkę z informacjami o C-3PO. To idealny prezent dla fanów Gwiezdnych Wojen i kolekcjonerów LEGO.

SPRAWDŹ OFERTĘ LEGO 75398 Star Wars C-3PO Amazon

LEGO 10295 Creator Expert Porsche 911

Cena katalogowa: 729,99 zł

Cena promocyjna z Black Friday: 646,80 zł

Zbuduj legendę motoryzacji z tym zestawem LEGO Creator Expert Porsche 911! Model oferuje dwa warianty budowy: wersję Targa z odpinanym dachem lub wersję Turbo z turbosprężarką. Obie wersje zachwycają realistycznymi detalami, takimi jak aerodynamiczne kształty, funkcjonalny układ kierowniczy, skrzynia biegów i silnik bokser z sześcioma cylindrami.

SPRAWDŹ OFERTĘ LEGO 10295 Creator Expert Porsche 911 x-kom

LEGO 31208 Art - Hokusai – Wielka fala

LEGO Art - Hokusai – Wielka fala (31208) (fot. LEGO)

1810 elementów

Cena katalogowa: 439,99 zł

Historycznie najniższa cena: 295 zł

Oto jeden z najciekawszych zestawów z serii Art: Wielka fala (31208) inspirowany ikonicznym dziełem Hokusaia. To naprawdę wiele elementów tworzących wielowymiarowy obraz do powieszenia. Zestaw oferuje pasjonującą ścieżkę dźwiękową, idealnie dopasowaną do procesu budowania, tworząc unikalne doświadczenie artystycznej zabawy.

A zabawy jest tam sporo! W pudełku znajduje się ponad 1800 elementów, z czego większość stanowią malutkie elemenciki, z których powstaje właściwy obraz. Przygotujcie miły fotel, duży stół i swój najlepszy zestaw dźwiękowy - bo układanie tego zestawu jest ciekawym przeżyciem.

ZESTAW LEGO ART - HOKUSAI – WIELKA FALA (31208) KUPICIE W TYCH SKLEPACH: LEGO 31208 Art - Hokusai – Wielka fala Amazon

LEGO Technic 42154 Ford GT 2022

1466 elementów

Cena katalogowa: 529 zł

Historycznie najniższa cena: 299 zł

Realistyczny model Forda GT z funkcjonalnymi elementami, takimi jak skrętna kierownica, działający silnik V6, otwierane drzwi i regulowany tylny spojler. Zestaw dla fanów motoryzacji i konstruowania.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Technic 42154 Ford GT 2022 Amazon

LEGO Ideas 21330 Kevin sam w domu

Liczba elementów: 3955

3955 Cena katalogowa: 1299 zł

1299 zł Cena promocyjna: 1049 zł

Trudno wyobrazić sobie święta bez Kevina. Zestaw Ideas to wierna kopia domu McCallisterów, pełna pułapek na Mokrych Bandytów i filmowych smaczków. Konstrukcja jest otwierana, co ułatwia zabawę wewnątrz.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Ideas 21330 Kevin sam w domu x-kom

LEGO Architecture 21061 Notre-Dame w Paryżu

Liczba elementów: 4383

4383 Cena katalogowa: 999 zł

999 zł Historycznie najniższa cena: 629 zł

Architektoniczne arcydzieło, które pozwala prześledzić etapy budowy słynnej paryskiej katedry. Zestaw jest niezwykle szczegółowy i stanowi piękną ozdobę wnętrza. Według danych z serwisów śledzących ceny, to najniższa kwota, jaką trzeba było zapłacić za ten model od momentu premiery.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Architecture 21061 Notre-Dame w Paryżu Amazon

LEGO Technic 42177 Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line

Liczba elementów: 2891

2891 Cena katalogowa: 1099 zł

1099 zł Cena promocyjna: 799 zł

To jedna z najgorętszych premier tego roku, która właśnie doczekała się pierwszej solidnej obniżki. Kultowa "Gelenda" w wersji Technic odwzorowana jest z dbałością o detale – posiada działający układ kierowniczy i zawieszenie. To gratka dla fanów off-roadu, którą na Black Friday 2025 kupisz w historycznie niskiej cenie.

SPRAWDŹ TEN ZESTAW LEGO Technic 42177 Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line Media Expert

LEGO Technic 42143 Ferrari Daytona SP3

Liczba elementów: 3778

3778 Cena katalogowa: 1949,99 zł

1949,99 zł Cena promocyjna: 1352 zł

Ten model z serii Ultimate Car Concept to wyzwanie dla dorosłych konstruktorów. Ferrari w skali 1:8 zachwyca nie tylko rozmiarem, ale i mechaniką – znajdziesz tu sekwencyjną skrzynię biegów i silnik V12 z ruchomymi tłokami. Cena spadła o kilkaset złotych względem katalogowej, co czyni ten moment idealnym na zakup.

REKLAMA

SPRAWDŹ TEN ZESTAW https://www.amazon.pl/dp/B09QFSCWD9?tag=spiderswebpl-21&asc_source=unassigned&asc_campaign=sw5089880&asc_refurl=https://spidersweb.pl Amazon

REKLAMA

Oliwier Nytko 25.11.2025 09:56

Ładowanie...